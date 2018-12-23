«Способствовала расколу»: какую роль в истории сыграла Украинская грекокатолическая церковь

55 лет назад Папа Римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до верховного архиепископства. По мнению экспертов, данное решение носило сугубо политический характер, ведь незадолго до этого поддерживавшая украинских националистов УГКЦ официально прекратила своё существование на территории Советского Союза. По словам историков, УГКЦ способствовала не только отрыву современной Украины от общероссийского пространства, но и её расколу на Запад и Восток.

Первые предпосылки для раскола христианского мира возникли ещё в IV—IX веках. Помимо догматических различий, определённую роль в этом процессе играла политика папства, стремившегося распространить влияние на епархии Балканского полуострова. В Х веке интенсивность конфликта снизилась, однако в XI веке западноевропейские католические государства приступили к завоеванию земель, столетиями находившихся под контролем Византии. Отношения между Римом и Константинополем резко обострились, и в 1054 году произошёл официальный раскол — папские легаты положили на алтарь собора Святой Софии грамоту, предающую анафеме патриарха, а патриарх в ответ предал анафеме легатов.

Русь изначально находилась в византийской церковной юрисдикции. Однако после монгольского нашествия западнорусские княжества оказались оторваны в политическом плане от остальных русских земель. В середине XIII века Рим попытался склонить к переходу в католичество князя галицкого и волынского Даниила и тот даже принял королевский титул, однако каких-либо долговременных последствий это не имело. Западнорусские земли остались православными, а после присоединения их к Литве православие начали массово принимать и литовцы.

В XIII—XV веках Вселенский патриархат переживал тяжёлый кризис. На его фоне предпринимались попытки объединить Константинопольскую церковь с папским престолом в рамках уний, но это было крайне негативно воспринято православным духовенством и мирянами. В конце XV столетия началось стремительное укрепление Московского княжества, правители которого стали восприниматься как преемники римских и византийских императоров.

Брестская уния

В 1385 году между Великим княжеством Литовским и Польшей был заключён династический союз. С этого момента началась полонизация и обращение в католицизм как литовцев, так и жителей западнорусских земель. В первую очередь это касалось элиты — знание польского языка и принадлежность к католической церкви создавало широкие карьерные возможности. Тем не менее жестокого давления на православных не оказывалось. Значительная часть местной знати сохранила русскую культуру и православную веру.

Ситуация изменилась в 1569 году. Из-за сильного кризиса и военных поражений от России Великое княжество Литовское было вынуждено подписать с Польшей Люблинскую унию, согласно которой создавалось единое государство Речь Посполитая, а юго-западные русские земли передавались под прямое управление полякам. Для того чтобы упрочить своё положение на территории Западной Руси, польские власти попытались начать политику интенсивной полонизации населения, но она натолкнулась на ожесточённое сопротивление со стороны народа. Одним из основных факторов, способствовавших сохранению общерусской идентичности восточнославянского населения, поляки сочли православие. В связи с этим польские власти и польская знать, с одной стороны, усилили давление на русское население, а с другой — начали склонять местное духовенство к унии.

Кроме того, некоторых церковных иерархов раздражала деятельность православных братств — добровольных объединений мирян при храмах, которые оказывали церкви серьёзную финансовую и организационную помощь.

«Часть западнорусских епископов были недовольны вмешательством мирян в их дела. Они считали, что это угрожает их влиянию. Тем более среди них были люди, которых другие представители церкви и миряне обвиняли в преступлениях. Контроль со стороны братств мог иметь для них весьма неприятные последствия», — рассказал в интервью RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

По словам эксперта, всё это заставило часть епископов задуматься над унией с католической церковью. Дискуссия относительно возможности перехода под юрисдикцию Рима началась в 70-е годы XVI столетия. В 1594 году сговор части епископов, поддерживающих унию, обрёл чёткие очертания. В 1595-м между заговорщиками и Римом начались переговоры, и в конце года епископы направили делегацию в Рим. «Сторонники унии думали, что подчинение Папе будет сугубо формальным и что, покинув православную церковь, они, сохраняя права, обретут широкую автономию, но не тут-то было», — отметил Безпалько.

В Риме раскольников равными переговорщиками не считали и встретили их как просителей — «схизматиков», желающих быть принятыми в лоно Римской церкви. 23 декабря 1595 года епископы — сторонники унии поцеловали туфлю Папы, принесли присягу повиновения и полностью приняли католицизм как догматическое и церковное учение. 23 февраля 1596 года была подписана папская булла, которая гарантировала уважение к восточной литургической традиции, но не давала Киевской митрополии никакой автономии.

В октябре 1596 года в Бресте состоялся униатский собор, закрепивший создание новой грекокатолической церкви на основе Киевской митрополии. Однако его отказались признавать руководители Вселенского патриархата, а также большая часть православного духовенства и мирян.

«Проповедь Скарги» (польск. Kazanie Skargi) — картина польского художника Яна Матейко, написанная в 1864 году. Пётр Скарга был известен как выдающийся оратор, иезуит, яростный защитник католицизма. Он был одним из инициаторов заключения Брестской унии.

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Экзарх Никифор объявил русских епископов, поддержавших унию, вероотступниками, подлежащими лишению сана. Однако власти Речи Посполитой поддержали униатов. Экзарха Никифора бросили в Мариенбургскую крепость и уморили голодом до смерти.

Польские власти полностью отказались признавать Восточную церковь.

Православных жителей Речи Посполитой лишили человеческих прав: их массово закрепощали, заставляя работать по шесть-семь дней в неделю на католических феодалов, безнаказанно убивали, жестоко пытали и грабили.

На территории современных Украины и Белоруссии начались народные восстания. В 1618 году жители Могилёва отказались пускать к себе в город униатского архимандрита Иосафата Кунцевича. Тот в ответ призывал польского короля расправиться с непокорными горожанами. В 1619 году 20 православных активистов были казнены, церкви и монастыри переданы Кунцевичу, а город оштрафован.

Расправившись с Могилёвом, Кунцевич подверг гонениям жителей Витебска, закрывая православные храмы и арестовывая священников. 12 ноября 1623 года витебчане подняли восстание. Они убили Кунцевича, протащили его тело по улице и выкинули в реку. Витебск за это был лишён магдебургского права, городскую ратушу разрушили, а 120 горожан приговорили к смерти.

Картина Сергея Якутовича «Казнь казака»

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Однако расправы не сломили западнорусское православное население. «Поляки сами вырыли себе яму. Антиуниатскими по своей сути были казацкие восстания первой половины XVII века, и в том числе восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Если бы официальная Варшава была более веротерпима по отношению к православию, возможно, западнорусские земли так бы и остались на польской орбите, но из-за религиозных притеснений со стороны католиков они в 1654 году воссоединились с Россией», — подчеркнул Богдан Безпалько.

«Новая идентичность»

После того как по договору 1667 года Западная Украина официально вернулась под контроль Варшавы, польские власти усилили поддержку унии на Галичине и Волыни. Православных священников заставляли переходить в унию под угрозой жестоких репрессий.

Однако после раздела Речи Посполитой на землях, вошедших в состав России, начался обратный процесс. Екатерина II была настроена категорически против унии, и только вмешательство папского нунция уберегло грекокатолических священников от серьёзных неприятностей.

Павел I и Александр I были более лояльны к грекокатоликам. При них униатам вернули часть храмов и даровали самостоятельное управление. Ситуация снова изменилась при Николае I — по результатам собора в Полоцке 1839 года православной церкви переподчинили 1607 униатских приходов, а в 1875 году униатство в Российской империи было полностью ликвидировано.

В конце XIX столетия Папский Престол воспользовался ухудшением отношений между Россией и Австро-Венгрией, контролирующей Галичину. Местные грекокатолики пользовались лояльным отношением со стороны Вены и участвовали в активной украинофильской пропаганде, фактически навязывая местным восточным славянам новую национальную идентичность.

«Исповедовавшие грекокатоличество люди фактически переставали быть православными, но до конца не становились католиками, зависнув между двумя мирами», — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Униатское духовенство активно поддерживало создание на Галичине военно-спортивных организаций, на базе которых затем были сформированы проавстрийские воинские части «сечевых стрельцов».

В 1920—1930-е годы по итогам советско-польской войны Западная Украина оказалась под властью официальной Варшавы. Украинская грекокатолическая церковь пользовалась поддержкой власти. Возглавлявший УГКЦ Андрей Шептицкий поддерживал хорошие отношения с поляками и некоторое время даже публично осуждал Организацию украинских националистов, боровшуюся с польским влиянием. Однако вскоре у него завязались дружеские отношения с Андреем Мельником — родственником основателя ОУН Евгения Коновальца.

Андрей Шептицкий

© Wikipedia

После начала Великой Отечественной войны Шептицкий поддержал нацистов. Он приветствовал германские войска и лично поздравил Адольфа Гитлера со взятием Киева. В свою очередь, Берлин дал указание нацистским спецслужбам, действовавшим на советских территориях, поддерживать УГКЦ. Сотрудники абвера жили прямо в резиденции Шептицкого, а сам митрополит помогал немцам угонять на работы в Германию украинскую молодёжь. Правда, в то же время Шептицкий обращался с рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру с призывом остановить холокост.

В 1943 году руководство УГКЦ приняло активное участие в создании дивизии СС «Галиция». Под руководством Шептицкого униатское духовенство призывало свою паству записываться добровольцами в СС. Именно грекокатоликами были дивизионные капелланы «Галичины».

В дальнейшем Шептицкий защищал УПА* от обвинений в геноциде поляков на Волыни и призывал бандеровское руководство ввести в своих подразделениях институт военных капелланов. Однако осенью 1944 года Шептицкий приветствовал уже советские войска, называя их освободителями.

В 1946 году прошёл Львовский собор, в котором принимали участие униатские священники, но не епископы. Собор принял решение о присоединении УГКЦ к Русской православной церкви. С этого момента на территории СССР униаты действовали только подпольно. Одновременно с началом холодной войны Рим начал активно создавать новые структуры УГКЦ за рубежом, среди выходцев с Западной Украины, сотрудничавших с нацистами и бежавших в Европу и Америку в 1944—1946 годах.

Раскол на Восток и Запад

23 декабря 1963 года Папа Римский Павел VI повысил статус Украинской грекокатолической церкви с уровня митрополии до верховного архиепископства. «Это было политическое решение, мало что изменившее на практике. Автономии от Рима УГКЦ всё равно не получила», — отметил Богдан Безпалько.

В СССР униаты смогли вернуться только в 1990 году по разрешению президента Советского Союза Михаила Горбачёва. После объявления в 1991-м независимости Украины УГКЦ начали массово возвращать храмы, изъятые у неё в 1946 году. Согласно данным УГКЦ, общее количество её прихожан в 2000-е годы достигло на Украине и за рубежом 4,6 млн человек, на сегодняшний день ей принадлежат 3828 приходов.

Священники и верующие Украинской грекокатолической церкви принимают участие в крестном ходе в Киеве 18 августа 2013 года

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После событий 2014 года униаты активно поддержали проведение так называемой АТО и собирали средства на закупку военного снаряжения для украинских силовых структур.

«УГКЦ сыграла достаточно важную роль в расколе между Западом и Востоком Украины. А перед этим её существование и деятельность долгие годы служили факторами, ведущим к обострению отношений между Папским Престолом и Русской православной церковью», — отметил в беседе с RT руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).