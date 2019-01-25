Спортивный «Удав»: российские оружейники создадут гражданскую версию перспективного пистолета

У перспективного пистолетного комплекса «Удав», предназначенного для нужд российских Вооружённых сил, появится гражданская версия. Об этом сообщила корпорация «Ростех». Характеристики пистолета, разработанного «ЦНИИточмаш» под специальный патрон 9х21 мм, позволят ему конкурировать с известными западными брендами стрелкового оружия, отмечают разработчики. Эксперты считают, что благодаря своим особенностям «Удав» будет востребован в российских спецподразделениях.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения («ЦНИИточмаш») выпустит спортивную версию передового российского пистолетного комплекса «Удав», который по своим характеристикам будет конкурировать с ведущими образцами европейского и американского стрелкового оружия. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит «ЦНИИточмаш».

«Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а её тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами стрелкового оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими», — говорится в сообщении «Ростех».

Впервые опытные образцы пистолета были представлены в 2016 году, а в начале января 2019-го Минобороны России сообщило, что «Удав» прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

«В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», — сообщили в «ЦНИИточмаш».

Единый пистолет

По мнению ряда экспертов, пистолетный комплекс «Удав» должен прийти на смену пистолету Макарова (ПМ), который был разработан ещё в 1948 году и являлся главным личным оружием советских офицеров.

Кроме ПМ, в СССР использовался автоматический пистолет Стечкина (АПС) — в основном как оружие для спецподразделений, лётчиков и специальных категорий военнослужащих, однако в середине 1970-х годов он был заменён автоматом АСК-74У.

На сегодня в действующих частях Вооружённых сил Российской Федерации фактически отсутствует единый служебный пистолет.

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В разное время предпринимались попытки внедрить в армии различные пистолеты, которые могли бы заменить в этой роли пистолет Макарова — так, например, в начале 2000-х годов на вооружение был принят пистолет Ярыгина «Грач», калибром 9х19. Однако он не получил широкого распространения. «Грачи» начали поступать на вооружение различных подразделений Вооружённых сил, внутренних войск и спецподразделений МВД с 2010 года, но так и не стали полноценной заменой пистолету Макарова.

Ещё во времена Советского Союза конструкторы предпринимали попытки разработать пистолет новой формации, который бы пришёл на смену легендарному, но устаревшему Макарову, напомнил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Баранец.

«Был целый ряд пистолетов, которые с разным успехом принимались Министерством обороны. Небольшие партии шли на вооружение силовых структур, но единого, всеобъемлющего пистолета в России до сих пор нет. О разработке «Удава» сведения начали появляться в конце 2015 года», — рассказал эксперт.

Специальные патроны

«Удав» — полуавтоматический пистолет с ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой, созданный под специальный патрон калибра 9х21 мм. Кроме специализированного боеприпаса, пистолет отличается высокой ёмкостью магазина на 18 патронов (на 10 больше, чем у пистолета Макарова). Благодаря использованию в конструкции синтетических полимеров «Удав» весит всего 780 граммов. Для сравнения — пистолет Макарова, с магазином всего на восемь патронов калибра 9х18 мм, весит 730 граммов.

Патрон 9х21 также был разработан в «ЦНИИточмаш» как специальный боеприпас, эффективно поражающий цели, оснащённые индивидуальными средствами защиты — бронежилетами и шлемами из многослойных материалов. Прицельная дальность стрельбы «Удава», на которой сохраняются пробивные характеристики специального патрона, составляет 50 м.

Пистолет «Удав»

© Никита Осетров / пресс-служба ЦНИИточмаш

Специальный патрон позволяет «Удаву» обеспечивать повышенную огневую мощь по сравнению с новейшими западными образцами стрелкового оружия. По данным разработчика, «Удав» может использовать

трассирующие, бронебойные, экспансивные боеприпасы калибра 9х21 мм. Кроме того, специально для этого пистолета разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Для сравнения, новый пистолет американской армии SIG Sauer M17, принятый на вооружение в 2017 году, несёт в магазине 17 патронов калибра 9х19 Parabellum — гораздо менее мощных, чем спецпатрон 9х21.

Несмотря на то, что российский пистолет изготовлен с использованием композитных материалов, он обладает достаточно высокой прочностью. «Удав» способен функционировать при температуре от — 50 до + 70 °С. Другие современные полимерные пистолеты таких марок, как Glock, SIG, H&K, в условиях экстремальных температур давали сбои из-за разрушения полимерных деталей оружия.

Баранец отмечает, что «Удав» отличается от пистолета Макарова не только увеличенным магазином, но и повышенной дальностью стрельбы и большей мощностью.

«У ПМ прицельная поражающая дальность была 25 метров, а у пистолета «Удав» — 50. Патрон повышенной мощности пробивает бронежилет 3-й степени защиты, что было недостижимо для ПМ. При таком большом объёме магазина он легче ПМ благодаря использованию полимерных материалов. В сравнении с пистолетами Colt и Beretta он обладает гораздо меньшей отдачей — после выстрела есть лёгкий, едва заметный толчок, который не мешает держать мушку на цели», — заключил Баранец.

На смену Стечкину

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, данный пистолетный комплекс предназначен в основном для сил специальных операций и разведподразделений.

«До него самым известным пистолетом специального назначения был АПС Стечкина — древний пистолет с прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Ему давно пора было найти замену, и «Удав» может взять на себя роль пистолета для спецподразделений и разведслужб», — заявил эксперт в беседе с RT.

© Никита Осетров / пресс-служба ЦНИИточмаш

Патрон 9х21 используется в оружии специального назначения и не станет в ближайшее время массовым, отмечает Мураховский.

«Переход на калибр патрона 9х19 мм («Парабеллум») вполне возможен. Это позволяет использовать уже существующие в России производственные линии, требуется лишь незначительная переналадка станков. Это действительно самый массовый пистолетный патрон в мире, а значит в ходе боевых действий его можно «позаимствовать» у противника прямо на поле боя. К тому же для этого патрона у нас уже есть большое количество пистолетных комплексов», — пояснил эксперт.

«Удав» будет «соревноваться» с такими российскими образцами оружия, как пистолет Лебедева, ГШ-18, пистолет Ярыгина, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«В российской армии сейчас насчитывается около 220 тыс. офицеров, поэтому сначала этот пистолет будет производиться ограниченными сериями. Сейчас в России работает большое количество талантливых оружейников, и много компаний готовы представить свои пистолеты», — рассказал военный эксперт RT.

Преимуществом «Удава» является его мощный патрон, отметил Литовкин, а также некоторые особенности конструкции.

«У него очень удобная рукоять, обеспечивающая хорошую стрельбу. Он не очень тяжёлый, весит чуть меньше килограмма. Может использовать глушитель, а также может использоваться для стрельбы как с правой, так и левой руки», — рассказал Литовкин.