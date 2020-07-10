«Способы давления»: как антиправительственные протесты в Сербии могут повлиять на переговоры по Косову

Встреча в онлайн-формате руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово пройдёт 10 июля. Инициаторами саммита выступили Париж и Берлин, сообщили в Елисейском дворце. Очередной раунд переговоров по косовской проблематике состоится на фоне антиправительственных выступлений в Сербии, в причастности к которым ряд местных СМИ с подачи «Центра евроатлантических исследований» уже обвинили Россию. В МИД РФ подобные выпады назвали «низкопробной заказухой». При этом эксперты не исключают, что демонстрации в Сербии действительно могли быть раздуты с подачи внешних игроков, которые теперь пытаются разыграть «антироссийскую карту» и охладить тем самым отношения между Москвой и Белградом. Политологи считают, что в ходе переговоров Брюссель будет настаивать на уступках со стороны Сербии, но власти республики вряд ли пойдут на это.

В пятницу, 10 июля пройдёт онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и частично признанной республики Косово. Об этом сообщается в официальном заявлении Елисейского дворца.

«По инициативе президента Франции и канцлера Германии 10 июля состоится видеоконференция на высшем уровне с целью возобновить прерванный полтора года назад диалог между Сербией и Косовым и дать Евросоюзу возможность поспособствовать разрешению разногласий между сторонами», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что эта встреча сторон в онлайн-формате станет продолжением переговоров, прошедших в Берлине 29 апреля 2019 года.

«Конференция... станет результатом шагов, предпринятых Францией и Германией в отношении Сербии и Косова для укрепления стабильности восточных Балкан и их связей с Евросоюзом», — указывается в заявлении.

Дату встречи уже подтвердили сербская сторона и руководство Косова.

Напомним, диалог между Белградом и Приштиной должен был состояться в Вашингтоне ещё 27 июня, однако он сорвался после того, как Гаагская специальная прокуратура обвинила косовского президента Хашима Тачи в военных преступлениях.

После этого президент Сербии Александр Вучич встретился в Брюсселе с руководством ЕС, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам переговоров Вучич сообщил, что обсуждал с представителями ЕС ситуацию в Приштине на предмет того, чего можно ожидать и какие Косово может выдвинуть условия. Глава Сербии также выразил уверенность в том, что республика сможет стать членом Евросоюза к 2026 году. Кроме того, он подчеркнул, что Белград заинтересован в ускорении интеграции в ЕС.

Глава ЕК, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что вступление Сербии в ЕС зависит от решения косовского вопроса.

Thank you for the good discussion @predsednikrs. After the elections, a broad dialogue with all political forces is needed to move ahead with reforms needed to bring Serbia Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







83

Похожие новости