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Способны разрушить целое государство: СМИ сравнили в Госдуме с ядерным оружием
19 декабря 2020, 18:45 • 61 • Политика
В Госдуме сравнили СМИ с ядерной бомбой. "Мы видим: благодаря интернет-платформам и площадкам рушится целое государство", - отмечает Сергей Вострецов.
Интернет превратил средства массовой информации в настоящее оружие массового поражения, наподобие ядерной бомбы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Он отметил, что все видели, как при помощи интернет-платформ и площадок рушились целые государства. В этом смысле СМИ ничем не отличается от ядерного оружия.
Он добавил, что для защиты от этого оружия в России необходимо создать собственный профсоюз журналистов. И в него войдут те, кто хочет писать о чём-то хорошем, но не может, опасаясь негативной реакции руководства или владельцев издания.
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