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«Способны решить любую боевую задачу»: как будут развиваться Воздушно-десантные войска России

02 августа 2018, 08:09  •  40 • В России
Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. Эксперты называют голубые береты, созданные почти 90 лет назад, элитой Вооружённых сил РФ. Основная задача ВДВ, как и прежде, неизменна — это захват плацдарма в глубине обороны противника. В последние годы десантники активно перевооружаются: с 2012-го доля современной техники в арсенале выросла в 3,5 раза. Они осваивают новые бронемашины, стрелковое оружие, парашюты, беспилотники, средства разведки и связи. О перспективах развития ВДВ — в материале RT.
 
Бойцы ВДВ в парадном строю globallookpress.com
 

Боеготовности Воздушно-десантных войск России всегда уделялось повышенное внимание, отмечают эксперты. Ведь только у голубых беретов есть возможность совершить молниеносный бросок для захвата стратегически важных объектов на территории противника. Именно поэтому ВДВ, выделенные в отдельный род Вооружённых сил РФ, стали резервом Верховного главнокомандующего.

«Никто, кроме нас»

 

Датой создания Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день во время учений ВВС Московского военного округа впервые на полигон с парашютами высадилась группа десантников из 12 человек. Эксперимент был признан успешным, и в 1931 году в составе 11-й стрелковой дивизии появилось  подразделение ВДВ — опытный авиамотодесантный отряд. 

В 1935 году на учениях Киевского военного округа было впервые отработано массовое десантирование военнослужащих и захват аэропорта. Боевое крещение войска прошли в 1939 году. В сражениях с японцами у реки Халхин-Гол приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. 

«Несмотря на ряд успехов, в Великой Отечественной войне десантники не смогли проявить в полной мере свои сильные стороны. Сказывалось несовершенство авиации, парашютных систем, отсутствие специального вооружения. Однако все эти проблемы были решены в послевоенное время», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

На рубеже 1960—1970-х годов ВДВ начали массово получать специализированную военную технику (БМД-1 и БТР-Д), которую можно было десантировать. Ранее голубые береты снабдили стрелковым оружием и гранатомётами. Кроме того, возможности «крылатой пехоты» были усилены благодаря постоянному совершенствованию военно-транспортной авиации и парашютов.

Неоценимый вклад в развитие ВДВ внёс генерал Василий Филиппович Маргелов, занимавший пост командующего этим родом войск в 1954—1959 и в 1961—1979 годах. Именно он сформулировал основные цели и задачи для голубых беретов, большая часть которых актуальна по сей день. Кроме того, с тех пор аббревиатуру ВДВ иногда в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».

В 1980-е годы в составе ВДВ числилось порядка 80 тыс. человек. Приоритетной задачей советских десантников был захват стратегически важных объектов, а также позиций высокоточного и ядерного оружия противника. Также мобильные возможности голубых беретов позволяли им вести борьбу с диверсионными группами.

  • Высадка десанта на учениях
  • © Министерство обороны Российской Федерации

«Десантники неслучайно выбрали девиз «Никто, кроме нас». Это единственная сила, которая может в любое время суток выполнить сложную боевую задачу в глубине обороны противника. Впервые наиболее ярко возможности голубых беретов проявились в афганской кампании», — отметил Кнутов.

Курс на усиление

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Воздушно-десантные войска РФ были образованы 12 мая 1992 года. В этот день президенты России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана заключили соглашения о разделении частей ВДВ СССР. Под юрисдикцию Москвы попали все соединения РСФСР, а также четыре дивизии и две бригады, дислоцированные в других постсоветских республиках.

Сейчас ВДВ РФ насчитывает около 45 тыс. человек, в том числе 30 тыс. контрактников. Функционал голубых беретов за минувшую четверть века почти не изменился. Профессиональные навыки десантники ежегодно оттачивают на международных учениях с Сербией, Египтом и странами — членами ОДКБ.

«С учётом текущей обстановки в мире первоочередной задачей ВДВ стала молниеносная ликвидация террористических и диверсионных групп, которые могут проникнуть в Крым, на территорию Северного Кавказа или в страны — участницы ОДКБ. По этой причине в составе «крылатой пехоты» были созданы подразделения для ведения боя в горной местности», — пояснил Кнутов.

Воздушно-десантные силы РФ состоят из четырёх дивизий, пяти отдельных бригад, частей обеспечения и трёх учебных заведений. В планах командования ВДВ — укрупнение отдельных подразделений. Например, в 2023 году 31-я десантно-штурмовая бригада будет преобразована в 104-ю десантно-штурмовую дивизию.

В 2018 году завершится формирование трёх танковых батальонов на основе трёх рот. Ранее в составе ВДВ появились отдельный десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. По оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, эти организационно-штатные мероприятия увеличили боевой потенциал «крылатой пехоты» на 20%.

В последние годы Минобороны прилагает усилия для повышения разведывательных и огневых возможностей голубых беретов. С этой целью проводится модернизация арсенала ВДВ. С 2013 года десантники получили более 42 тыс. единиц вооружения.

  • Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой «Спрут-СД» © Евгений Биятов
  • РИА Новости
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На сегодняшний день доля современной и модернизированной техники в общем арсенале «крылатой пехоты» составляет 62%. По словам командующего Воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова, огневая мощь голубых беретов выросла на 16%, манёвренность — на 30%, уровень «живучести» — на 20%.

«Благодаря выполнению заданий государственного оборонного заказа доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения — в 3,5 раза, бронетанковой техники — в 2,4 раза», — заявил Сердюков в интервью газете «Красная звезда».

«Превосходная боевая подготовка»

 

Наиболее быстрыми темпами идёт перевооружение ВДВ на новую бронетехнику. С 2016 года десантники получают БМД-4М «Садовница» и БТР-МДМ «Ракушка», сконструированные на базе БМД-3. Производит эти машины Курганский машиностроительный завод.

По огневой мощи БМД-4М в три раза превосходит советскую БМД-2. Такого впечатляющего результата удалось достичь благодаря установке боевого модуля «Бахча» разработки тульского ОАО «Конструкторское бюро приборостроения».

Комплекс массой почти 4 тонны включает в себя две пушки калибром 100 и 30 мм и один 7,62-мм пулемёт. Управление огнём осуществляется в автоматическом режиме. «Бахча» способна вести стрельбу из закрытых позиций, на ходу, во время переправы через реку и в любое время суток.

Для установки боевого модуля конструкторы пренебрегли массой БМД-4М, которая составила 13,6 тонн (против 8,2 тонн у БМД-2). Для десантирования потяжелевшей бронемашины была разработана многокупольная парашютная система ПБС-950У, испытания которой завершились в первой половине 2018 года.

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В одном комплекте с БМД-4М подразделения ВДВ получают БТР-МДМ «Ракушка» массой 13,2 тонны. Новейший бронетранспортёр вмещает до 13 военнослужащих. На поле боя он следует за более вооружённой бронемашиной десанта.

«Ракушка» должна заменить в войсках БТР-Д, которая была разработана в первой половине 1970-х годов. Главное отличие БТР-МДМ от советского бронетранспортёра — простота и эффективность управления.

Новая машина оснащена цифровой информационно-управляющей системой, четырёхступенчатой полуавтоматической коробкой передач и комфортным салоном, куда не проникают газы от работающего двигателя.

  • Десантируемый бронетранспортёр БТР-МДМ «Ракушка» © Александр Вильф
  • РИА Новости

Помимо бронемашин, оборонная промышленность поставляет ВДВ танки Т-72Б3, модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона», усовершенствованные буксируемые гаубицы Д-30.

Для повышения разведывательных возможностей «крылатую пехоту» оснащают радиолокационными комплексами («Аистёнок», «Соболятник») и тактическими беспилотниками («Орлан-10», «Элерон-3», «Тахион»).

Кроме того, в планах командования ВДВ — усиление противовоздушной обороны. Сейчас голубые береты вооружены переносными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». В первой половине 2020-х годов они получат самоходный комплекс ПВО «Птицелов».

Модернизации арсенала ВДВ уделяется большое внимание в госпрограмме вооружения до 2027 года. По словам Кнутова, в скором времени десантники будут полностью оснащены экипировкой «Ратник», современными средствами связи, новыми парашютами (модернизированные Д-10 и Д-14), а также более совершенным стрелковым оружием.

«Даже в самые тяжёлые для армии времена десантники отличались превосходной боевой подготовкой. Я уверен, что сейчас ВДВ способны решить практически любую боевую задачу. Текущее перевооружение только укрепит элитный статус «крылатой пехоты», — резюмировал Кнутов.

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