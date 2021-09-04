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Спонсорами Навального оказались иностранные посольства в России: Захарова разоблачила схему
04 сентября 2021, 17:10 • 95 • Политика
Спонсорами скандального блогера Алексея Навального оказались иностранные посольства России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила схему.
В своём Telegram-канале Захарова рассказала о том, что решила проверить, насколько правдива информация, что Навального спонсировали десятки сотрудников иностранных посольств в России.
"Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось", - написала она.
По словам Захаровой, действовали по следующей схеме: иностранные посольства в России нанимали на работу граждан нашей страны, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.
"Угадайте, через какие посольства шло больше всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, в этой "маленькой карусельке" также были замечены работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.
При этом она отметила, если бы русские дипломаты "перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании", то "вопли стояли бы на всю планету".
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