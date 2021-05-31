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Спор Белоусова с металлургами разрешил Хазин: "Виновата Набиуллина"
31 мая 2021, 20:55 • 69 • Политика
Спор Андрея Белоусова с металлургами разрешил Михаил Хазин: "Виновата Набиуллина". По его мнению, те условия, которые создала глава ЦБ, не дают экономике России "расцвести".
Металлургические корпорации "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей. Они нарастили прибыль в разы, в частности за счёт увеличения стоимости продукции на внутреннем рынке. И тем самым спровоцировали значительный рост расходов госбюджета, отметил в комментарии для РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он добавил, что эти средства должны будут вернуться государству в виде налогов и что для этого будет разработан специальный механизм, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Ситуацию оценил гость студии - экономист Михаил Хазин. По его мнению, спор Белоусова и олигарха, главы НЛМК Владимира Лисина - это спор между двумя ветвями власти в России: патриотической и либеральной.
Первая как бы говорит: если вы русская корпорация, ведите себя по-русски. Оппонент отвечает, что не может не вывести свою компанию из отечественной юрисдикции.
Он пояснил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина фактически запрещает внутренние рублёвые инвестиции, поэтому у нас недомонетизированная экономика: "Разрешите инвестиции - и всё расцветёт".
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