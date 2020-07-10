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«Способы давления»: как антиправительственные протесты в Сербии могут повлиять на переговоры по Косову
10 июля 2020, 07:55 • 83 • В мире
Встреча в онлайн-формате руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово пройдёт 10 июля. Инициаторами саммита выступили Париж и Берлин, сообщили в Елисейском дворце. Очередной раунд переговоров по косовской проблематике состоится на фоне антиправительственных выступлений в Сербии, в причастности к которым ряд местных СМИ с подачи «Центра евроатлантических исследований» уже обвинили Россию. В МИД РФ подобные выпады назвали «низкопробной заказухой». При этом эксперты не исключают, что демонстрации в Сербии действительно могли быть раздуты с подачи внешних игроков, которые теперь пытаются разыграть «антироссийскую карту» и охладить тем самым отношения между Москвой и Белградом. Политологи считают, что в ходе переговоров Брюссель будет настаивать на уступках со стороны Сербии, но власти республики вряд ли пойдут на это.
Протесты в Белграде, 8 июля, 2020 г. AFP © Andrej Isakovic
В пятницу, 10 июля пройдёт онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово. Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.
«По инициативе президента Франции и канцлера Германии 10 июля состоится видеоконференция на высшем уровне с целью возобновить прерванный полтора года назад диалог между Сербией и Косовым и дать Евросоюзу возможность поспособствовать разрешению разногласий между сторонами», — отмечается в сообщении.
Подчёркивается, что эта встреча сторон в онлайн-формате станет продолжением переговоров, прошедших в Берлине 29 апреля 2019 года.
«Конференция... станет результатом шагов, предпринятых Францией и Германией в отношении Сербии и Косова для укрепления стабильности восточных Балкан и их связей с Евросоюзом», — указывается в заявлении.
Дату встречи уже подтвердили сербская сторона и руководство Косова.
Напомним, диалог между Белградом и Приштиной должен был состояться в Вашингтоне ещё 27 июня, однако он сорвался после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила косовского президента Хашима Тачи в военных преступлениях.
После этого президент Сербии Александр Вучич встретился в Брюсселе с руководством ЕС, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам переговоров Вучич сообщил, что обсуждал с представителями ЕС ситуацию в Приштине на предмет того, чего можно ожидать и какие Косово может выдвинуть условия. Глава Сербии также выразил уверенность в том, что республика сможет стать членом Евросоюза к 2026 году. Кроме того, он подчеркнул, что Белград заинтересован в ускорении интеграции в ЕС.
Глава ЕК, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что вступление Сербии в ЕС зависит от решения косовского вопроса.
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