«Способен нанести поражение авианосной группировке»: в чём уникальность российского берегового комплекса «Бастион»

На Балтийском флоте расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» отработали подготовку к отражению атаки кораблей условного противника, сообщается на сайте Минобороны РФ. Мероприятие проходило в рамках учений по противодействию военным угрозам «с морских и океанских направлений». «Бастион», вооружённый ракетами «Оникс», является одним из ключевых элементов системы эшелонированной береговой обороны России. Он предназначен для уничтожения морских и наземных целей на дальности до 300 км. В войска ВМФ комплекс поступает в мобильном и стационарном (шахтном) вариантах. В настоящее время проводится модернизация арсенала «Бастиона». В связи с этим эксперты не исключают, что комплекс может получить улучшенный «Оникс» или гиперзвуковой «Циркон».

Экипажи подвижных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота отработали подготовку к отражению нападения кораблей условного противника с совершением электронных пусков. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона.

«Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как уточняет военное ведомство, тренировка состоялась в рамках учений ВМФ и ВКС «по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений».

«Зона ограничения»

«Бастион» — один из ключевых элементов системы эшелонированной береговой обороны России, предназначенный для уничтожения целей на дальности до 300 км. Его разработчиком является АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (Реутов), входящее в АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В номенклатуру поражаемых объектов «Бастиона» входят корабли ударных групп, морские конвои, десантные силы, катера, одиночные корабли, надводные стационарные и наземные цели. В конце 2016 года состоялось боевое применение этого БРК — экипаж комплекса нанёс удар по складу вооружения и военной техники сирийских боевиков.

По информации КТРВ и Минобороны РФ, в войсках «Бастион» зачастую действует в связке с БРК «Бал» и системой шахтного базирования «Утёс».

Пуск из БРК «Бал»

© Минобороны России

«Бастион» в контуре с «Балом» и другими комплексами формирует то, что в натовской военной доктрине обозначается термином «зона ограничения и воспрещения доступа и манёвра» — A2/AD (anti-access/area denial). Для противника это означает невозможность выполнения каких-либо угрожающих действий», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

С точки зрения эксперта, за последнее время наиболее важной мерой военного руководства РФ стало развёртывание комплекса «Бастион» в Крыму. По его словам, это позволило береговым войскам ВМФ практически сразу «брать на прицел» американские эсминцы после их захода в Чёрное море.

В январском интервью ТАСС генеральный директор КТРВ Борис Обносов рассказал, что благодаря «Бастиону» и «Балу» командование ВМФ России создало уникальную двухзвенную систему защиты побережья, морских коммуникаций и контроля территориальных вод.

«Этот «дуэт» («Бастиона» и «Бала». — RT) способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения», — сказал Обносов.

Как сообщается на сайте КТРВ, «Бастион» способен действовать в условиях «организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника», применяться вне зависимости от погоды и в любое время суток. Решение боевой задачи комплекс обеспечивает, имея минимальные данные о цели.

Позиции «Бастиона» могут размещаться на высоте до 3 км над уровнем моря и на удалении в 200 км от побережья. По данным Минобороны РФ, один комплекс с четырьмя пусковыми установками способен оборонять побережье протяжённостью более 600 км.

«Время с момента получения приказа на марше до полного развёртывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы», — говорится в материалах военного ведомства.

Самоходные пусковые установки «Бастиона» смонтированы на шасси МЗКТ-7930. Они являются носителями сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» (экспортная версия — «Яхонт»). Ракеты находятся в транспортно-пусковых стаканах (ТПС) со сложенными крыльями и оперением. Максимальный боекомплект «Бастиона» может достигать 24 боеприпасов.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» в действии: удар по позициям террористов в Сирии

«Оникс» — достаточно тяжёлое оружие. Стартовая масса ракеты составляет 3 т, а общий вес с ПТС — 3,9 т. В то же время, как отметил Юрий Кнутов, преимущества 3М55 заключены в мощной боевой части массой 200 кг, полной автономности боевого применения и сверхзвуковой скорости полёта, которая существенно затрудняет перехват вражескими средствами ПВО.

«В «Ониксе» реализован принцип «выстрелил и забыл», позволяющий экипажу не сопровождать ракеты и поменять позицию сразу после пуска, избежав тем самым попадания под возможный ответный огонь. Помимо этого, интервал старта ракет при залповой стрельбе у «Бастиона» составляет 2,5 секунды. В очень короткое время комплекс способен нанести поражение авианосной группировке», — пояснил Кнутов.

Последние годы оборонная промышленность РФ проводит работы по модернизации «Оникса». Характеристики усовершенствованной ракеты не разглашаются. Ранее инженер-конструктор «НПО машиностроения» Алексей Ковалев рассказал о том, что обновление затрагивает программное обеспечение, элементную базу и конструкционные материалы.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил, что российские специалисты также увеличивают дальность полёта ракеты за счёт модернизации топливной системы.

«Информация об обновлённом «Ониксе» скупая. Здесь лучше всего ориентироваться на проекты российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, которые направлены на постоянное совершенствование возможностей различных модификаций «Яхонта», в том числе берегового базирования. Коллектив «НПО машиностроения» принимает в этих работах самое активное участие», — рассуждает Корнев.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» заместитель генерального директора по комплексам специального назначения с крылатыми ракетами «НПО машиностроения» Анатолий Свинцов заявил о том, что отечественные береговые комплексы в перспективе смогут применять гиперзвуковые боеприпасы и наносить удары по более далёким целям.

«Развитие таких комплексов в перспективе соответствует мировым тенденциям развития ракетного оружия. Это, прежде всего, увеличение скорости полёта ракеты до гиперзвука, дальности действия ракет и комплексов в целом, универсальность действия по целям и унифицированность по носителям», — сказал Свинцов.

По мнению Дмитрия Корнева, в будущем арсенал «Бастиона» может пополниться ракетами семейства «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами», которые сейчас разрабатываются для нужд корабельных и подводных сил ВМФ России.

«На Военно-морском флоте осуществляется унификация пусковых установок. Это позволяет разным носителям применять один и тот же набор ракет. Правда, для «Бастиона» «Циркон» — достаточно габаритная ракета. Придётся либо дорабатывать пусковую установку БРК, либо создавать некую модификацию «Циркона», которая во многом берёт своё начало от «Оникса», — предположил Корнев.

Учения береговых ракетных войск Балтфлота с использованием БРК «Бастион»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Юрий Кнутов также допустил вероятность включения в арсенал «Бастиона» ракет «Калибр» и «Циркон». Как считает эксперт, конструктивно воплотить такую меру в жизнь относительно несложно, но окончательное решение об оснащении БРК новыми ракетами будет зависеть от военной активности США и их союзников у границ РФ.

«Если «Бастион» получит морские «Калибр» и «Циркон», дальность которого более 1000 км, это нарушит условия ДРСМД, который запрещает создавать и развёртывать сухопутные ракетные системы дальностью в 500—5500 км. Вслед за США Москва вышла из этого договора, но в добровольном порядке не размещает такие ракеты», — напомнил Кнутов.

Однако если США начнут развёртывать запрещённые по этому договору ракеты вблизи рубежей РФ или выберут иную форму военного прессинга, разумно предположить, что Москва снимет с себя ограничения, прописанные в ДРСМД, считает эксперт.

«Повышенная живучесть»

Помимо мобильной версии «Бастиона», в эксплуатации береговых войск ВМФ находится стационарная (шахтная) модификация комплекса. По словам Бориса Обносова, этот комплекс отличается «повышенной живучестью и эффективностью, а также малой заметностью». Как отметил гендиректор КТРВ, данная система хорошо защищена от поражения высокоточным оружием.

С точки зрения Юрия Кнутова, шахтная модификация «Бастиона» необходима для построения системы береговой обороны в труднодоступной местности — например, в скалах и горах, где сложно обеспечить боевое дежурство подвижных БРК.

«Шахтные установки «Бастиона» могут эффективно оборонять военно-морские базы, арсеналы. При выполнении всех необходимых мероприятий по маскировке и инженерному укреплению они более устойчивы к поражению по сравнению с мобильными установками, а их расчёты быстрее реагируют на угрозы», — пояснил Кнутов.

Дмитрий Корнев уверен, что специалистам «НПО машиностроения» удалось создать один из самых эффективных в мире противокорабельных ракетных комплексов. По его мнению, БРК будет непременно совершенствоваться.

«У «Бастиона» огромный модернизационный потенциал, и его возможности будут только возрастать, причём не только за счёт появления новых ракет. Будут улучшаться помехозащищённость, скорость обработки и обмена информацией, будет повышаться уровень боевой слаженности с другими комплексами, включая «Искандер-М», — резюмировал Корнев.