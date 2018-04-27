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Спортсменка и красавица: Беременную крымскую активистку на Украине хотят посадить как опасную преступницу

27 апреля 2018, 13:54  •  185 • В России

Активистка, спортсменка и просто красавица - говорят про арестованную на Украине крымчанку Елену Одновол все ее знакомые и друзья в России, а для незалежной девушка - якобы опасная преступница, которую следует держать под стражей.

- Я от вас вот только узнал, что моя девочка оказалась в тюрьме на Украине, - расстроился Николай Михайлович, папа девушки-волонтера.

Родители Лены - простые крымчане, отец работает садовником, а мама -педагог на пенсии.

- Это какой-то дурдом! Она же не военный и не госслужащий. Почему ее задержали? Даже не знаю, что сейчас делать! - недоумевает отец. - Волонтер она давно, этот энтузиазм с моей кровью передался… Училась в школе очень хорошо, столько грамот, столько благодарностей! Везде успевала с детства, закончила геофак с отличием, английский язык углубленно изучала. Туризмом занимается, спортом, в велопробегах участвует - ездила от Ханты-Мансийска аж до Бреста!

Отец беременной Елены Одновол узнал об аресте дочери от "Комсомолки".Фото: Анастасия ЖУКОВА

ЗА ЧТО СХВАТИЛИ?

Задержали Лену на украинско-крымской границе 23 апреля, когда она ездила на Украину к родственникам.

В СБУ сразу же объявили, что поймали «доверенное лицо Путина» на полуострове.

Как рассказал нам депутат Госсовета РК Владислав Ганжара, Елена действительно была членом штаба общественной поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина, однако не его доверенным лицом.

- Она была ответственна за волонтеров, которые собирали подписи в поддержку выдвижения кандидата. Елена присутствовала на встрече волонтеров с президентом. Я познакомился с ней как раз именно при создании штаба, отвечал за молодежное направление, - говорит депутат.

ВОЛОНТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

Волонтерской работой Елена Одновол занимается уже не первый год, возглавляет крымскую ячейку всероссийского движения «Волонтеры Победы».

- Лена - открытый, добрый человек, помогает ветеранам, работает над сохранением памяти о событиях Великой Отечественной войны. Она уже много лет занимается волонтерской деятельностью и так самоотверженно - это явно ее дело. Она - хороший организатор, - сказала нам Лизавета Цокур, волонтер из Севастополя. - А еще она спортсменка, занимается велоспортом. Недавно Лена пробежала полумарафон в Ялте, посетила Мангуп-Кале и пещерный монастырь Челтер-Мармара. Пропагандирует здоровый образ жизни, любит путешествовать по Крыму, который считает российским!

ЗА РЕШЕТКУ - В ПОЛОЖЕНИИ

Елена живет в крымском городе Саки, замужем. По нашим данным, Андрей Одновол находился вместе с супругой в момент задержания, однако к нему у украинских правоохранителей претензий не было, так что мужчину отпустили.

На Украине Елену обвиняют в государственной измене. Если ее признают виновной, то крымчанке грозит до 15 лет тюрьмы. А она беременна!

Как сообщили украинские СМИ, перед заседанием суда в Херсоне, где Елене избирали меру пресечения на время расследования, задержанной вызвали «скорую» и 40 минут «откачивали» в коридоре!

На видеозаписях из зала суда, опубликованных в соцсетях, Елена заявляет судье, что находится в положении - на пятой неделе. И это подтвердил врач.

От дальнейших показаний девушка отказалась, сославшись на 63 статью Конституции Украины, согласно которой не обязана свидетельствовать против себя:

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- Я бы хотела передать слово моим адвокатам.

Однако доводы адвокатов на судью не подействовали, не смягчила служительницу Фемиды и беременность подозреваемой. По решению суда Елену арестовали до 21 июня.

Жители Сак рассказали «Комсомолке», что на Украину Елена с мужем ездила часто, даже в свадебное путешествие они отправлялись во Львов.

В этот раз, говорят сакчане, семья поехала на Украину на крестины к родным.

- Разве они не понимали, что рискуют?

- Нельзя же вот так взять и оборвать все родственные связи, - разводят руками в городке. - Это же, получается, на Украине всех можно хватать - кто не так посмотрел, не то сказал в адрес властей.

- Поймите, ситуация непростая, нам не до комментариев, - вздохнула сестра Ольга и положила трубку.

Мужу Андрею Одноволу тоже не до общения с журналистами: не берет трубку и не отвечает пока на сообщения ни в одном из мессенджеров.

Как стало известно «КП-Крым», сейчас он живет у родственников на Украине, не хочет уезжать домой без беременной жены.

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Сейчас муж Елены живет у родственников на Украине, не хочет уезжать домой без беременной жены. Фото: страница Елены в соцсети.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

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Жан ЗАПРУТА, юрист:

- Украинская сторона считает любые выборы в Крыму незаконными, и если человек участвовал в пропаганде или организации этих выборов, то, с точки зрения украинских юристов, это госизмена. По этой статье проходят только граждане Украины, то есть там ее признают только гражданкой Украины - как и в случае с моряками «Норда». Но и россиян можно привлечь к ответственности за все то же незаконное, как там считают, сотрудничество с крымскими властями. Паспорт здесь большой роли не играет. Нашли бы просто другую уголовную статью - «Шпионаж» или что-то подобное, а там сроки заключения не меньше.

Сам факт беременности не изменит меру пресечения, Елена останется под стражей. При этом она может рассчитывать на послабление режима содержания – усиленное питание, дополнительные прогулки и передачки, визиты родственников в любое время и так далее.

РЕАКЦИЯ

Сергей Аксенов, глава Крыма:

- Министерство иностранных дел будет реагировать на это задержание так же, как и на случай с нашими моряками (сейнера «Норд».- Авт). Не могу всех деталей рассказать, какие контрмеры будут предприняты, но мы обязательно свяжемся с семьей. Будем помогать персонально, ни одного человека не бросим.

Татьяна Москалькова, oмбудсмен (Крым):

- Учитывая характер волонтерской деятельности Елены Одновол, данное обвинение выглядит надуманным и циничным, особенно в преддверие Дня Победы. Не могу остаться в стороне и призываю не только международные организации, но и своих коллег - омбудсменов выступить с осуждением подобных действий украинских властей и способствовать недопущению их впредь.

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Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ:

- Как всегда, топорно и грубо разыграна очередная подлая и мерзкая комбинация украинских спецслужб в отношении простого человека. Девушка ехала на Украину посетить своих родственников. Где же вы, уважаемые господа европейские правозащитники? Почему, продвигая либеральные ценности прав человека, закрываете глаза на то, что творят у вас под носом вконец обнаглевшие ваши новые союзники? Неужели в современном мире захват людей и последующее использование их в качестве заложников является приемлемым?

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- Волонтерская общественная деятельность Елены Одновол всегда была публичной, направленной на развитие благотворительности, миротворчество, разрешение противоречий, межобщественное примирение и сохранение исторической памяти. Вопреки положениям международного права и общепринятым нормам, родственники и коллеги Елены Одновол до сих пор не имеют возможности с ней связаться. Они всерьез обеспокоены ее судьбой и обращаются к правозащитным организациям за помощью.

Общественная организация «Волонтеры Победы»:

- Эта жестокая, по отношению к девушке и морали, политическая провокация. Ее основная общественная деятельность - это помощь ветеранам и сохранение исторической памяти. Страшно осознавать, что такое происходит в 21 веке. И самое ужасное, что никто не знает, чего еще можно ожидать от украинских силовиков. Мы все переживаем за Лену, ждем домой! И очень надеемся, что Киев услышит и здравый смысл победит.

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