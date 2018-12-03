«Способ шантажа общественности»: как Лондон использует разведслужбы для поддержания антироссийской истерии

3 декабря перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс выступил директор разведслужбы MI6 Алекс Янгер. Основные тезисы его речи накануне стали известны британским СМИ. Янгер сделал акцент на «российской угрозе» и роли разведки Великобритании в «нейтрализации агентурных сетей» Москвы после инцидента в Солсбери. Между тем эксперты отмечают, что это не первое заявление представителей британского разведсообщества в отношении России. По мнению аналитиков, Лондон привлекает секретные службы к поддержанию антироссийской истерии, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, в частности брексита. Как полагают специалисты, проект соглашения о выходе Британии из ЕС не будет одобрен парламентом, что приведёт к политическому кризису в стране.

Россия и любое другое государство, которое намеревается нарушить привычный уклад британской жизни, не должны недооценивать решительность и возможности королевства. С таким посылом 3 декабря выступил глава британской разведслужбы MI6 Алекс Янгер. Свою речь он произнёс перед учащимися шотландского университета Сент-Эндрюс, но некоторые тезисы выступления стали накануне известны изданию The Telegraph. Частично речь Янгера была посвящена переменам, которые ожидают Великобританию после брексита.

Несмотря на выход из состава ЕС, Лондон должен сохранять и укреплять связи с соседями по линии безопасности, считает директор MI6. По его мнению, особым вызовом для разведсообщества станут те перемены, к которым может привести четвёртая промышленная революция. Условия времени требуют, чтобы разведка применяла методы «четвёртого поколения», внедряя в работу технологические инновации.

Особое внимание в своём выступлении глава MI6 уделил России, спецслужбы которой якобы отравили в начале текущего года экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городке Солсбери. По словам Янгера, Москва находится в состоянии «постоянной конфронтации» с Западом.

Глава британской разведслужбы MI6 Алекс Янгер

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Глава MI6 обратил внимание аудитории на совместный ответ на события в Солсбери, который «помог нейтрализовать российские агентурные сети в ряде стран» путём высылки дипломатов.

«Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на стремление России дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию. Мы не добиваемся эскалации... Наша цель — заставить российскую сторону прийти к выводу, что, какие бы, по её мнению, выгоды она ни получала от такого рода деятельности, это не стоит рисков», — заявил директор разведслужбы.

По мнению Янгера, в целях безопасности британцам необходимо войти в эру «шпионажа четвёртого поколения», а также укреплять отношения с европейскими союзниками в преддверии брексита.

«Эра четвёртой индустриальной революции требует шпионажа четвёртого поколения — слияния наших традиционных человеческих навыков с ускоренными инновациями, новыми партнёрствами и мышлением, которое продвигает многообразие и расширяет возможности молодёжи», — приводит издание выдержку из речи Янгера.

В то же время сам факт, что содержание речи главы MI6 стало достоянием СМИ до выступления, свидетельствует о сомнительном уровне работы этой разведслужбы, допускающей подобные утечки, считает заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

«Это говорит о том, что ведомство недостаточно эффективно», — отметил эксперт.

Вопрос лидерства

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии на уличной скамье в Солсбери 4 марта прохожими, которые вызвали полицию. Пострадавших госпитализировали, а Лондон обвинил Москву в организации покушения на экс-разведчика и его дочь. Российская сторона якобы применила против них боевое отравляющее вещество A-234 («Новичок»), разработанное ещё в советское время. Обвинение, выдвинутое британскими властями, базировалось на данных химлаборатории «Портон-Даун», расположенной в окрестностях Солсбери. Следует отметить, что в этой лаборатории разрабатывалось химическое оружие.

Хотя Лондон не представил доказательств в пользу своей версии, а Сергей и Юлия Скрипаль выздоровели, обвинения в адрес России послужили поводом для крупного дипломатического скандала. Великобритания и ряд других государств в марте объявили о высылке на родину российских дипломатов. В кампании приняли участие США, Канада, Украина и некоторые страны ЕС, включая Италию, Бельгию и Чехию.

По мнению экспертов, антироссийская кампания, начатая британскими ястребами, направлена среди прочего на укрепление позиций Лондона на международной арене.

Как пояснила в интервью RT доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова, в преддверии брексита будущее Великобритании достаточно туманно и Лондон рискует утратить часть своего влияния на международной арене.

«За счёт истории с «отравлением Скрипалей», нагнетания антироссийских настроений британские власти, вероятно, рассчитывают компенсировать эту неопределённость. По крайней мере, можно говорить об этом как об одном из мотивов британской стороны, тем более что Лондону уже один раз удалось сплотить и ЕС, и страны НАТО вокруг этой повестки, проявив себя в роли лидера», — напомнила эксперт.

«Пропаганда, шпионаж и кибератаки»

Стараясь разжечь антироссийские настроения, правящие круги Соединённого Королевства задействуют все средства. В пропагандистской кампании активно участвуют представители разведсообщества. В мае 2018 года начальник военной разведки Великобритании маршал авиации Филип Осборн призвал готовиться к решительным действиям против России, включая кибератаки в случае конфронтации. Глава спецслужбы заявил, что правительство Великобритании должно атаковать Россию, если напряжённость перерастёт в третью мировую войну.

«Полномасштабная киберконфронтация может иметь катастрофические последствия в течение нескольких минут и часов», — приводит слова Осборна ТАСС.

В том же месяце с громким заявлением по российской повестке выступил и директор службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер. Выступая перед европейскими коллегами в столице Германии, он назвал инцидент с отравлением Сергея Скрипаля «преднамеренным и целенаправленным актом», итогом которого станет изоляция России в мире. По мнению Паркера, Москва якобы грубо нарушает международные правила, а российские разведслужбы осуществляют «агрессивные и пагубные» действия.

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Затронул глава MI5 и тему «беспрецедентной дезинформации», которую якобы распространяет Москва. Он также заявил о необходимости бороться с ложью и пропагандой.

Эндрю Паркер публично вернулся к теме «российской угрозы» в начале ноября. В интервью The Guardian глава спецслужбы заявил, что Россия якобы продвигает свои интересы за рубежом при помощи «всё более агрессивных методов», таких как пропаганда, шпионаж и кибератаки.

«Россия сегодня действует по всей Европе и в Великобритании», — убеждён Паркер.

По мнению экспертов, речь Алекса Янгера (как и выступление Паркера) преследует политические цели: сегодня британские спецслужбы оказались вовлечены в широкую пропагандистскую кампанию по созданию образа «внешней угрозы». Такую точку зрения высказала в интервью RT доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова, напомнив, что это далеко не первый подобный случай.

«Почему к политической кампании напрямую подключены спецслужбы — понятно: ведь такие источники являются авторитетными для населения. Это далеко не первая ситуация подобного рода: когда правительство хотело убедить общество в необходимости вторжения в Ирак, Тони Блэр тоже использовал разведывательное досье — и это сработало», — напомнила Капитонова.

Следует отметить, что яростная антироссийская риторика, к которой в последнее время всё чаще прибегают как политики, так и представители разведсообщества, вызывает вопросы не только в России, но и в британских СМИ. По мнению британского эксперта Мэри Дежевски, которое она изложила в своей колонке для The Guardian, майское выступление Эндрю Паркера вышло далеко за рамки дипломатических приличий и носит «популистский характер».

«Стоит также задуматься, нет ли здесь каких-то соображений, связанных с бюджетом и брекситом», — предположила Дежевски. По её мнению, не исключено, что британское разведсообщество намеренно демонизирует Москву, чтобы вернуть себе государственное финансирование исследований для борьбы с «российской угрозой», утраченное после распада СССР. Кроме того, высказывания могут быть адресованы и бывшим партнёрам по Евросоюзу, разрыва связей с которыми в разведывательной сфере опасается Лондон. Эксперт полагает, что Лондон «осмелел», после того как смог уговорить ряд стран выслать российских дипломатов, и теперь видит себя в роли лидера «антироссийского фронта».

Раздувание «российской угрозы» в Соединённом Королевстве зашло так далеко, что зачастую принимает комичные формы. Так, недавно профессор Букингемского университета Энтони Глис поделился с читателями The Times своей гипотезой, согласно которой мультфильм «Маша и Медведь» является частью российской «мягкой силы».

«Внешний враг»

Но реальных аргументов сторонники версии о «российском вмешательстве» в дела иностранных государств представить не смогли. В октябре британский кабмин обнародовал свой ответ на доклад комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании под названием «Фейковые новости».

Профильный комитет правительства пришёл к выводу, что доказательств приписываемых Москве попыток повлиять на политические процессы в королевстве нет. Кроме того, авторы документа признали, что, хотя российская сторона и публиковала материалы, в которых излагалась отличная от британской версия отравления Скрипалей, назвать эти действия «вмешательством» нельзя.

«Мы хотим подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы», — отмечается в заявлении кабмина.

Впрочем, эти выводы не смогли остановить маховик антироссийской истерии, который раскручивается сегодня в Великобритании, считают эксперты. По мнению Натальи Капитоновой, разговорами о «российской угрозе» власти пытаются замаскировать проблемы, связанные с брекситом.

Как пояснила эксперт, перед Терезой Мэй стоит очень сложная задача — нужно провести проект соглашения с ЕС через парламент, но никаких предпосылок к тому, что документ будет одобрен, нет.

«И чтобы немного отвлечь внимание общественности и сплотить её вокруг проекта соглашения о брексите, снова муссируется тема «российской угрозы». И этот приём работает — когда в начале года Мэй вела очень трудные переговоры с Евросоюзом, как раз и возникло «дело Скрипалей». Пока ситуация вокруг брексита не стабилизируется, тема «российской угрозы» не будет сходить с экранов», — подчеркнула Наталья Капитонова.

Похожей точки зрения придерживается и Леонид Поляков. Эксперт напомнил, что уже 11 декабря в палате общин состоится голосование по условиям брексита и сейчас именно это является главной проблемой Лондона.

«Скорее всего, проект соглашения не пройдёт через парламент, и это вызовет серьёзный политический кризис. Темы «отравления Скрипалей» и «российской угрозы» стали для Терезы Мэй своеобразными рычагами, с помощью которых она старается переключать внимание общества в острые моменты. Это способ шантажа общественности и депутатов, которым дают понять, что страна находится под давлением враждебных сил и поэтому должна сплотиться вокруг премьер-министра», — подытожил Леонид Поляков.