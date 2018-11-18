Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это уже паранойя»: Соловьев лаконично ответил СМИ, назвавшими «Машу и медведя» ...
The Times провозгласила мультсериал «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской п...
Путин вместо Трампа и когда наконец реконструируют Парк Победы? (Геополитика. Ру...
Петиция в защиту двух украинских каналов набрала необходимое число подписей
Главная / В России

«Способность молниеносно реагировать»: как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ

18 ноября 2018, 03:24  •  66 • В России
В Воздушно-десантных войсках России будут созданы формирования, оснащённые вертолётами и комплексами противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе зарубежных государств. По его словам, нововведения призваны усилить мобильную компоненту российской армии. Как полагают эксперты, появление вертолётов и средств ПВО-ПРО в подразделениях «голубых беретов» позволит эффективнее решать задачи на оперативной глубине.
 
Вертолёт Ми-171Ш © Вертолеты России
 

Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников заявил в присутствии военных атташе зарубежных государств о грядущем появлении новых формирований в составе Воздушно-десантных войск. В частности, подразделения отечественной «крылатой пехоты» усилят вертолётами и средствами ПВО-ПРО.

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сообщил Вязников.

По словам генерал-лейтенанта, Воздушно-десантные войска совершенствуются в соответствии с изменяющимися угрозами военной безопасности РФ, которые сейчас приобретают «комплексный характер». В связи с этим Россия наращивает мобильную компоненту своих вооружённых сил, уточнил Вязников.

  • Военнослужащий ВДВ с ПЗРК «Верба»
  • РИА Новости
  • © Игорь Руденко

18 октября во время посещения 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Камышин) командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал военнослужащим о поиске и апробации «отвечающих условиям современной войны форм и способов применения войск».

Он сообщил, что в ходе манёвров «Восток-2018», в которых участвовало свыше 6 тыс. бойцов ВДВ, было задействовано «десантно-штурмовое подразделение нового типа». В нём были использованы экспериментальная организационная структура, интегрированные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) и отдельные образцы военной техники.

Как отметил Сердюков, опыт применения нового подразделения «станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».

На оперативной глубине

 

Как пояснил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, ВДВ постоянно совершенствуются. Учитывая специфику задач «крылатой пехоты», военное руководство РФ в первую очередь делает ставку на повышение мобильности. Именно с этой целью, полагает эксперт, планируется создать новые десантные формирования, оснащённые вертолётами и средствами отражения атаки с воздуха.

«Скорее всего, речь идёт о повышении эффективности действий ВДВ на оперативной глубине, то есть на дальности до 500 км. Для подобных задач как раз нужны транспортные и ударные вертолёты. Первые высаживают десант, вторые обеспечивают прикрытие в воздухе и огневую поддержку на земле», — отметил Литовкин.

В августе на форуме «Армия-2018» исполнительный директор Московского вертолётного завода (МВЗ) имени М. Л. Миля Сергей Романенко рассказал, что предприятие ведёт работу над перспективной боевой винтокрылой машиной для нужд ВДВ.

СБУ заинтересовалась епископами канонической УПЦ

По словам топ-менеджера, вертолёт, рассчитанный на 8 человек, сможет работать в условиях высокогорья. Отличительной особенностью машины станет усовершенствованный турбовальный двигатель ВК-2500 разработки ОАО «Климов». Опытно-конструкторские работы должны стартовать в следующем году, а поставка опытных образцов запланирована на 2026-й.

В настоящее время десантники широко используют различные версии Ми-8/17. Ожидается, что после 2020 года Силы специальных операций (ССО) и ВДВ будут летать на модернизированных с учётом сирийского опыта военно-транспортных вертолётах Ми-171Ш.

Машины получат усиленную броню, но при этом станут быстрее на 30 км/ч (максимальная скорость составит 280 км/ч). От ракетных ударов их будут защищать не только «тепловые ловушки», но и новейший комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Президент-С».

«Сейчас у ВДВ нет собственного вертолётного парка. Переброска десанта и грузов осуществляется посредством взаимодействия с подразделениями ВВС, куда входит армейская авиация. «Крылатая пехота» получит винтокрылые машины из нынешнего состава авиационных подразделений, либо это будут новые образцы, которые разрабатывает наша промышленность», — сказал Литовкин.

  • Подразделение ВДВ на смотре войск во время манёвров «Восток-2018»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Таким образом, как пояснил собеседник RT, армейская авиация больше не будет частью приданных и поддерживающих подразделений, которые осуществляют взаимодействие с десантом на театре военных действий (ТВД), помогая им выполнять поставленные командованием задачи.

«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере

«Например, ВДВ нередко требуется поддержка крупнокалиберной дальнобойной артиллерии, которой у десантников нет. На поле боя артиллеристы и «голубые береты» действуют в рамках единого замысла. Похожим образом выглядит взаимодействие крылатой пехоты с авиацией», — сообщил Литовкин.

Авиадесантируемый «Птицелов»

 

Скорое появление в подразделениях ВДВ комплексов ПВО-ПРО объясняется увеличением средств воздушного нападения, подчеркнул в комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, характер современной войны предполагает необходимость круглосуточного мониторинга воздушного пространства.

«Сирийская кампания продемонстрировала, что сегодня даже у технически слабого противника могут быть ударные и разведывательные тактические беспилотники. Это весьма коварное оружие. БПЛА представляют собой малоразмерные цели, их с трудом фиксирует радиолокационная аппаратура. А ущерб от дронов может быть ощутимым», — отметил Леонков.

Из данных Минобороны следует, что ВДВ вооружены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Стрела-10», установками ЗУ-23-2,  переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) 9K333 «Верба», системами управления комплексами ПВО «Барнаул-Т». Также подразделения «крылатой пехоты» оснащены бронетранспортёрами БТР-ЗД «Скрежет», предназначенными для перевозки расчётов ПЗРК.

Как полагает Леонков, ВДВ требуется современный авиадесантируемый ЗРК малого радиуса действия. С этой ролью мог бы справиться комплекс «Панцирь», получивший большую известность благодаря успехам в Сирии. Однако, как указывает эксперт, его масса и габариты не позволяют осуществлять десантирование с борта транспортных самолётов.

2 августа Андрей Сердюков рассказал журналистам о скором завершении опытно-конструкторских работ над первым в мире авиадесантируемым ЗРК «Птицелов». По его словам, опытные образцы появятся в ВДВ в 2020 году, а поставка серийной продукции развернётся в 2022-м.

Как уточнил командующий Воздушно-десантными войсками, новейшими комплексами будут оснащены батареи «зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий».

  • ЗРК ближнего радиуса «Сосна»
  • © kbtochmash.ru
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины

«Птицелов» создаётся на базе боевой машины десанта БМД-4М и ЗРК «Сосна» (глубокая модернизация комплекса «Стрела-10М3»). «Птицелов» сможет поражать авиационную технику (беспилотники, вертолёты, низколетящие самолёты), крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня. Дальность комплекса — порядка 16 км, масса составит 13—15 т.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Воздушно-десантные войска являются важнейшей силой в составе ВС РФ, способной в любое время суток выполнить самую сложную боевую задачу.

«ВДВ — это войска первого удара. От «крылатой пехоты» требуется способность молниеносно ликвидировать противника или захватить плацдарм и удержать его до подхода общевойсковых частей. По этой причине в последние годы Минобороны укрепляет огневые и мобильные возможности «голубых беретов», оснащая их новым вооружением и военной техникой, — резюмировал Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
66
Источник
Похожие новости
18 ноября 2018, 01:54
Путин приехал в "пещерный монастырь"
16 ноября 2018, 20:39
Путин проверил цены на лекарства в петербургской аптеке
17 ноября 2018, 03:09
Бесперебойно сейчас в Киеве работают лишь вагоны метро, взятые еще Януковичем в лизинг у России

17 ноября 2018, 19:24
СБУ заинтересовалась епископами канонической УПЦ
18 ноября 2018, 03:24
«Способность молниеносно реагировать»: как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ
16 ноября 2018, 14:09
Не царское дело – вентиль крутить
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 ноября 2018, 00:09
Политолог прокомментировал заявление Порошенко о многообещающих отношениях с США
18 ноября 2018, 00:09
«На грани самоуправства»: в МИД РФ раскритиковали планы ОЗХО подписать меморандум о в...
18 ноября 2018, 00:24
Без шуток, тяжёлая работа (Уставший Оптимист)
18 ноября 2018, 00:24
Профессору, обвинившему «Машу и Медведя» в пропаганде, посоветовали самому делать мул...
18 ноября 2018, 00:09
«Прощание с иллюзией превосходства»: зачем в США создают Агентство по кибербезопаснос...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.