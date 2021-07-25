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Способны нанести удар по любому противнику: Путин сделал заявление

25 июля 2021, 13:45  •  205 • Политика
Президент Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ, заявил о том, что Россия способна нанести военный удар по любому противнику.
"У военно-морского флота РФ есть всё необходимое для защиты страны. Страна способна нанести военный удар по любому противнику", - с таким заявлением выступил глава страны. Владимир Путин произнёс эти слова в Кронштадте, где он принимает военный парад в честь 325-летия русского флота.
Напомним, праздник в честь Дня ВМФ в Петербурге в этом году будет особенно торжественным и грандиозным. В масштабном военно-морском параде примут участие 54 корабля, среди них три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана. Также в небо над Петербургом взмоют 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.
Утро началось с обхода президентом России строя кораблей: в Сети появились снимки, на которых видно, что катер с Владимиром Путиным появился у берегов Кронштадта. Так начинается первая часть парада. Затем глава страны обратился к личному составу с поздравлением.
Всего предусмотрено два парадных строя - на Неве и в Кронштадте. В городе можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера. В статическом показе на берегу Невы расположатся новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", большой десантный корабль "Оленегорский горняк", малый ракетный корабль "Град Свияжск" и неатомная подводная лодка "Кронштадт", а также шесть парусных судов.

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