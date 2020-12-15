Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Главная / Украина

Способен ли Международный Уголовный суд расследовать военные преступления в Украине?

15 декабря 2020, 16:40  •  120 • Украина

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге накануне заявил, что завершил процесс «изучения и оценки ситуации» по Украине и готов приступить к официальному расследованию, в ходе которого будут выдвинуты обвинения тем, кто совершал военные преступления и преступления против человечности.

В Киеве эту новость восприняли с оптимизмом, явно полагая, что это послужит еще одним рычагом давления на Россию, а, следовательно, сыграет на руку официальным властям! Может быть так и будет, хотя, я бы не торопился с однозначными выводами.

Для меня, как человека всю жизнь проработавшего в правоохранительных органах и не чуждого юриспруденции, главный вопрос заключается в том, насколько данный суд будет объективным и непредвзятым.

Я бы не исключал, что в данном случае, конечно возможен сценарий, примененный в свое время против руководителей Югославии. Мы все помним, как сербские фигуранты Международного трибунала по бывшей Югославии (предшественника МУСа) были почти поголовно осуждены, а представители Хорватии, Боснии и Герцеговины в большинстве случаев оправданы. Судьба Слободана Милошевича в данном контексте весьма показательна.

Итак, вопрос вопросов - захотят ли в Гааге действительно разбираться в первопричинах войны в Украине последовательно и беспристрастно? Основным показателем - «лакмусовой бумажкой» в этом случае будет наличие судей и прокуроров, представляющих все стороны, вовлеченные в конфликт. Вторым показателем станет то, какие массивы объективной информации будут приниматься к рассмотрению. Третьим показателем будет изучение причинно-следственных действий, приведших к началу вооружённого конфликта на Донбассе.

Уже сегодня стоит учесть тот факт, что МУС инициировал разбирательства с подачи постмайданных властей Украины, а соответственно «включил» презумпцию невиновности в отношении лиц, захвативших власть. Однако как можно объективно разобраться в этой ситуации без осознания того, что первопричиной, приведшей к потере Крыма и войне в Донбассе – был именно вооружённый государственный переворот. Именно умышленные действия группы лиц, направленные на захват власти привели к сотням смертей правоохранителей и протестующих в Киеве, именно эти действия были предтечей, исходной точкой кровавых событий в Мариуполе, Одессе и в Донбассе.

Я с самого начала говорил и повторяю вновь, что готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию для объективного и всестороннего расследования, которое будет проводиться международными структурами! Но только в случае равных возможностей сторон процесса. Пока такого стремления от международного правосудия не заметно.

Все это говорит о том, что существующими политическими и юридическими инструментами, которые задействует Запад и Украина, конфликт в моей стране не разрешить. Политики сегодня так же далеки от мира в Донбассе, как и в 2014 году.
Именно поэтому, я убежден, что найти пути к миру можно только путем народной дипломатии, чем, собственно, и занимается наше общественное движение «Мы - народ Украины».

И рано или поздно наши сограждане осознают, что те политики, которые завели Украину в этот кровавый тупик, не должны избежать справедливого расследования и наказания за совершённые преступления. Я уверен, что организаторы убийств тысяч сограждан в Киеве, Мариуполе, Одессе, в ходе, так называемой АТО в Донбассе, будут наказаны! Я верю, что у нашего народа хватит мудрости избрать верный путь и спасти свое будущее!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
15 декабря 2020, 14:50
Вслед за харьковскими сёлами, свой собственный государственный флаг подняли и в Львовской области
15 декабря 2020, 02:00
На Майдане появился постоянный пикет с призывом «Зеленского геть!»
15 декабря 2020, 11:10
Свидомые «ученые» готовят официальный миф АТО – без фамилий, чтобы было удобнее использовать
15 декабря 2020, 14:50
Кабмину Шмыгаля подыскали замену в лице Николая Азарова и сбежавших в Россию министров
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спи...
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "мо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 16:15
Азербайджан обстрелял Карабах
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.