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Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги

11 сентября 2021, 01:20  •  83 • Политика
Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен за победу над Россией на чемпионате Европы. Деньги на это дали "корпоративные партнёры".
Сборной Украины пообещали 10 миллионов гривен за победу над Россией в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Об этом рассказали в пресс-службе Федерации волейбола Украины.
Матч за выход в четвертьфинал чемпионата Европы пройдёт 11 сентября в польском городе Гданьске. В Федерации волейбола Украины уточнили, что столь значительное вознаграждение для украинских спортсменов, в случае их победы над сборной России, выделят "партнёры федерации".
Благодаря поддержке корпоративных партнёров теперь у нас есть возможность мотивировать наших мальчиков и девочек играть не только словами, но и финансово,
- заявил глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельников.
Стоит отметить, что в ходе отборочных матчей сборная России одержала победу в четырёх матчах из пяти. В свою очередь сборная Украины дважды потерпела поражение от своих соперников, но прорвалась в 1/8 финала, одержав три победы.

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