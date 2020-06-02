Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно

Ранее не было известно, кому принадлежит "Академик Черский", но в публикациях различных СМИ ООО "Газпром флот" называлось эксплуатирующей организацией. Теперь же в Российском международном реестре судов появилась запись, что владельцем этого трубоукладчика является Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ).

В декабре США приняли ряд санкций, по которым Дональд Трамп может внести в чёрный список любую компанию, которая помогает завершению строительства Nord Stream 2, пишет РБК. В этот же список могут быть занесены и отдельные суда. Достроить нитки трубопровода "Академику Черскому" это вряд ли помешает, но в дальнейшем для него станут невозможны иностранные услуги, например, ремонт, замена старого оборудования или установка нового.

Управляющий партнёр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что санкции против "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда" признаны менее опасными, чем санкции против "Газпром флота".

Проект "Северный поток - 2" - это две нитки газопровода, по которым из России в Германию ежегодно будет транспортироваться 55 миллиардов кубических метров голубого топлива. Протяжённость каждой из ниток - 1224 километра. США предложили обеспечить европейские страны сжиженным природным газом, но в ЕС посчитали, что он будет стоить дороже, чем российский трубопроводный.