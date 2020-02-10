Споры о «лучшем танке в мире» • 101 • Аналитика

Вы даже не представляете, как я понимаю сотрудников организаций, ведающих выдачей патентов на различные изобретения. Особенно жалко мне тех, кто работает в отделе вечных двигателей. Представляете, сколько раз им приходится объяснять воинствующим «гениям» элементарные законы физики? Сколько далеко не лестных слов они выслушивают в ответ?



К чему я это? Наверное, жалуюсь на свою горькую судьбу человека из патентного бюро. Сколько раз в личных разговорах мне приходилось объяснять знатокам военной техники и вооружения элементарные законы физики. Сколько раз пришлось выслушивать вроде бы простой, но на самом деле достаточно глупый вопрос. Далее можно вставить любой вид оружия, бронетехники, авиационной техники и так далее объект, лучший в мире. Кто победитель в гонке вооружений по определенным позициям?







Честно, вопросы и споры надоели. Поэтому и решил сегодня на примере знатоков танков ответить всем тем, кто интересуется тем, чей танк лучше. Но для начала — немного истории.



Кто-нибудь видел самый лучший в мире меч? А лук? Может, кто-то знает лучшую породу боевых коней? Да что там: как выглядит лучшая боевая дубина?



Вначале отвечу на самый животрепещущий вопрос патриотов из всех стран, выпускающих эти боевые машины. Сразу и для всех. И от имени всех. Самые лучшие танки — наши! Соответственно, для американцев — американские, для немцев — немецкие, для евреев — израильские, для китайцев — китайские, для русских — российские. Это аксиома!



Я понимаю, что любое сравнение образцов техники и вооружения субъективно. В частности, при оценке танков обязательно учитываются основные свойства этих боевых машин. Боевая мощь, подвижность, защищенность экипажа, подвижность и другие.



Однако, по моему мнению, важнейшие показатели, важнейшие свойства танков прямо зависят от принятой на момент создания машины военной доктрины государства. Машина создается для решения конкретных задач исходя именно из военной доктрины.



Вы никогда не задумывались над простым, но очевидным вопросом: почему российские танки имеют меньший вес, чем западные? Почему стоящий рядом с «Абрамсом», «Леопардом» или «Меркавой» Т-90 выглядит малышом? Казалось бы, чего проще: добавить брони, увеличить объем танка и поставить более сильный двигатель?



Со времени СССР, точнее, со времени Великой Отечественной войны, танки у нас были и остаются основной ударной силой сухопутных войск. Именно танкисты идут в первых рядах наступающих. Они броневой кулак, который пробивает оборону противника. Именно для решения этой задачи созданы даже самые современные танки России.



На Западе прекрасно знают мощь наших танков. Потому и проектировали изначально танки для обороны. Хорошо бронированные, тяжелые машины, зачастую неспособные наступать вне дорог и на большие расстояния. Особенно показательны в этом отношении израильские «Колесницы».



Даже израильские эксперты частенько забывают собственную первоначальную доктрину, на которой базировалось конструирование первой «Меркавы». Что говорил в конце 60-х годов генерал Исраэль Таль? Это его команда создавала первый израильский танк.



Почему появилась «Меркава»? Просто потому, что у противника появились Т-62! Генерал Таль тогда выдвинул доктрину использования израильского танка. Нужно создать такой танк, который бы эффективно боролся с советскими машинами. При понимании того, что потери в боях неизбежны, а людские ресурсы Израиля достаточно ограничены, конструкторам была поставлена задача максимально обезопасить экипаж. «Танк – это дом экипажа в военное время».



Помните одно из правил конструирования танков, которое используют все конструкторы танков в мире? Для защиты экипажа можно использовать не более 50% массы объекта! А сколько используется в «Меркаве»? Опять благодаря решению генерала Таля.







Кстати, наверное в концепции использования боевых машин и кроется ответ на вопрос, который возникает у обывателей всего мира после проведения очередного танкового биатлона. Почему западные страны бояться участвовать в танковом биатлоне, а те соревнования, которые проводят они, больше похожи на игры детей младшего школьного возраста?



Конечно, этап стрельбы экипажа танка из личного оружия по мишеням выглядит лучше форсирования водной преграды или уничтожения танков и вертолетов противника. Согласитесь, сложно представить американский, немецкий или израильский танк, который форсирует водную преграду или «воюет» где-то в болотистой местности.



Я видел достаточно много вариантов рейтингов танков. Понятно, что с учетом влияния США на другие страны наиболее авторитетными специалистами по оценке этих боевых машин считаются именно американцы. На американское мнение ссылаются часто. Кстати, даже при поиске вариантов закупок боевых машин другими странами рейтинги учитываются.



Критиковать американцев я не хочу, но во всех рейтингах первое место стабильно занимает именно американский «Абрамс». Дальше идет его родной брат по вооружению — «Леопард». Эти две машины вне конкуренции. Ещё два танка стабильно занимают третье и четвертое места. Это англичанин «Челленджер» и японец «Тип 50».



Удивительно, что российский Т-90, израильский «Меркава» и китайский «Тип-99», меняя друг друга, периодически занимают лишь пятую строку рейтингов. Почему удивительно? Да просто потому, что по большинству показателей именно эти машины лучше, технологичнее, надежнее.



И не потому, что израильские, российские или китайские конструкторы умнее. Просто боевые машины «моложе», а значит, используют гораздо больше инноваций в своей конструкции.



Если же все-таки ответить на вопрос «кто сильнее?» Серьезно, то я считаю, что нет сильнее простого пехотного Васи, которого поддерживают остальные. Оружие сегодня достигло такого уровня, когда против мощных средств наступления существуют не менее мощные средства обороны. Когда трудно представить танковый бой лоб в лоб, как это частенько случалось во Вторую мировую. Трудно представить таран в воздухе.



А вот тот самый Вася из мотострелкового взвода как был главным в армии, так и остался. Не бывает победы, пока именно Вася не перешагнет вражеский окоп, не займет вражеский опорный пункт, не водрузит знамя над поверженным вражеским городом.



А рейтинги… Для того и существуют специалисты, чтобы им не верить. Посмотрите специальные материалы по любому военному объекту. Вы никогда не увидите оценку в целом. Всегда сравниваются конкретные данные по конкретным направлениям.



Так что не бывает лучшего танка мира. Бывают только лучшие танки войны… Вы даже не представляете, как я понимаю сотрудников организаций, ведающих выдачей патентов на различные изобретения. Особенно жалко мне тех, кто работает в отделе вечных двигателей. Представляете, сколько раз им приходится объяснять воинствующим «гениям» элементарные законы физики? Сколько далеко не лестных слов они выслушивают в ответ?К чему я это? Наверное, жалуюсь на свою горькую судьбу человека из патентного бюро. Сколько раз в личных разговорах мне приходилось объяснять знатокам военной техники и вооружения элементарные законы физики. Сколько раз пришлось выслушивать вроде бы простой, но на самом деле достаточно глупый вопрос. Далее можно вставить любой вид оружия, бронетехники, авиационной техники и так далее объект, лучший в мире. Кто победитель в гонке вооружений по определенным позициям?Честно, вопросы и споры надоели. Поэтому и решил сегодня на примере знатоков танков ответить всем тем, кто интересуется тем, чей танк лучше. Но для начала — немного истории.Кто-нибудь видел самый лучший в мире меч? А лук? Может, кто-то знает лучшую породу боевых коней? Да что там: как выглядит лучшая боевая дубина?Вначале отвечу на самый животрепещущий вопрос патриотов из всех стран, выпускающих эти боевые машины. Сразу и для всех. И от имени всех. Самые лучшие танки — наши! Соответственно, для американцев — американские, для немцев — немецкие, для евреев — израильские, для китайцев — китайские, для русских — российские. Это аксиома!Я понимаю, что любое сравнение образцов техники и вооружения субъективно. В частности, при оценке танков обязательно учитываются основные свойства этих боевых машин. Боевая мощь, подвижность, защищенность экипажа, подвижность и другие.Однако, по моему мнению, важнейшие показатели, важнейшие свойства танков прямо зависят от принятой на момент создания машины военной доктрины государства. Машина создается для решения конкретных задач исходя именно из военной доктрины.Вы никогда не задумывались над простым, но очевидным вопросом: почему российские танки имеют меньший вес, чем западные? Почему стоящий рядом с «Абрамсом», «Леопардом» или «Меркавой» Т-90 выглядит малышом? Казалось бы, чего проще: добавить брони, увеличить объем танка и поставить более сильный двигатель?Со времени СССР, точнее, со времени Великой Отечественной войны, танки у нас были и остаются основной ударной силой сухопутных войск. Именно танкисты идут в первых рядах наступающих. Они броневой кулак, который пробивает оборону противника. Именно для решения этой задачи созданы даже самые современные танки России.На Западе прекрасно знают мощь наших танков. Потому и проектировали изначально танки для обороны. Хорошо бронированные, тяжелые машины, зачастую неспособные наступать вне дорог и на большие расстояния. Особенно показательны в этом отношении израильские «Колесницы».Даже израильские эксперты частенько забывают собственную первоначальную доктрину, на которой базировалось конструирование первой «Меркавы». Что говорил в конце 60-х годов генерал Исраэль Таль? Это его команда создавала первый израильский танк.Почему появилась «Меркава»? Просто потому, что у противника появились Т-62! Генерал Таль тогда выдвинул доктрину использования израильского танка. Нужно создать такой танк, который бы эффективно боролся с советскими машинами. При понимании того, что потери в боях неизбежны, а людские ресурсы Израиля достаточно ограничены, конструкторам была поставлена задача максимально обезопасить экипаж. «Танк – это дом экипажа в военное время».Помните одно из правил конструирования танков, которое используют все конструкторы танков в мире? Для защиты экипажа можно использовать не более 50% массы объекта! А сколько используется в «Меркаве»? Опять благодаря решению генерала Таля.Кстати, наверное в концепции использования боевых машин и кроется ответ на вопрос, который возникает у обывателей всего мира после проведения очередного танкового биатлона. Почему западные страны бояться участвовать в танковом биатлоне, а те соревнования, которые проводят они, больше похожи на игры детей младшего школьного возраста?Конечно, этап стрельбы экипажа танка из личного оружия по мишеням выглядит лучше форсирования водной преграды или уничтожения танков и вертолетов противника. Согласитесь, сложно представить американский, немецкий или израильский танк, который форсирует водную преграду или «воюет» где-то в болотистой местности.Я видел достаточно много вариантов рейтингов танков. Понятно, что с учетом влияния США на другие страны наиболее авторитетными специалистами по оценке этих боевых машин считаются именно американцы. На американское мнение ссылаются часто. Кстати, даже при поиске вариантов закупок боевых машин другими странами рейтинги учитываются.Критиковать американцев я не хочу, но во всех рейтингах первое место стабильно занимает именно американский «Абрамс». Дальше идет его родной брат по вооружению — «Леопард». Эти две машины вне конкуренции. Ещё два танка стабильно занимают третье и четвертое места. Это англичанин «Челленджер» и японец «Тип 50».Удивительно, что российский Т-90, израильский «Меркава» и китайский «Тип-99», меняя друг друга, периодически занимают лишь пятую строку рейтингов. Почему удивительно? Да просто потому, что по большинству показателей именно эти машины лучше, технологичнее, надежнее.И не потому, что израильские, российские или китайские конструкторы умнее. Просто боевые машины «моложе», а значит, используют гораздо больше инноваций в своей конструкции.Если же все-таки ответить на вопрос «кто сильнее?» Серьезно, то я считаю, что нет сильнее простого пехотного Васи, которого поддерживают остальные. Оружие сегодня достигло такого уровня, когда против мощных средств наступления существуют не менее мощные средства обороны. Когда трудно представить танковый бой лоб в лоб, как это частенько случалось во Вторую мировую. Трудно представить таран в воздухе.А вот тот самый Вася из мотострелкового взвода как был главным в армии, так и остался. Не бывает победы, пока именно Вася не перешагнет вражеский окоп, не займет вражеский опорный пункт, не водрузит знамя над поверженным вражеским городом.А рейтинги… Для того и существуют специалисты, чтобы им не верить. Посмотрите специальные материалы по любому военному объекту. Вы никогда не увидите оценку в целом. Всегда сравниваются конкретные данные по конкретным направлениям.Так что не бывает лучшего танка мира. Бывают только лучшие танки войны… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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