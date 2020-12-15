Способен ли Международный Уголовный суд расследовать военные преступления в Украине?

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге накануне заявил, что завершил процесс «изучения и оценки ситуации» по Украине и готов приступить к официальному расследованию, в ходе которого будут выдвинуты обвинения тем, кто совершал военные преступления и преступления против человечности.В Киеве эту новость восприняли с оптимизмом, явно полагая, что это послужит еще одним рычагом давления на Россию, а, следовательно, сыграет на руку официальным властям! Может быть так и будет, хотя, я бы не торопился с однозначными выводами.Для меня, как человека всю жизнь проработавшего в правоохранительных органах и не чуждого юриспруденции, главный вопрос заключается в том, насколько данный суд будет объективным и непредвзятым.Я бы не исключал, что в данном случае, конечно возможен сценарий, примененный в свое время против руководителей Югославии. Мы все помним, как сербские фигуранты Международного трибунала по бывшей Югославии (предшественника МУСа) были почти поголовно осуждены, а представители Хорватии, Боснии и Герцеговины в большинстве случаев оправданы. Судьба Слободана Милошевича в данном контексте весьма показательна.Итак, вопрос вопросов - захотят ли в Гааге действительно разбираться в первопричинах войны в Украине последовательно и беспристрастно? Основным показателем - «лакмусовой бумажкой» в этом случае будет наличие судей и прокуроров, представляющих все стороны, вовлеченные в конфликт. Вторым показателем станет то, какие массивы объективной информации будут приниматься к рассмотрению. Третьим показателем будет изучение причинно-следственных действий, приведших к началу вооружённого конфликта на Донбассе.Уже сегодня стоит учесть тот факт, что МУС инициировал разбирательства с подачи постмайданных властей Украины, а соответственно «включил» презумпцию невиновности в отношении лиц, захвативших власть. Однако как можно объективно разобраться в этой ситуации без осознания того, что первопричиной, приведшей к потере Крыма и войне в Донбассе – был именно вооружённый государственный переворот. Именно умышленные действия группы лиц, направленные на захват власти привели к сотням смертей правоохранителей и протестующих в Киеве, именно эти действия были предтечей, исходной точкой кровавых событий в Мариуполе, Одессе и в Донбассе.Я с самого начала говорил и повторяю вновь, что готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию для объективного и всестороннего расследования, которое будет проводиться международными структурами! Но только в случае равных возможностей сторон процесса. Пока такого стремления от международного правосудия не заметно.Все это говорит о том, что существующими политическими и юридическими инструментами, которые задействует Запад и Украина, конфликт в моей стране не разрешить. Политики сегодня так же далеки от мира в Донбассе, как и в 2014 году.Именно поэтому, я убежден, что найти пути к миру можно только путем народной дипломатии, чем, собственно, и занимается наше общественное движение «Мы - народ Украины».И рано или поздно наши сограждане осознают, что те политики, которые завели Украину в этот кровавый тупик, не должны избежать справедливого расследования и наказания за совершённые преступления. Я уверен, что организаторы убийств тысяч сограждан в Киеве, Мариуполе, Одессе, в ходе, так называемой АТО в Донбассе, будут наказаны! Я верю, что у нашего народа хватит мудрости избрать верный путь и спасти свое будущее!