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Способен ли крымский «зонтик» ПВО нивелировать потенциал ракетоносцев B-1B? Операция «с прицелом» на ЧФ

10 июня 2020, 07:00  •  53 • Аналитика

Несмотря на тот факт, что пара стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Lancer», осуществлявшая 29 мая 2020 года полёт вдоль западных и юго-западных воздушных рубежей России (включая западные ближние подступы к Республике Крым) и отрабатывающая применение («цифровые пуски» виртуальных моделей) малозаметных тактических крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER и их противокорабельной версии AGM-158C LRASM, была взята на сопровождение российскими истребителями-перехватчиками Су-27П и многофункциональными истребителями Су-30СМ спустя буквально несколько минут после выхода в нейтральное воздушное пространство над Чёрным морем из воздушного пространства «незалежной», внушительное количество обозревателей-завсегдатаев отечественных военно-аналитических изданий усомнились в способности развёрнутых в окрестностях Севастополя зенитно-ракетных полков С-300ПМ2/С-400 ВКС и зенитно-ракетных батарей С-300В4 и «Бук-М2/3» войсковой ПВО России отразить массированный удар B-1B с применением вышеуказанных малозаметных средств воздушного нападения.



В качестве наиболее веского аргумента в пользу данного мнения осведомлённая аудитория Рунета в целом и «Военного обозрения» в частности привела способность стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» осуществлять пуски дальнобойных малозаметных крылатых ракет JASSM-ER и их противокорабельных аналогов LRASM со сверхмалых высот, преодолевая крымские противовоздушные/противоракетные зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD посредством сокрытия за «экраном» радиогоризонта от радаров подсвета и наведения семейств 30Н6Е2/92Н6Е и 9С32М, входящих в радиолокационную архитектуру ЗРК С-300ПМ2/С-400 и С-300В4 соответственно.

Что противопоставят зенитно-ракетные войска ВКС и войсковая ПВО России американским ракетоносцам B-1B в районе крымской зоны A2/AD?


И действительно, на первый взгляд, данное мнение полностью соответствует действительности, ведь дальность радиогоризонта по низковысотным целям (20—50 м) для размещённых на 39-метровых универсальных вышках 40В6МД радаров подсвета 30Н6Е2/92Н6Е составляет всего 38—50 км (без учета развёртывания на возвышающемся равнинном рельефе местности юго-западных районов Республики Крым) и 95—107 км (с учётом размещения антенных постов с вышеуказанными радарами на пологих куэстах внешней западной гряды Крымских гор, обладающих высотой порядка 350 м). Немного меньшим показателем радиогоризонта будут располагать радары наведения 9С32М (конструктивно не адаптированы к размещению на вышках 40В6М) и РЛС непрерывного излучения, размещённые на 15-метровых подъёмных мачтах пусковых установок 9А83М, входящих в состав усовершенствованных войсковых зенитно-ракетных систем С-300В4.

Между тем, отталкиваясь от тактико-технических особенностей ракет AGM-158B/C, а также от принципов функционирования систем наведения, применяемых в последних модификациях дальнобойных зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также войсковых зенитно-ракетных систем С-300В4 и «Бук-М3», нетрудно прийти к выводу о том, что вышеуказанная точка зрения аудитории едва ли соответствует действительности.

Во-первых, обладая дальностью действия 1200 и 800—900 км соответственно, малозаметные тактические ракеты JASSM-ER и обладающие практически идентичными массогабаритными параметрами противокорабельные ракеты большой дальности LRASM могут быть запущены стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами B-1B по надводной компоненте Черноморского флота в литоральной зоне Крыма и береговой инфраструктуре ЧФ из воздушного пространства таких стран-членов Североатлантического альянса, как Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Польша. При этом, достигнув рубежей пуска вышеуказанных ракет, носители (ракетоносцы B-1B) по-прежнему будут пребывать вне зоны поражения даже новейших модификаций С-400 «Триумф», боекомплекты которых располагают ЗУР-перехватчиками 48Н6ДМ (дальность перехвата 250 км), а также усовершенствованных войсковых ЗРС С-400В4, оснащённых зенитными ракетами сверхбольшой дальности 9М82МВ (дальность действия порядка 350 км). Стало быть, пуски могут быть осуществлены не только со сверхмалых, но и с больших высот, без входа в наши противовоздушные зоны A2/AD. А это значит, что ни о каком «заблаговременном перехвате носителей наземными средствами ПВО-ПРО» не может быть и речи.

Во-вторых, боекомплекты обновлённых модификаций ЗРК С-400, С-350 «Витязь», а также войсковых зенитно-ракетных систем и комплексов С-300В4 и «Бук-М3» представлены перспективными зенитными ракетами 9М96Е/Е2/ДМ, 9М82МВ и 9М317МА, оснащёнными активными радиолокационными головками самонаведения семейства «Сланец», разработанными в стенах московского НИИ «Агат». Построенные на базе волноводно-щелевых антенных решеток с полноценными передающим и приёмным трактами, а также располагающие терминалами асинхронной двухсторонней линии обмена данными, эти сантиметровые головки самонаведения не нуждаются в непрерывном подсвете со стороны радаров подсвета и наведения 92Н6Е комплексов С-400, 50Н6А комплексов «Витязь», а также радаров непрерывного излучения/подсвета систем С-300В4 и радаров подсвета 9С36 комплексов «Бук-М3».

Следовательно, вышеперечисленные зенитно-ракетные комплексы и их противоракеты способны перехватывать приближающиеся тактические ракеты JASSM-ER и ПКР LRASM за пределами радиогоризонта по целеуказанию от сторонних воздушных средств радиолокационной разведки (включая самолёты ДРЛОиУ А-50У/А-100, а также бортовые РЛС «Барс-Р/Ирбис-Э» и Н036 «Белка» многофункциональных истребителей переходного и 5-го поколений Су-30СМ/1, Су-35С и Су-57). На данном пункте целиком и полностью развенчиваются все мифы аудитории российских военно-политических порталов о неспособности новейших версий ЗРК С-300В/400 и «Бук» перехватывать высокоточное оружие противника за пределами радиогоризонта из-за кривизны земной поверхности.
Евгений Даманцев

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