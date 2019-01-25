Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" напавшему на Скабееву депутату Рады
Отечественных бизнесменов таки заставили вкладываться в Россию Руслан Осташко
"Отвратительный карнавал": Французские СМИ заранее осудили парад к 75-...
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
Главная / В России

Спортивный «Удав»: российские оружейники создадут гражданскую версию перспективного пистолета

25 января 2019, 01:39  •  67 • В России
У перспективного пистолетного комплекса «Удав», предназначенного для нужд российских Вооружённых сил, появится гражданская версия. Об этом сообщила корпорация «Ростех». Характеристики пистолета, разработанного «ЦНИИточмаш» под специальный патрон 9х21 мм, позволят ему конкурировать с известными западными брендами стрелкового оружия, отмечают разработчики. Эксперты считают, что благодаря своим особенностям «Удав» будет востребован в российских спецподразделениях.
 
© Пресс-служба ЦНИИточмаш
 

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения («ЦНИИточмаш») выпустит спортивную версию передового российского пистолетного комплекса «Удав», который по своим характеристикам будет конкурировать с ведущими образцами европейского и американского стрелкового оружия. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит «ЦНИИточмаш».

«Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а её тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами стрелкового оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими», — говорится в сообщении «Ростех».

Впервые опытные образцы пистолета были представлены в 2016 году, а в начале января 2019-го Минобороны России сообщило, что «Удав» прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. 

«В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии», — сообщили в «ЦНИИточмаш». 

Единый пистолет 

По мнению ряда экспертов, пистолетный комплекс «Удав» должен прийти на смену пистолету Макарова (ПМ), который был разработан ещё в 1948 году и являлся главным личным оружием советских офицеров.  

Кроме ПМ, в СССР использовался автоматический пистолет Стечкина (АПС) — в основном как оружие для спецподразделений, лётчиков и специальных категорий военнослужащих, однако в середине 1970-х годов он был заменён автоматом АСК-74У.  

На сегодня в действующих частях Вооружённых сил Российской Федерации фактически отсутствует единый служебный пистолет.

На страницу галереи
С выключенным транспондером: в Минобороны РФ рассказали о перехвате шведского самолёта-разведчика в небе над Балтикой

В разное время предпринимались попытки внедрить в армии различные пистолеты, которые могли бы заменить в этой роли пистолет Макарова — так, например, в начале 2000-х годов на вооружение был принят пистолет Ярыгина «Грач», калибром 9х19. Однако он не получил широкого распространения. «Грачи» начали поступать на вооружение различных подразделений Вооружённых сил, внутренних войск и спецподразделений МВД с 2010 года, но так и не стали полноценной заменой пистолету Макарова.  

Ещё во времена Советского Союза конструкторы предпринимали попытки разработать пистолет новой формации, который бы пришёл на смену легендарному, но устаревшему Макарову, напомнил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Баранец. 

«Был целый ряд пистолетов, которые с разным успехом принимались Министерством обороны. Небольшие партии шли на вооружение силовых структур, но единого, всеобъемлющего пистолета в России до сих пор нет. О разработке «Удава» сведения начали появляться в конце 2015 года», — рассказал эксперт.  

Специальные патроны  

 

«Удав» — полуавтоматический пистолет с ударно-спусковым механизмом двойного действия и автоматической затворной задержкой, созданный под специальный патрон калибра 9х21 мм. Кроме специализированного боеприпаса, пистолет отличается высокой ёмкостью магазина на 18 патронов (на 10 больше, чем у пистолета Макарова). Благодаря использованию в конструкции синтетических полимеров «Удав» весит всего 780 граммов. Для сравнения — пистолет Макарова, с магазином всего на восемь патронов калибра 9х18 мм, весит 730 граммов.  

Патрон 9х21 также был разработан в «ЦНИИточмаш» как специальный боеприпас, эффективно поражающий цели, оснащённые индивидуальными средствами защиты — бронежилетами и шлемами из многослойных материалов. Прицельная дальность стрельбы «Удава», на которой сохраняются пробивные характеристики специального патрона, составляет 50 м.  

  • Пистолет «Удав»
  • © Никита Осетров / пресс-служба ЦНИИточмаш
Янукович лежит в больнице после операции

Специальный патрон позволяет «Удаву» обеспечивать повышенную огневую мощь по сравнению с новейшими западными образцами стрелкового оружия. По данным разработчика, «Удав» может использовать
трассирующие, бронебойные, экспансивные боеприпасы калибра 9х21 мм. Кроме того, специально для этого пистолета разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости. 

Для сравнения, новый пистолет американской армии SIG Sauer M17, принятый на вооружение в 2017 году, несёт в магазине 17 патронов калибра 9х19 Parabellum — гораздо менее мощных, чем спецпатрон 9х21.  

Несмотря на то, что российский пистолет изготовлен с использованием композитных материалов, он обладает достаточно высокой прочностью. «Удав» способен функционировать при температуре от — 50 до + 70 °С. Другие современные полимерные пистолеты таких марок, как Glock, SIG, H&K, в условиях экстремальных температур давали сбои из-за разрушения полимерных деталей оружия. 

Баранец отмечает, что «Удав» отличается от пистолета Макарова не только увеличенным магазином, но и повышенной дальностью стрельбы и большей мощностью. 

«У ПМ прицельная поражающая дальность была 25 метров, а у пистолета «Удав» — 50. Патрон повышенной мощности пробивает бронежилет 3-й степени защиты, что было недостижимо для ПМ. При таком большом объёме магазина он легче ПМ благодаря использованию полимерных материалов. В сравнении с пистолетами Colt и Beretta он обладает гораздо меньшей отдачей — после выстрела есть лёгкий, едва заметный толчок, который не мешает держать мушку на цели», — заключил Баранец. 

На смену Стечкину 

Янукович в Киеве осужден на 13 лет. Заочно

 

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, данный пистолетный комплекс предназначен в основном для сил специальных операций и разведподразделений. 

«До него самым известным пистолетом специального назначения был АПС Стечкина — древний пистолет с прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Ему давно пора было найти замену, и «Удав» может взять на себя роль пистолета для спецподразделений и разведслужб», — заявил эксперт в беседе с RT.

  • © Никита Осетров / пресс-служба ЦНИИточмаш

Патрон 9х21 используется в оружии специального назначения и не станет в ближайшее время массовым, отмечает Мураховский.  

«Переход на калибр патрона 9х19 мм («Парабеллум») вполне возможен. Это позволяет использовать уже существующие в России производственные линии, требуется лишь незначительная переналадка станков. Это действительно самый массовый пистолетный патрон в мире, а значит в ходе боевых действий его можно «позаимствовать» у противника прямо на поле боя. К тому же для этого патрона у нас уже есть большое количество пистолетных комплексов», — пояснил эксперт.  

13 тысяч «жирных» призывников не взяли в армию

«Удав» будет «соревноваться» с такими российскими образцами оружия, как пистолет Лебедева, ГШ-18, пистолет Ярыгина, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. 

«В российской армии сейчас насчитывается около 220 тыс. офицеров, поэтому сначала этот пистолет будет производиться ограниченными сериями. Сейчас в России работает большое количество талантливых оружейников, и много компаний готовы представить свои пистолеты», — рассказал военный эксперт RT.  

Преимуществом «Удава» является его мощный патрон, отметил Литовкин, а также некоторые особенности конструкции.  

«У него очень удобная рукоять, обеспечивающая хорошую стрельбу. Он не очень тяжёлый, весит чуть меньше килограмма. Может использовать глушитель, а также может использоваться для стрельбы как с правой, так и левой руки», — рассказал Литовкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

67
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 19:54
Захарова ответила Чубайсу, предложившего «продвинуть» Бузову в МИД
24 января 2019, 15:09
10 причин, почему Южные Курилы так важны России
24 января 2019, 14:09
С выключенным транспондером: в Минобороны РФ рассказали о перехвате шведского самолёта-разведчика в небе над Балтикой
Загрузка...
25 января 2019, 01:39
Спортивный «Удав»: российские оружейники создадут гражданскую версию перспективного пистолета
24 января 2019, 19:09
«Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь»: жильцы московского дома выломали пандус, установленный для ребёнка с ДЦП
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
25 января 2019, 01:39
Опрос показал шансы Тимошенко и Порошенко пройти во второй тур выборов
25 января 2019, 01:39
"Давайте признаем Пушилина президентом Украины": Холмогоров нашёл ответ на ...
25 января 2019, 01:39
Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" напавшему на Скабееву депутату Рады
25 января 2019, 01:39
Капитолийская стена: сенат США не принял ни один из двух законопроектов о прекращении...
25 января 2019, 01:39
Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конфузе с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
19 января 2019, 01:56
Ломающийся Томoc-тyp
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.