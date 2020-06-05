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Споры вокруг Михалкова и Шафран - звенья одной цепи? Подобное ставит в тупик, признался Гаспарян

05 июня 2020, 21:55  •  78 • Политика
Политолог Армен Гаспарян в разговоре с Царьградом прокомментировал версию о том, что снятие программы "Бесогон" Никиты Михалкова с эфира и уход ведущей Анны Шафран из совместной с Владимиром Соловьёвым передачи на ВГТРК - звенья одной цепи. Гаспарян признался, что подобное ставит его в тупик.
Автор канала в "Яндекс.Дзен" "Записки дилетанта!" отметил, что для него увольнение Анны Шафран с ВГТРК и снятие программы Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира - звенья одной цепи.
"Возможно, вы посчитаете, что я пишу бред. Я предлагаю задуматься над этими странными и, возможно, для Вас и не связанными событиями", - пишет автор.
В разговоре с Царьградом политолог Армен Гаспарян высказал своё мнение на этот счёт. По его словам, он слышал много конспирологии за последний месяц.
"Я понимаю, конечно, коронавирус, изоляция, надо чем-то себя занимать. Но вы меня, честно говоря, поставили в тупик, вот, подобного рода вопросом. Я сам веду эфиры на радио "Вести FM". Люди там исповедуют достаточно разные взгляды, давайте назовём это так. Я не слышал, чтобы там у кого-то возникали какие-то проблемы серьёзные. Анна Борисовна, насколько, вот, вообще я сумел прочитать в интернете, она же осталась вести свои программы прекрасные в эфире. То есть с этой точки зрения ничего не меняется. Потом, она же сама сказала, что, взгляды у людей могут быть разные, а партнёрство в эфире подразумевает под собой их определённую схожесть", - отметила Шафран.
Гаспарян добавил, что у него у с коллегами по эфирам тоже далеко не всегда одинаковые воззрения, а по некоторым вопросам вообще диаметрально другие.
"Но ничего страшного, мне это, наоборот, хорошо. Потому что в этих спорах рождается истина. Говорить о какой-то цензуре на ВГТРК? Ну, слушайте, на той же "России 24" выступают люди с радикально разными взглядами. Например, вы же не будете сравнивать воззрения Сергея Шаргунова с воззрениями Николая Сванидзе. Их, кроме русского языка, вообще ничего не объединяет. Всё остальное они любят просто диаметрально разное, вот абсолютно. Я не видел ни разу на ВГТРК, а я веду там эфиры последние три года, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то кому-то позвонил и сказал, что, вот, давайте не будем об этом говорить, или вообще эту тему мы не раскрываем. Ни разу", - подчеркнул Гаспарян.
Что касается программы Михалкова, то, насколько понял Гаспарян, к ней были претензии не цензурного характера.
"Просто были некоторые вопросы, которые притянули за уши. Например, с "числом зверя". Другой вопрос, что именно это как раз и не стал никто обсуждать, потому что естественно, что Никита Сергеевич человек гиперуважаемый, гиперавторитетный. Надо было бы, наверное, обсуждать те вопросы, которые он обсуждал в программе. Но говорить о том, что цензура какая-то на ВГТРК, я бы не стал. Или, по крайней мере, тогда должны быть примеры той самой цензуры. А я их, извините, не очень и наблюдаю", - резюмировал Гаспарян.

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