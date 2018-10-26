Споры о гриме: СМИ сообщили об увольнении журналистки канала NBC Мегин Келли из-за «расистских высказываний»

По данным СМИ, американский канал NBC уволил телеведущую Мегин Келли после её слов о так называемом блэкфейсе — театральном гриме под чернокожего человека. Представители общественности и пользователи соцсетей сочли её комментарий расистским. Келли назвали невежественной и «катастрофой для NBC», а некоторые и вовсе перешли к прямым личным оскорблениям. При этом, по информации журналистов, ведущая намерена потребовать с представителей канала компенсацию в $50 млн. Напомним, что в России Мегин Келли известна тем, что в 2017 и 2018 годах брала интервью у президента Владимира Путина.

Телеканал NBC уволил американскую телеведущую Мегин Келли после её высказывания в прямом эфире, которое было воспринято общественностью как расистское. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источники.

В ходе дискуссии о необходимости для студентов американских вузов носить только «соответствующие культуре» костюмы на Хэллоуин Мегин Келли высказалась о так называемом блэкфейсе — театральном гриме под чернокожего человека.

«У вас будут неприятности, если загримируетесь под темнокожего на Хэллоуин, будучи белым, или под белого — будучи чёрным. Когда я была ребёнком, это считалось нормальным на то время, пока вы носите костюм персонажа», — сказала она.

Её заявление раскритиковала общественность, в том числе пользователи социальных сетей. Одни обвинили Келли в невежестве, напомнив, что она работает на телевидении и несёт ответственность за просвещение людей. Другие заявили, что высказывание журналистки расистское. Кроме того, пользователи назвали Мегин Келли «ужасным человеком» и «катастрофой для NBC».

Nobody could have predicted Megyn Kelly would be a disaster for NBC. Except everyone who knew just what a horrible person Kelly is (thousands of us). — Oliver Willis (@owillis) 25 октября 2018 г.

Некоторые пользователи позволили себе и вовсе перейти на оскорбления. В частности, американский писатель и корреспондент журнала GQ Дрю Магари назвал Келли «мешком дерьма», а канал NBC, который платит журналистке порядка $23 млн в год, «ещё большим мешком дерьма».

Позднее Мегин Келли принесла извинения за своё замечание в эфире телеканала NBC.

"I want to begin with two words, I'm sorry..The country feels so divided and I have no wish to add to that pain and offense. I believe this is a time for more understanding, more love, more sensitivity and honor..Thank you for listening and for helping me listen too." Megyn Kelly pic.twitter.com/6hHrvZLNvK — Megyn Kelly TODAY (@MegynTODAY) 24 октября 2018 г.

«Я хочу начать с нескольких слов: мне жаль. Страна чувствует себя настолько разделённой, и я не хочу добавлять к этому боль и обиду. Я верю, что сейчас время для большего понимания, большей любви, чуткости и уважения. Спасибо, что слушаете и помогаете слушать и мне», — заявила она.

Однако в четверг, 25 октября, канал NBC вместо нового выпуска утренней передачи Келли показал запись шоу от 31 августа.

Позднее стало известно, что канал NBC завершит показ передач Келли под названием «Сегодня». Между тем The Variety отмечает, что Мегин Келли и NBC уже обсуждают возможность перехода журналистки на работу в отдел новостей.

$50 млн и судебное разбирательство

По данным американских СМИ, Келли намерена потребовать от телеканала $50 млн. Как отмечает издание TMZ, журналистка заключила договор с телеканалом сроком на три года в 2017 году. До расторжения контракта, срок которого должен был закончиться через год и десять месяцев, Мегин Келли получала $25 млн в год.

По информации TMZ, её адвокат Брайан Фридман намерен провести переговоры с руководством канала NBC и потребовать от него выплаты, полагающейся по договору. В противном случае тележурналистка подаст в суд.

Издание также сообщает, что Келли и Фридман намерены доказать, что в случае с высказываниями относительно политкорректности в Америке к журналистке «отнеслись с грубой несправедливостью». В NBC ситуацию не комментируют.

Интервью с Путиным

В России журналистка Мегин Келли известна благодаря двум интервью с российским лидером Владимиром Путиным для NBC. Так, в июне 2017 года Келли выступала модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума, после которого и взяла интервью у Владимира Путина. Тогда Келли заявила, что президенту России нравится, когда ему бросают вызов.

«Он был настроен по-боевому, не уступал. Он скорее нападал по большинству вопросов. Это был тот президент, который нравится россиянам», — сказала Келли.

В 2018 году Келли снова взяла интервью у российского лидера. Беседа была посвящена «вмешательству» в выборы президента Соединённых Штатов, гонке вооружений, а также отношениям между Россией и США.

Позже Келли отмечала, что «перемудрить» Владимира Путина невозможно.

«Он очень умён. У вас создаётся впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пытаться перемудрить Владимира Путина — не думаю, что получится», — приводит её слова РИА Новости.

«Дежурный негр администрации Трампа»

Отметим, что некоторые американские СМИ позволяют себе публично делать расистские замечания. В частности, в октябре некоторые издания негативно высказались в адрес певца и продюсера Канье Уэста после его визита в Белый дом и встречи с президентом Дональдом Трампом. Комментируя встречу рэпера с президентом, ведущий канала CNN Дон Лемон назвал Уэста «дежурным негром администрации Трампа». Его мнение разделил другой гость программы на телеканале — политик Бакари Селлерс. Примечательно, что и Лемон, и Селлерс сами являются афроамериканцами.

Во время передачи политолог Тара Сетмайер отметила: «Чёрные просто откажутся от Канье Уэста. Он всем надоел, всерьёз его никто не воспринимает». При этом единственный белый гость передачи — журналист Скотт Дженнингс — молча наблюдал за дискуссией.