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Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию

07 декабря 2018, 02:39  •  58 • Политика
После спора Лукашенко с Путиным белорусский дипломат Валерий Воронецкий вспомнил, что это белорусы «поднимали» Россию. В этой связи отношения Минска и Москвы являются общим достоянием двух народов, считает он.
Белорусский дипломат посетовал, что хоть отношения Москвы и Минска в целом характеризуются положительной динамикой, нельзя закрывать глаза на имеющиеся проблемы. Не успеваем решить один вопрос, как появляется другой и третий, заявил глава постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Валерий Воронецкий.
Поводом для жалоб стал спор президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным из-за цен на газ на саммите ЕАЭС. Позднее белорусскому лидеру даже пришлось извиняться за излишнюю резкость.
Воронецкий решил продолжить спор заочно. Он возмутился тем, что цены в Белоруссии и России отличаются, и не в пользу Минска, а также тем, что имеются препятствия для инвестиций. При этом он добавил, что отношения России и Белоруссии - это общее достояние двух народов. Кроме того, по словам дипломата, именно белорусы «поднимали» Россию.
«А разве не так? Те же огромные российские просторы наши народы осваивали вместе, и не только в XX веке. Можно вспомнить XVI-XIX века, когда в результате войн и катаклизмов десятки тысяч белорусов расселялись по России. И сегодня их потомки работают на процветание страны, служат ей верой и правдой. Наши прадеды по разным причинам целыми деревнями уезжали и осваивали Урал, Сибирь, Дальний Восток», - цитирует слова дипломата информагентство «Минск-Новости».

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