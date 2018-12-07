Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию

После спора Лукашенко с Путиным белорусский дипломат Валерий Воронецкий вспомнил, что это белорусы «поднимали» Россию. В этой связи отношения Минска и Москвы являются общим достоянием двух народов, считает он.

Белорусский дипломат посетовал, что хоть отношения Москвы и Минска в целом характеризуются положительной динамикой, нельзя закрывать глаза на имеющиеся проблемы. Не успеваем решить один вопрос, как появляется другой и третий, заявил глава постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий.

Поводом для жалоб стал спор президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным из-за цен на газ на саммите ЕАЭС. Позднее белорусскому лидеру даже пришлось извиняться за излишнюю резкость.

Воронецкий решил продолжить спор заочно. Он возмутился тем, что цены в Белоруссии и России отличаются, и не в пользу Минска, а также тем, что имеются препятствия для инвестиций. При этом он добавил, что отношения России и Белоруссии - это общее достояние двух народов. Кроме того, по словам дипломата, именно белорусы «поднимали» Россию.