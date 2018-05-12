Спонсоры на распутье: прислушаются ли в администрации Трампа к призыву возобновить финансирование «Белых касок»

Вашингтон должен немедленно возобновить финансовую помощь «Белым каскам». Об этом заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей США Эд Ройс. Организацию, которую не раз уличали в фейковых съёмках в местах боевых действий, конгрессмен считает оказывающей «жизненно важную помощь» мирному населению в Сирии. При этом Ройс подчеркнул, что Соединённые Штаты после семи лет конфликта просто «не могут покинуть регион». Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон приостановил финансирование «Белых касок» и пересматривает программу их финансовой поддержки. RT узнал у экспертов, прислушаются ли в администрации Трампа к призыву влиятельного политика.

В конгрессе США выступили с требованием возобновить финансирование «Белых касок», действующих в Сирии. Об этом заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс. По его словам, члены организации оказывают местному населению необходимую помощь и поддержку.

«Администрация должна начать с немедленного возобновления финансирования фонда по стабилизации (ситуации в Сирии. — RT), в том числе для «Белых касок», которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей», — говорится в обращении Ройса.

Конгрессмен также отметил, что после семи лет конфликта в регионе США просто не могут его покинуть, так как «не существует простых решений для этой сложной борьбы». Тем более на фоне обстрела Голанских высот со стороны САР, в котором Израиль обвинил Иран, добавил он.

«Противостояние враждебному влиянию Ирана должно быть ключевой частью широкой стратегии США в Сирии... Мы не можем бросить регион. Мы должны работать с нашими партнёрами и использовать все средства дипломатии, включая финансовое давление и содействие, чтобы помочь изменить условия на местах», — добавил политик.

Отметим, что Эд Ройс и ранее активно поддерживал организацию «Белые каски». В частности, он встречался с её представителями в апреле 2017 года — после того как США впервые нанесли массированный ракетный удар по Сирии. Предлогом тогда послужила мнимая химическая атака в городе Хан-Шейхун.

Ройс (крайний слева) и представители «Белых касок»

© The House Committee on Foreign Affairs

Помощь на паузе

Между тем ранее телеканал CBS со ссылкой на документы Госдепартамента США в начале мая сообщал, что Соединённые Штаты приостановили финансирование «Белых касок». По его данным, ближневосточное бюро ведомства так и не получило ещё подтверждения от администрации на продолжение дотаций, которое должно было поступить ещё 15 апреля.

В связи с этим, утверждает телеканал, финансирование было приостановлено автоматически и находится на стадии пересмотра. Несмотря на то что официального заявления по этому поводу так и не было, источник РИА Новости в Госдепе подтвердил информацию CBS.

«Мы активно пересматриваем наши нынешние программы помощи Сирии по запросу президента, включая поддержку США «Белых касок». США поддерживают «Белые каски» вместе с другими донорами, мы ожидаем, что их деятельность продолжится как результат дополнительных многосторонних пожертвований», — говорил он.

Отметим, что сам Дональд Трамп, по сведениям The Wall Street Journal, распорядился в конце марта заморозить выделенные на восстановление Сирии $200 млн.

Потеряли лицо

Доцент кафедры политической теории МГИМО, кандидат политических наук Кирилл Коктыш считает, что теперь, даже несмотря на запросы конгресса, администрация Трампа вряд ли пойдёт на какие-либо уступки. Тем более что «Белые каски» не раз себя компрометировали.

«Особенный момент для мира во всём мире»: Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном «Скорее всего, здесь более долгосрочная комбинация, тем более что «Белые каски» остаются достаточно скомпрометированной организацией и отмыть их достаточно сложно. Считаю, что это останется всё на уровне пожеланий конгресса. Стоит всё это рассматривать как отдельные лоббистские усилия, но не думаю, что Майк Помпео (госсекретарь. — RT) будет легко так продавливаться», — сказал он в беседе с RT.

Вместе с тем эксперт отметил, что «так легко эту организацию потопить не удастся», так как у неё есть и другие спонсоры.

Приверженность Британии

Среди них, в частности, Великобритания, МИД которой 4 марта заявил, что не намерен сворачивать финансовую поддержку организации.

«Великобритания остаётся преданной поддержке «Белых касок» и жизненно важной работе, которую они осуществляют, предоставляя спасающую жизни помощь мирным жителям, затронутым конфликтом в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя Форин Офис.

Премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте 9 мая, не исключила даже увеличения дотаций для «активистов».

Reuters

На этот момент указал в беседе с RT и политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

«Сворачивать финансирование пока не намерена Великобритания. А там, если США решат, что «Белые каски» ещё полезны, они снова восстановят это финансирование. К тому же им ничто не мешает финансировать эту организацию через негосударственные фонды и частные пожертвования», — отметил он.

Однако Синельников-Оришак подчеркнул, что сомнительная репутация «Белых касок» всё-таки могла повлиять на решение Вашингтона.

«Россия достаточно больно щёлкнула по «Белым каскам» своими разоблачениями. Это заставило Соединённые Штаты дистанцироваться, потому что там достаточное количество людей, которых интересует, на что их правительство тратит деньги. И такие провалы заставляют острее звучать критику внутри страны о разбазаривании госсредств американских налогоплательщиков», — резюмировал политолог.

Только своим

При этом местные жители в Сирии, несмотря на всяческие восхваления «Белых касок» западными странами, говорят, что не видят от них помощи. Более того, нередко те оказывают содействие террористам и боевикам, а также отбирают у населения еду и медикаменты.

«В роликах они (представители «Белых касок». — RT) как будто оказывают помощь всем, но на самом деле они помогают только своим: боевикам, родственникам и близким. О мирных жителях они думают в последнюю очередь», — рассказывал один из сирийцев.

Помимо этого, «активистов» не раз уличали в постановке роликов. Одним из них стало видео «химической атаки» в городе Дума. Эти кадры, в частности, послужили едва ли не главным основанием для ракетного удара США, Великобритании и Франции по САР в ночь на 14 апреля.