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Споры из-за "русских агентов" рассорили правительство Чехии
02 мая 2021, 17:25 • 95 • Политика
Споры из-за "русских агентов", похоже, окончательно рассорили правительство Чехии. Премьер-министр страны Андрей Бабиш вызвал на разговор главу Минюста Марию Бенешову после слов о "третьей версии" взрыва во Врбетице.
Бабиш осудил Бенешову за то, что она рассказала о существовании третьей версии взрыва склада с боеприпасами в чешской Врбетице, который прогремел в 2014 году. В то же время чиновница подчеркнула, что у неё нет доступа к материалам расследования.
После этого первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о вызове министра. По его словам, существует лишь одна версия, с которой работает полиция - это "русский след". Никаких других вариантов следователи не рассматривают. А выступление Бенешовой якобы играет на руку "кому-то другому", но не Чехии.
Зампред правительства подчеркнул, что Прага знает "правду" о русских. И что Москва тоже в курсе о ведущемся против неё расследовании.
Напомним, что "русский вопрос" уже не в первый раз становится поводом для споров в правительстве Чехии. Изначально генпрокурор страны говорил о единственный версии взрывов, согласно которой инцидент во Врбетице якобы устроили агенты русской разведки, чтобы не допустить поставок оружия в Грузию и на Украину.
Однако позже президент республики Милош Земан заявил, что у разведки нет никаких доказательств в пользу этого предположения. По его словам, возможно, есть и другая причина взрывов. И если это так, то нынешний скандал станет самым серьёзным проколом чешских спецслужб, которые на пустом месте раскрутили конспирологию вокруг России. Это заявление вызвало возмущение в чешском руководстве. Некоторые политики даже предложили привлечь главу государства по статье "Госизмена" за разглашение секретных деталей расследования (о каких секретах идёт речь - не уточняется). Ещё через некоторое время Мария Бенешова заявила о возможной третьей версии.
Примечательно, что Чехия пока что ни привела никаких доказательств "русского следа", но обвинения генпрокурора уже стали поводом для высылки русских дипломатов.
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