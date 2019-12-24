«Способствовал освобождению от уголовной ответственности»: что известно об арестованном генерале ФТС

Суд в Москве арестовал генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка на два месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Мужчину задержали днём ранее, при обыске у него нашли более $1 млн, дорогие часы и драгоценности, а также золотые слитки. Подследственный свою вину не признаёт, его адвокаты настаивают на изменении меры пресечения на домашний арест.

Начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы во время избрания меры пресечения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями АГН «Москва» © Александр Авилов

Басманный суд Москвы арестовал начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Генерал-лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года», — цитирует ТАСС заявление судьи.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в центральных офисах ФТС в Москве, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях прошли обыски, по итогам которых были задержаны несколько высокопоставленных работников службы.

По информации следствия, Кизлык помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». У самого генерала при обыске нашли около $600 тыс. и аналогичную сумму в евро, золотые слитки, дорогие часы и драгоценности.

Как считает следствие, вина Кизлыка подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых есть представлены сотрудники ФТС России.

«Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду», — приводит агентство заявление из зала суда.

«Помощь» жене посла

По данным источника ТАСС, одним из вменяемых генерал-лейтенанту преступлений является «помощь» жене посла Кении, которая якобы попыталась незаконно ввезти в Россию незадекларированную валюту в размере $50 тыс.

Агентство сообщает, что женщине могло грозить уголовное наказание за незаконный пронос денег через зелёный коридор, однако Кизлык якобы помог ей избежать ответственности. Сам генерал-лейтенант в суде действительно упомянул о некой жене посла и указал, что она себя плохо чувствовала в момент транзита. Другие детали этого случая арестованный не привёл.

«Что касается прекращения уголовного дела в отношении жены посла, она была в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору, но дознаватель принял такое решение. Я не давал указаний и не согласен с ходатайством (о заключении в СИЗО. — RT)», — цитирует Кизлыка РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, арестованный генерал-лейтенант просил суд не заключать его под стражу и обещал не оказывать влияние на ход следствия. В свою очередь, адвокаты Кизлыка настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста, указывая на возраст обвиняемого и его заслуги перед государством.

По данным СМИ, по делу проходят ещё несколько фигурантов, в том числе заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Согласно данным сайта ФТС, находящееся под руководством Кизлыка управление ведёт производство по делам об административных правонарушениях, отнесённым к компетенции таможенных органов России.

Данное управление осуществляет организацию, методическое руководство координацию и контроль деятельности таможенных органов по приему, регистрации и рассмотрению сообщений о преступлениях и принятию по ним решений в соответствии с УПК РФ.

Здание Федеральной таможенной службы России в Москве

РИА Новости

© Илья Питалев

В 2019 году начались несколько других разбирательств, фигурантами которых стали сотрудники ФТС разного ранга. Так, в конце ноября в Московской области задержали заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России за взятку в размере 11 млн рублей.

По данным СК, 28 ноября 2018 года в одном из столичных кафе задержанный «получил взятку в виде денег на сумму более 11 млн рублей за оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В июле Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений во взяточничестве десяти сотрудникам Домодедовской таможни. Как заявили тогда в ведомстве, среди фигурантов оказались заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и 4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово», а также восемь инспекторов.

Ранее, в марте того же года, обвинение во взяточничестве предъявили первому заместителю главы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Фёдорову.

По данным следствия, с декабря 2015-го по октябрь 2017 года Фёдоров получал взятки на сумму не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство коммерческой деятельности ЗАО «Дальзавод-Терминал».