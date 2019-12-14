Спорт как погоня за препаратом, или Заболей, чтобы выиграть

О том, как WADA осуществляет «спортивное сдерживание» России

После череды скандалов в мировом спорте стало ясно, что его антидопинговая чистота под вопросом. Однако структуры, следящие за этим, пользуются своими правами очень избирательно. Российских спортсменов на четыре года лишили права выступать под флагом своей страны.

С начала развития большого спорта как индустрии с огромными гонорарами и баснословными выручками игроков, на принципы де Кубертена многим участникам международной спортивной жизни стало наплевать. Понятно, что обновление рекордов не может быть бесконечным – человеческий организм рано или поздно подходит к предельной точке. И чтобы превысить предельные показатели, необходимо что-то менять – в тканевой биохимии организма или в его генетическом коде. Второе пока запрещено, а вот первое развивается.

Известна ситуация середины 2000-х годов, когда у всех ведущих лыжников мира фиксировалось повышенное содержание гемоглобина в крови, что свидетельствовало об употреблении запрещённых веществ в межсоревновательный период. Меры контроля ужесточили, показатели пришли в норму, но через год-два, видимо, было найдено «противоядие». Показатели снова стали расти и опять у всех. Последовало новое ужесточение механизма контроля. И так продолжается…

В последнее десятилетие чрезвычайно обострилась тема «терапевтических исключений», когда отдельным спортсменам разрешают принимать запрещённые препараты из-за имеющихся у них болезней. Притчей во языцех стало то, что практически вся норвежская сборная по лыжным гонкам и биатлону состоит из астматиков, получивших разрешение принимать препараты, улучшающие дыхание (усиливающие насыщение крови кислородом). Таких примеров, доступных журналистам, можно насчитать десятки, если не сотни.

Противостояние всё более изощрённых допингов и способов их применения, с одной стороны, и способов их обнаружения (а также санкций, наложенных на попавшихся) – с другой, сопровождает мировой спорт уже несколько десятилетий.

На этом фоне история на Одимпиаде-72, когда легендарную Галину Кулакову лишили медали из-за обнаруженного в крови эфедрина (его она самостоятельно приняла от простуды), представляется совсем невинной. Санкции ограничились лишением медали, что не помешало прославленной лыжнице через пару дней вновь выйти на старт и завоевать ещё одну медаль, к которой уже претензий не было.

Специалисты, приближенные к секретам кухни большого спорта уверены – без «фармакологии» современный спорт невозможен. Без медикаментозной поддержки человеческий организм не выдерживает требуемые сегодня нагрузки. И дискуссия ведётся не по поводу применения фармакологии как таковой, а по поводу того, какие препараты считать допустимыми, направленными исключительно на сохранение здоровья спортсменов, а какие – повышающими спортивные результаты и чреватые ущербом здоровью.

Рядом со спортивной гонкой идёт гонка фармакологическая, гонка тренерских штабов, физиологов, фармакологов. Это напоминает мультфильм «Ну, погоди!», где в роли волка выступают контролирующие «чистый спорт» структуры, а в роли зайца – тренерский штаб спортсмена, порой мало что подозревающего. Понятно, что, если положение дел станет известным широкой публике, сборы от спортивных соревнований упадут, так что участники процесса предпочитают помалкивать. Тем более что «фарм-воздействие» различно в разных видах спорта. В игровых видах его меньше, чем там, где спортсмен соревнуется с тикающим секундомером, высотой и длиной прыжка.

Кроме того, большой спорт давно стал продолжением большой политики. Успехи в нём – фактор международного престижа, и спортивные федерации стараются помочь своим спортсменам всеми доступными способами. Однако утечки из «закрытого клуба потребляющих вещества ради рекордов» продолжаются.

В сентябре 2016 года группа хакеров Fancy Bear произвела взлом антидопинговой базы WADA (Всемирного антидопингового агентства). Из опубликованных данных стало известно о десятках спортсменов США и других западных стран, которые имели разрешение употреблять запрещённые препараты «на основе терапевтических исключений». Среди них оказались и звёзды первой величины, такие как сестры Уильямс. И тут, наверное, стоит упомянуть одну из главных героинь последней летней Олимпиады в Рио, пятикратную их чемпионку, американскую гимнастку Симону Байлз; история с ней касается не только фармакологов, но и американских психиатров…

С 1999 года борьба с допингом сосредоточена во Всемирном антидопинговом агентстве. Его «крестным отцом» принято считать канадца Ричарда Паунда, в те годы вице-президента МОК. Его усилиями было обеспечено финансирование новой структуры государствами-спонсорами, сам же он стал её первым президентом. С момента создания WADA ею руководили исключительно подданные Её Величества Королевы Великобритании. Ричарда Паунда в 2008 году сменил австралиец Джон Фейхи, а в 2013 году эту организацию возглавил президент Национального олимпийского комитета Великобритании Крейг Риди. Лишь с 1 января 2020 года руководить Всемирным антидопинговым агентством будет поляк Витольд Банька.

На этом фоне стоит обратить внимание на «феномен» роста успехов британских спортсменов на Олимпийских играх (см. график). Канадцы (штаб-квартира WADA размещается в Монреале) тоже сильно прибавили в результатах.

Одиозная фигура Родченкова (скорее всего, завербованного заинтересованными западными структурами), который «химичил» направо и налево, не чурался менять показания, а порой нёс бред (список несуразностей в его «откровениях» может составить большое досье) сыграла в истории «спортивного сдерживания» России весомую роль. Репрессивная машина заработала в полную силу. Тогда, после разбирательств в спортивном арбитражном суде и переговоров, «наказание» России было сведено к недопущению многих российских спортсменов на Игры в Пхеньчхане и лишению их возможности выступать под своим флагом. Особо подчёркивалось, что эти санкции являются исчерпывающими и в случае «безукоризненного» соблюдения антидопинговых правил на церемонию закрытия они смогут выйти под флагом России. Но едва начались игры, под надуманным предлогом началась и кампания против российских спортсменов. Визгливая и фармакологически невежественная истерика западных СМИ относительно «мельдониевых чемпионов» прочно отложилась в сознании.

Сейчас поводом для жесточайших санкций стали несоответствия в базе данных РУСАДА за 2012-2015 гг. с той, которую вывезли из России Родченков и его подельники. Нынешний скандал, как и предыдущие, – продолжение «спортивной войны» против России, в которой WADA лишь инструмент. Большой спорт, повторим ещё раз, – продолжение большой политики

В России, в том числе в околоспортивной «руководящей» среде, не все федерации научились работать так, чтобы к ним не возникало вопросов. Однако со своими чиновниками от спорта российские власти разберутся. Как действовать на международной арене – в так называемом мировом сообществе? Уйти, громко хлопнув дверью, из мирового спорта? Что ж, враги России (никто не повторяет большу ту глупость, что «у России нет врагов») этого и добиваются.

Именитая российская волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала решение исполкома WADA: «Не хочется мне во всю эту ситуацию примешивать политику, потому что факты показывают, что проблемы у нас были, к сожалению. Но не могу понять и принять, почему за эти проблемы должны отвечать и чистые спортсмены. Почему они должны страдать?»

Под возрастающей денежной массой хоронятся олимпийские и спортивные принципы. Нечистая на руку политика «сдерживания России» распространяется на спорт. Кстати, результаты спортсменов всегда соотносимы с общим состоянием страны. В 1990-е и в начале 2000-х годов вслед за страной «проваливались» и российские спортсмены. В последние годы наоборот – наши атлеты и «фигурные красавицы» всё чаще восходят на пьедестал. Параллельно активизировалось давление антидопинговых структур. И боятся «борцы с допингом» не нечистых спортсменов, а российского флага.