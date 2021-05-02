Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Главная / Политика

Споры из-за "русских агентов" рассорили правительство Чехии

02 мая 2021, 17:25  •  95 • Политика
Споры из-за "русских агентов", похоже, окончательно рассорили правительство Чехии. Премьер-министр страны Андрей Бабиш вызвал на разговор главу Минюста Марию Бенешову после слов о "третьей версии" взрыва во Врбетице.
Бабиш осудил Бенешову за то, что она рассказала о существовании третьей версии взрыва склада с боеприпасами в чешской Врбетице, который прогремел в 2014 году. В то же время чиновница подчеркнула, что у неё нет доступа к материалам расследования.
После этого первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о вызове министра. По его словам, существует лишь одна версия, с которой работает полиция - это "русский след". Никаких других вариантов следователи не рассматривают. А выступление Бенешовой якобы играет на руку "кому-то другому", но не Чехии.
Зампред правительства подчеркнул, что Прага знает "правду" о русских. И что Москва тоже в курсе о ведущемся против неё расследовании.
Мы знаем, что сделали русские, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, - что мы на них имеем, - заметил Гамачек.
Напомним, что "русский вопрос" уже не в первый раз становится поводом для споров в правительстве Чехии. Изначально генпрокурор страны говорил о единственный версии взрывов, согласно которой инцидент во Врбетице якобы устроили агенты русской разведки, чтобы не допустить поставок оружия в Грузию и на Украину.
Однако позже президент республики Милош Земан заявил, что у разведки нет никаких доказательств в пользу этого предположения. По его словам, возможно, есть и другая причина взрывов. И если это так, то нынешний скандал станет самым серьёзным проколом чешских спецслужб, которые на пустом месте раскрутили конспирологию вокруг России. Это заявление вызвало возмущение в чешском руководстве. Некоторые политики даже предложили привлечь главу государства по статье "Госизмена" за разглашение секретных деталей расследования (о каких секретах идёт речь - не уточняется). Ещё через некоторое время Мария Бенешова заявила о возможной третьей версии.
Примечательно, что Чехия пока что ни привела никаких доказательств "русского следа", но обвинения генпрокурора уже стали поводом для высылки русских дипломатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
02 мая 2021, 00:00
Боррель случайно выдал методичку ЕС по осуждению России
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
02 мая 2021, 06:25
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 00:00
Лавров одной фразой раскрыл реальные планы Лондона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
28 апреля 2021, 10:40
"С чехами уже поговорили": В России резко ответили на новое условие Вашингтона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.