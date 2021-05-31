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Спор Белоусова с металлургами разрешил Хазин: "Виновата Набиуллина"

31 мая 2021, 20:55  •  69 • Политика
Спор Андрея Белоусова с металлургами разрешил Михаил Хазин: "Виновата Набиуллина". По его мнению, те условия, которые создала глава ЦБ, не дают экономике России "расцвести".
Металлургические корпорации "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей. Они нарастили прибыль в разы, в частности за счёт увеличения стоимости продукции на внутреннем рынке. И тем самым спровоцировали значительный рост расходов госбюджета, отметил в комментарии для РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он добавил, что эти средства должны будут вернуться государству в виде налогов и что для этого будет разработан специальный механизм, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Ситуацию оценил гость студии - экономист Михаил Хазин. По его мнению, спор Белоусова и олигарха, главы НЛМК Владимира Лисина - это спор между двумя ветвями власти в России: патриотической и либеральной.
Первая как бы говорит: если вы русская корпорация, ведите себя по-русски. Оппонент отвечает, что не может не вывести свою компанию из отечественной юрисдикции.
Потому что при тех условиях предоставления инвестиций внутри страны завод существовать не может. То есть кто виноват? Это Набиуллина создала такие условия, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Он пояснил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина фактически запрещает внутренние рублёвые инвестиции, поэтому у нас недомонетизированная экономика: "Разрешите инвестиции - и всё расцветёт".

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