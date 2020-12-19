Способны разрушить целое государство: СМИ сравнили в Госдуме с ядерным оружием

Интернет превратил средства массовой информации в настоящее оружие массового поражения, наподобие ядерной бомбы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Он отметил, что все видели, как при помощи интернет-платформ и площадок рушились целые государства. В этом смысле СМИ ничем не отличается от ядерного оружия.

Чем это отличается от той же ядерной бомбы? Все используют СМИ для негатива, - отметил парламентарий.

Он добавил, что для защиты от этого оружия в России необходимо создать собственный профсоюз журналистов. И в него войдут те, кто хочет писать о чём-то хорошем, но не может, опасаясь негативной реакции руководства или владельцев издания.