Спорт даже в пандемию: Путин потребовал от чиновников новой стратегии к концу года

Во время заседания Совета по физкультуре и спорту, которое проходило в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин напомнил о том, что из-за эпидемии коронавируса не только в нашей стране, но и во всем мире были отменены тысячи спортивных мероприятий. В том числе и Олимпиада.

"Последствия прочувствовали и граждане, и профессиональные спортсмены, и бизнес", - обратил внимание глава государства.

Он поручил чиновникам учесть подобные форс-мажорные обстоятельства в новой стратегии развития физкультуры и спорта на период до 2030 года и дать возможность людям "сохранить физическую активность", а кроме того, поддержать стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустить сбоя тренировочного процесса российских сборных команд.

При этом президент потребовал принять данную стратегию уже к концу 2020 года.

"Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии, - подчеркнул Путин. - Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года".