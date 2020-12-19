Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спу...
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
Главная / Политика

Способны разрушить целое государство: СМИ сравнили в Госдуме с ядерным оружием

19 декабря 2020, 18:45  •  61 • Политика
В Госдуме сравнили СМИ с ядерной бомбой. "Мы видим: благодаря интернет-платформам и площадкам рушится целое государство", - отмечает Сергей Вострецов.
Интернет превратил средства массовой информации в настоящее оружие массового поражения, наподобие ядерной бомбы. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Он отметил, что все видели, как при помощи интернет-платформ и площадок рушились целые государства. В этом смысле СМИ ничем не отличается от ядерного оружия.
Чем это отличается от той же ядерной бомбы? Все используют СМИ для негатива, - отметил парламентарий.
Он добавил, что для защиты от этого оружия в России необходимо создать собственный профсоюз журналистов. И в него войдут те, кто хочет писать о чём-то хорошем, но не может, опасаясь негативной реакции руководства или владельцев издания.
Объединившись в своих рядах, у нас будет больше хороших новостей. Мы в этом окажем содействие, - цитирует Nation News слова Вострецова.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-верченые..."
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
19 декабря 2020, 02:15
Экономист не исключил досрочную отставку Набиуллиной: "Но она уйдёт не одна…"
19 декабря 2020, 00:25
"Сам Путин боится!" Венедиктов дал оценку профессору Соловью - специально для Гордона
19 декабря 2020, 05:55
"Игра в поддавки?": Экономист разоблачил торги Грефа и Набиуллиной за цифровой рубль
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящи...
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 02:15
Никита Михалков получил фотографии заказавших кампанию против него: "Кручёные-ве...
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
12 декабря 2020, 21:45
Венецианская комиссия подвела Украину под дефолт
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
15 декабря 2020, 16:40
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.