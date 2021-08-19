Спортсмены Белоруссии пожаловались на запрет выезжать за рубеж

Спортсмены Белоруссии сообщили о запрете Минспорта выезжать за границу.

Легкоатлет из Белоруссии Андрей Кравченко опубликовал скриншот переписки, в которой сообщается, что Минспорта запретило всем спортсменам выезжать за границу.

Переписку с неназванным лицом он опубликовал в Instagram. Утверждается, что запрещены даже выезды за свой счёт.

Спасибо людям за информацию! Как мы видим, "хата с краю" уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!

- подписал пост Кравченко.

Сам Кравченко вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой, находится в Германии с начала августа. Кравченко является призёром Олимпийских игр - 2008 в десятиборье.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что многие спортсмены из Белоруссии не могут выехать за границу - даже на тренировки, а также на соревнования, на которые они сами купили билеты.