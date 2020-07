«Способ легализовать финансирование»: зачем руководитель отдела расследований ФБК спекулирует данными кипрских компаний • 41 • В России Масштабное расследование RT о том, как Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального может скрывать миллионы в своих финансовых отчётах, обрастает новыми подробностями. Как оказалось, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров не просто зарегистрировал фирму в Латвии, что позволяет ему получить вид на жительство в Евросоюзе. Его компания SIA Dataset торгует информацией о коммерческих организациях, зарегистрированных в кипрском офшоре. При этом любой может купить эту же информацию у официальных властей Кипра, но в пять раз дешевле. Эксперты не исключают, что руководитель расследований ФБК может продавать эти данные и фонду Навального. Кроме того, такая накрутка на справках о фирмах, по их мнению, может быть связана с хищением, незаконным получением денежных средств, их транзитом. Это может быть и способом легализовать финансирование анонимных спонсоров, считают эксперты. © Reuters / Global Look Press У штатных сотрудников ФБК, как выяснилось в ходе недавно опубликованных расследований RT, есть несколько коммерческих предприятий в России и за рубежом. Так, глава юротдела ФБК Вячеслав Гимади владеет двумя фирмами — ООО «Левиафан-Медиа» и ООО «Медиа-Лайв». Директором последнего значится юрист ФБК и продюсер YouTube-канала «Навальный.Live» Любовь Соболь. Обеим компаниям было отказано в судебном порядке в регистрации одноимённого СМИ. Одной из причин стало то, что Гимади не смог предоставить убедительные доказательства отсутствия у него двойного гражданства. Тогда эксперты отметили в беседе с RT, что такие фирмы можно назвать «взаимозависимыми лицами». С их помощью можно завышать затраты и занижать прибыль, а суды и ФНС часто могут трактовать такое ведение дел как злоупотребление в налоговой сфере. Другой юрист ФБК — Евгений Замятин — владеет коммерческой фирмой ООО «Страна приливов», которая торгует мерчем ФБК. В следующем своём расследовании RT на основании имеющихся в нашем распоряжении финансовых документов подробно рассказал, как миллионы неизвестного происхождения зачисляются на счета этой фирмы, а затем распределяются по подконтрольным фондам ФБК в регионах и членам команды Навального. В своём третьем расследовании RT проанализировал отчёт сети штабов ФБК. Выяснилось, что 35,3 млн рублей, поступивших на биткоин-кошелёк оппозиции в 2019 году, почему-то в этот отчёт не попали. Жертвователям показали только 9,7 млн, а остальное, по мнению экспертов, могло распылиться по непубличным криптосчетам. «Сколько всего средств прошло через эти кошельки, сколько потерялось по дороге и куда ушло?» — задавался вопросом в беседе с RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов. Вывод активов за рубеж — ещё одно основание, по мнению экспертов, для регистрации коммерческих фирм на собственных сотрудников. Как уже писал RT, за границей, в Латвии, своя фирма есть у руководителя отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Деньги партии Эта фирма была зарегистрирована в Риге в октябре 2016 года и называется SIA Dataset (аналог российского ООО). Изначально было понятно только то, что по роду своей деятельности компания специализируется на оказании информационных услуг. Теперь благодаря имеющейся в распоряжении RT документации характер этих услуг прояснился. «Член центрального совета Партии прогресса. Занимаюсь расследованиями в Фонде борьбы с коррупцией», — сообщает о себе Албуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ходе своих расследований он, как и другие сотрудники ФБК, регулярно обращается к зарубежным онлайн-базам, предоставляющим сведения о фирмах в той или иной стране. За определённую пошлину в пользу местных властей можно сделать выгрузку практически по любой фирме, зарегистрированной в еврозоне. Например, через кипрский реестр сотрудники ФБК достали документы местной фирмы Furcina Ltd, принадлежащей однокурснику Дмитрия Медведева Илье Елисееву. А через неё вышли потом на итальянскую компанию, управляющую виноградниками в Тоскане. Впоследствии эти данные были использованы в расследовании «Он вам не Димон». «В кипрском реестре каждый может получить годовой отчёт этой Furcina», — говорилось в расследовании ФБК. Именно на этом — получении данных из кипрского реестра — и строится бизнес Албурова в Латвии. Цена информации Зарегистрирована Dataset в Риге, на улице Кришьяна Валдемара, 18. Примерно в 10—15 минутах ходьбы, на улице Кришьяна Барона, 5, место регистрации оппозиционного издания «Медуза» — Medusa Project SIA. По данным латвийского реестра компаний (предоставлен сервисом Lursoft), Dataset владеет сайтом i-cyprus.com. Этот портал «специализируется на поиске, обработке и анализе данных из реестра кипрских компаний». «Мы убеждены, что в XXI веке главным ресурсом является информация, от её качества и своевременности зависит эффективность бизнеса и успешность проектов, — говорится в описании ресурса. — <...> Мы поставили перед собой цель — сделать самый надёжный, доступный и удобный сайт для работы с информацией о кипрских компаниях». На сайте можно получить выписку о любой кипрской компании по её названию. Стоимость одной выписки — €50. За эти деньги заказчик получает: список собственников компании, информацию о роде её деятельности, директорах, некоторые финансовые и учредительные документы, в том числе годовые отчётности. На сайте демонстрируется пример того, что можно получить за €50. © i-cyprus.com Однако точно такую же информацию, как у фирмы Албурова, предоставляет и официальный реестр компаний Кипра — Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR). Зарегистрироваться и получить выписку на любую компанию на этом сайте может каждый. Цена услуги — €10. За эти деньги обратившийся получает всё то же самое, что предлагает Албуров. Чуть в менее удобном для восприятия формате, зато в пять раз дешевле. © efiling.drcor.mcit.gov.cy Прибыльное дельце Согласно годовому отчёту Dataset, в 2018 году себестоимость оказанных услуг составила €13,7 тыс. Выручка же составляет €73 тыс. Чистая прибыль после вычета всех расходов — €11,6 тыс. Годом ранее эти показатели были в разы меньше: себестоимость услуг составляла €3,6 тыс., оборот — €8,7 тыс., чистая прибыль — €2,8 тыс. Отчёт за 2019 год собственник не предоставил. © lursoft.lv Несмотря на прибыльный бизнес, у фирмы Албурова накопились долги по налоговым платежам. Так, в конце 2018 года задолженность по налогам местным властям составляла €960 евро, в конце прошлого года — €195, в апреле текущего — €626. Допустимое повышение: скоростной лимит на российских платных трассах могут увеличить до 150 км/ч Ранее в беседе с RT председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских предполагал, что потенциально иностранная компания может использоваться для вывода активов за рубеж. «Для сотрудников ФБК, с учётом политического окраса их деятельности, размещение юрлиц за границей может быть способом защиты от российских правоохранителей. В частности, наложить аресты на их счета будет крайне проблематично», — резюмировал адвокат. Адвокат и бывший следователь МВД Павел Зайцев не исключает, что через эту фирму «приближённые» члены ФБК могли искусственно завышать стоимость оплаченных услуг, а разницу, осевшую в посреднической фирме Албурова, оставить в своих карманах. «Тут что угодно может быть: накручивание, связанное с хищением или с незаконным получением денежных средств, или транзит, — перечислил адвокат возможные, по его мнению, варианты использования зарубежной фирмы ФБК. — Или, например, это может быть способом для неких спонсоров легализовать финансирование». Георгий Албуров

РИА Новости

Вариации на тему легализации Однако чтобы проверить все эти версии, отмечает Зайцев, нужно провести расследование и выяснить, какие именно выписки делала фирма, кому они предоставлялись, как компании-покупатели эти выписки использовали. «Чтобы разобраться, действующие это услуги или фиктивные, нужно узнать, каким образом покупатели распорядились поступившей информацией, — объясняет адвокат. — Если её никуда не направили, положили в карман и всё, тогда это фикция. А если эти сведения потом использовали — для работы или аналитики — тогда это нормальная коммерческая деятельность». О своих заказчиках Dataset не распространяется. Однако, судя по презентации на i-Cyprus, клиентура может быть весьма разнообразной. «Наши клиенты — это широкий круг компаний и частных лиц <...>, — сообщает о себе этот ресурс. — Мы обслуживаем транснациональные корпорации, государственные органы…» Проверить всё это можно в рамках возбуждённого в прошлом году Следственным комитетом уголовного дела об отмывании средств в ФБК, добавил Зайцев. «Следователи могут оперативно получить сведения по линии Интерпола и сделать запрос латвийским коллегам. Если Латвия ничего не ответит, то возникнут серьёзные подозрения по поводу законности перечисления денежных средств», — продолжил адвокат. Гипотетически схема вывода средств может выглядеть так. Фонд платит посреднику €500 за 10 справок о зарегистрированных в офшоре фирмах, хотя могла бы потратить €100. В финансовом отчёте будет отражено €500, а по факту €400 осядут в подконтрольной фирме-посреднике. Затем эти средства могут легализовать, рассуждает Зайцев, вывести в качестве прибыли (дивидендов), а впоследствии их могут распределить между собой заинтересованные лица. Возможен и другой вариант, говорит адвокат: эта фирма могла использоваться для получения скрытого финансирования в виде оплаты фиктивных услуг. «Тут можно усмотреть скрытые переводы денежных средств на финансирование чего-либо. То есть кто-нибудь берёт и вкачивает деньги в фирму под видом оплаты неких работ», — предположил эксперт. Воспользоваться этой схемой мог кто угодно, включая возможных зарубежных спонсоров, подчеркнул адвокат. Сам факт, что за подобную услугу по предоставлению выписок требуют сумму в пять раз выше себестоимости, уже вызывает вопросы, считает Зайцев. «Обычно комиссия посредников на подобные услуги составляет от 5% до 30%. Например, компания сама не хочет лезть на официальный ресурс офшора, и она доплачивает агенту, чтобы голова ни о чём не болела. Но не в пять же раз больше!» — резюмирует Павел Зайцев. * Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.





