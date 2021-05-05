Споткнулись на первом этапе: Киевский политолог назвал "причину" нищеты украинцев

Политолог из Украины Андрей Ницой заявил, что отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты её жителей.

Отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты её жителей, считает украинский политолог Андрей Ницой.

По его словам, власти Украины не смогли осуществить "нормальную декоммунизацию". Из-за чего украинцы и находятся в не лучшем положении.

"Декоммунизация - это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели", - считает политолог.

"Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы", - отметил Андрей Ницой в эфире телеканала "Наш".

Напомним, что закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает запрет на использование советской символики, демонтаж памятников советским вождям и деятелям и так далее. При этом, как отмечают эксперты, границы его применения чётко прописаны не были, что вызвало большой резонанс в обществе.