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Спортсмены Белоруссии пожаловались на запрет выезжать за рубеж
19 августа 2021, 00:25 • 28 • Политика
Спортсмены Белоруссии сообщили о запрете Минспорта выезжать за границу.
Легкоатлет из Белоруссии Андрей Кравченко опубликовал скриншот переписки, в которой сообщается, что Минспорта запретило всем спортсменам выезжать за границу.
Переписку с неназванным лицом он опубликовал в Instagram. Утверждается, что запрещены даже выезды за свой счёт.
- подписал пост Кравченко.
Сам Кравченко вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой, находится в Германии с начала августа. Кравченко является призёром Олимпийских игр - 2008 в десятиборье.
Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что многие спортсмены из Белоруссии не могут выехать за границу - даже на тренировки, а также на соревнования, на которые они сами купили билеты.
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