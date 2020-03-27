Спорная навигация: как США пытаются сдерживать влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Пекин осудил проход американского ракетного эсминца USS McCampbell через Тайваньский пролив. Китай неоднократно отмечал, что подобные действия со стороны США являются покушением на его территориальную целостность. В свою очередь, Вашингтон заявляет, что не нарушает международное право и, несмотря на протесты КНР, регулярно выполняет так называемые операции по свободе навигации. Эксперты считают, что сегодня Тихий океан является главной ареной столкновения интересов США и КНР, однако ни одна из сторон не готова к прямому конфликту.

Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР Жэнь Гоцян заявил, что проход военных кораблей США через Тайваньский пролив равносилен вмешательству во внутренние дела Китая и подрывает мир и стабильность в регионе.

«Китайские вооружённые силы обладают твёрдой волей, непоколебимой решимостью и достаточным потенциалом, чтобы подавить любые проявления сепаратизма, и примут все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — приводит его слова телеканал CGTN.

Ранее, 25 марта, американский ракетный эсминец USS McCampbell прошёл через Тайваньский пролив. Об этом сообщили в 7-м флоте ВМС США. Официальный представитель флота Энтони Джанко назвал проход «рутинной операцией» и заявил, что причин для какого-либо беспокойства нет.

«Проход судна через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. ВМС США продолжит совершать полёты, плавания и вести деятельность везде, где это разрешено международным законодательством», — приводит слова представителя Reuters.

Напомним, Китай не признаёт независимости Тайваня и считает воды вокруг него своей эксклюзивной экономической зоной. Пекин неоднократно заявлял, что подобные действия со стороны США являются покушением на его территориальную целостность.

Кроме того, Китай неоднократно выражал протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США и Тайваня.

Военный эксперт Василий Кашин в беседе с RT отметил, что США своими действиями пытаются ставить под вопрос китайские претензии на режим функционирования китайской исключительной экономической зоны.

«В свою очередь, КНР пытается ограничивать деятельность иностранных военных кораблей в своей исключительной зоне, запрещает там любую военную деятельность без своего согласования. Между тем США ещё раз демонстрируют усиливающуюся военную поддержку Тайваня, поскольку для Китая это наиболее болезненная сфера. Регулярные проходы американских боевых кораблей через Тайваньский пролив начались ещё некоторое время назад, с 2018 года они стали массовым явлением и с тех пор идут по нарастающей», — отметил эксперт.

Сейчас Китай — это главный противник США, а Тихий океан — основное поле их противоборства, добавил Василий Кашин.

«И тайваньская проблема — наиболее острая международная проблема, которая стоит перед Китаем. Американцы стараются на эту болевую точку воздействовать, активизируя военное сотрудничество с Тайванем и своё военное присутствие в районе Тайваньского пролива», — пояснил эксперт.

Эсминец McCampbell

© US Navy

Тихоокеанская арена

За последние несколько лет не только Тайвань, но и весь регион Тихого океана стал полем для противостояния США и КНР.

Предметом спора является также территориальная принадлежность акватории Южно-Китайского моря и находящаяся в ней группа Парасельских островов (их оспаривают Тайвань, Китай и Вьетнам), а также архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины).

Эти острова отличает расположение вблизи важных транспортных путей, а также существенное количество природных ресурсов.

Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на свой суверенитет.

Так, в январе 2019 года Пекин заявил официальный протест Вашингтону из-за того, что эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов. Тогда официальный представитель МИД КНР Лу Кан призвал США прекратить дальнейшие провокационные действия и добавил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и суверенитета.

В августе 2019 года Великобритания, Германия и Франция в совместном заявлении выразили обеспокоенность обострением ситуации в Южно-Китайском море и призывали страны к деэскалации напряжённости.

Евротройка призвала обеспечить соблюдение прав прибрежных стран в своих водах и выступила против ограничений морской навигации и пролётов над Южно-Китайским морем.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, Вашингтон давно демонстрирует свой интерес к этому региону.

«Не только для Вашингтона, но и для всей мировой экономики морские пути, которые проходят вдоль китайского побережья, являются жизненно важными. Это морской путь, который соединяет Европу и Ближний Восток с Японией, Южной Кореей, Китаем, Тайванем. Это один из основных торговых путей. И, конечно, официальный Вашингтон хотел бы его контролировать. Но сейчас у Китая имеются достаточно мощные Вооружённые силы, чтобы сдержать американские амбиции», — отметил эксперт.

© US Navy

Американское усиление

Несмотря на обеспокоенность со стороны мирового сообщества и стран региона, американские ВМС активизируют свою деятельность в Южно-Китайском море. В частности, о намерении нарастить интенсивность операций и учений в регионе в ноябре 2019 года заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов адмирал Филип Дэвидсон.

Отметив рост количества манёвров, Дэвидсон сообщил, что ВМС США намерены также интенсифицировать навигацию в водах Южно-Китайского моря благодаря сотрудничеству с Сингапуром и использованию американских военных баз в Японии.

Адмирал подчеркнул, что США наращивают военную активность в регионе в ответ на «более широкую» угрозу со стороны Китая.

Политика наращивания противодействия Китаю в Тихом океане влияет и на преобразования внутри американских Вооружённых сил. Так, 23 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Корпус морской пехоты США трансформируется, уходя от концепции облегчённых сухопутных войск (как он использовался на протяжении последних 30 лет в ходе конфликтов в Персидском заливе и Афганистане).

Согласно данным издания, корпус должен преобразоваться в полноценные Военно-морские экспедиционные силы, главной задачей которых станут действия по сдерживанию китайского флота. Со ссылкой на источники в Пентагоне WSJ сообщает, что в ближайшее время будет опубликован 10-летний план модернизации корпуса.

Предполагается, что для повышения морской мобильности Корпус избавится от танков, сократит авиационный компонент и уменьшит общую численность личного состава с 189 тыс. до 170 тыс. человек.

В начале марта руководство этого вида войск также направило в конгресс США письмо, в котором отмечало необходимость вооружения морских пехотинцев противокорабельными ракетами морского базирования. Американские военные издания отмечали, что такое перевооружение вписывается в концепцию сдерживания Китая в Тихом океане посредством занятия спорных островов и архипелагов силами обновлённой морской пехоты.

Китайский ответ

КНР не бездействует на фоне усиления США в регионе и, в свою очередь, наращивает собственный военно-морской потенциал. Ещё в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин посетил с инспекцией Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Именно Южное командование НОАК отвечает за обстановку в Южно-Китайском море.

Тогда китайские военные провели масштабные учения, в которых приняли участие не менее 10 тыс. военнослужащих, 48 военных кораблей и 76 самолётов. В ходе морского парада по случаю завершения манёвров глава КНР произнёс речь, в которой заявил, что китайский флот должен стать силой «мирового класса».

Для обеспечения безопасности китайских территорий в Тихом океане, военная доктрина КНР предусматривает удержание противника на значительном расстоянии с помощью противокорабельных ракет, размещенных на островах. Их поддерживают корабли прибрежного действия, а вся оборона координируется с помощью спутниковой разведки.

Президент КНР Си Цзинпинь по время морского парада

globallookpress.com

© Li Gang/imago-images

Китай усиливает свои возможности с помощью гиперзвукового оружия. Так, в октябре 2019 года была впервые продемонстрирована ракета DF-17. В 2019 году СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковой корабельной ракеты YJ-XX, предназначенной для прорыва ПВО американских ВМС.

По словам Владимира Батюка, американские военно-аналитические центры неоднократно моделировали возможное столкновение двух держав в регионе, однако их прогнозы неутешительные.

«Это столкновение может закончится для американцев очень серьёзными потерями в их военно-воздушных и военно-морских силах», — отметил эксперт.

В свою очередь, Василий Кашин в разговоре с RT отметил, что, несмотря на наращивание военного присутствия, обеим сторонам хотелось бы избежать активных конфликтных сценариев.

«На данный момент прямого военного столкновения не хочет ни Китай, ни США. На данный момент — это скорее гипотетическая вероятность. Разве что это произойдёт по случайности. Но в долгосрочной перспективе это наиболее опасная горячая точка в регионе, поскольку Китай не может позволить себе серьёзного поражения по тайваньскому вопросу. Китай не может позволить себе ситуацию, при которой его суверенитет над Тайванем будет поставлен под вопрос. И с другой стороны, США явно не намерены допустить переход Тайваня под эффективный контроль Пекина», — заключил эксперт.