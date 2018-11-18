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«Способность молниеносно реагировать»: как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ
18 ноября 2018, 03:24 • 66 • В России
В Воздушно-десантных войсках России будут созданы формирования, оснащённые вертолётами и комплексами противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе зарубежных государств. По его словам, нововведения призваны усилить мобильную компоненту российской армии. Как полагают эксперты, появление вертолётов и средств ПВО-ПРО в подразделениях «голубых беретов» позволит эффективнее решать задачи на оперативной глубине.
Вертолёт Ми-171Ш © Вертолеты России
Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников заявил в присутствии военных атташе зарубежных государств о грядущем появлении новых формирований в составе Воздушно-десантных войск. В частности, подразделения отечественной «крылатой пехоты» усилят вертолётами и средствами ПВО-ПРО.
По словам генерал-лейтенанта, Воздушно-десантные войска совершенствуются в соответствии с изменяющимися угрозами военной безопасности РФ, которые сейчас приобретают «комплексный характер». В связи с этим Россия наращивает мобильную компоненту своих вооружённых сил, уточнил Вязников.
18 октября во время посещения 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (Камышин) командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал военнослужащим о поиске и апробации «отвечающих условиям современной войны форм и способов применения войск».
Он сообщил, что в ходе манёвров «Восток-2018», в которых участвовало свыше 6 тыс. бойцов ВДВ, было задействовано «десантно-штурмовое подразделение нового типа». В нём были использованы экспериментальная организационная структура, интегрированные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) и отдельные образцы военной техники.
Как отметил Сердюков, опыт применения нового подразделения «станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом».
На оперативной глубине
Как пояснил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин, ВДВ постоянно совершенствуются. Учитывая специфику задач «крылатой пехоты», военное руководство РФ в первую очередь делает ставку на повышение мобильности. Именно с этой целью, полагает эксперт, планируется создать новые десантные формирования, оснащённые вертолётами и средствами отражения атаки с воздуха.
В августе на форуме «Армия-2018» исполнительный директор Московского вертолётного завода (МВЗ) имени М. Л. Миля Сергей Романенко рассказал, что предприятие ведёт работу над перспективной боевой винтокрылой машиной для нужд ВДВ.
По словам топ-менеджера, вертолёт, рассчитанный на 8 человек, сможет работать в условиях высокогорья. Отличительной особенностью машины станет усовершенствованный турбовальный двигатель ВК-2500 разработки ОАО «Климов». Опытно-конструкторские работы должны стартовать в следующем году, а поставка опытных образцов запланирована на 2026-й.
В настоящее время десантники широко используют различные версии Ми-8/17. Ожидается, что после 2020 года Силы специальных операций (ССО) и ВДВ будут летать на модернизированных с учётом сирийского опыта военно-транспортных вертолётах Ми-171Ш.
Машины получат усиленную броню, но при этом станут быстрее на 30 км/ч (максимальная скорость составит 280 км/ч). От ракетных ударов их будут защищать не только «тепловые ловушки», но и новейший комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Президент-С».
«Сейчас у ВДВ нет собственного вертолётного парка. Переброска десанта и грузов осуществляется посредством взаимодействия с подразделениями ВВС, куда входит армейская авиация. «Крылатая пехота» получит винтокрылые машины из нынешнего состава авиационных подразделений, либо это будут новые образцы, которые разрабатывает наша промышленность», — сказал Литовкин.
Таким образом, как пояснил собеседник RT, армейская авиация больше не будет частью приданных и поддерживающих подразделений, которые осуществляют взаимодействие с десантом на театре военных действий (ТВД), помогая им выполнять поставленные командованием задачи.
«Например, ВДВ нередко требуется поддержка крупнокалиберной дальнобойной артиллерии, которой у десантников нет. На поле боя артиллеристы и «голубые береты» действуют в рамках единого замысла. Похожим образом выглядит взаимодействие крылатой пехоты с авиацией», — сообщил Литовкин.
Авиадесантируемый «Птицелов»
Скорое появление в подразделениях ВДВ комплексов ПВО-ПРО объясняется увеличением средств воздушного нападения, подчеркнул в комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, характер современной войны предполагает необходимость круглосуточного мониторинга воздушного пространства.
Из данных Минобороны следует, что ВДВ вооружены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Стрела-10», установками ЗУ-23-2, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) 9K333 «Верба», системами управления комплексами ПВО «Барнаул-Т». Также подразделения «крылатой пехоты» оснащены бронетранспортёрами БТР-ЗД «Скрежет», предназначенными для перевозки расчётов ПЗРК.
Как полагает Леонков, ВДВ требуется современный авиадесантируемый ЗРК малого радиуса действия. С этой ролью мог бы справиться комплекс «Панцирь», получивший большую известность благодаря успехам в Сирии. Однако, как указывает эксперт, его масса и габариты не позволяют осуществлять десантирование с борта транспортных самолётов.
2 августа Андрей Сердюков рассказал журналистам о скором завершении опытно-конструкторских работ над первым в мире авиадесантируемым ЗРК «Птицелов». По его словам, опытные образцы появятся в ВДВ в 2020 году, а поставка серийной продукции развернётся в 2022-м.
Как уточнил командующий Воздушно-десантными войсками, новейшими комплексами будут оснащены батареи «зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий».
«Птицелов» создаётся на базе боевой машины десанта БМД-4М и ЗРК «Сосна» (глубокая модернизация комплекса «Стрела-10М3»). «Птицелов» сможет поражать авиационную технику (беспилотники, вертолёты, низколетящие самолёты), крылатые ракеты, снаряды реактивных систем залпового огня. Дальность комплекса — порядка 16 км, масса составит 13—15 т.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Воздушно-десантные войска являются важнейшей силой в составе ВС РФ, способной в любое время суток выполнить самую сложную боевую задачу.
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