Спонсорами Навального оказались иностранные посольства в России: Захарова разоблачила схему

Спонсорами скандального блогера Алексея Навального оказались иностранные посольства России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разоблачила схему.

В своём Telegram-канале Захарова рассказала о том, что решила проверить, насколько правдива информация, что Навального спонсировали десятки сотрудников иностранных посольств в России.

"Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось", - написала она.

По словам Захаровой, действовали по следующей схеме: иностранные посольства в России нанимали на работу граждан нашей страны, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.

"Угадайте, через какие посольства шло больше всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, в этой "маленькой карусельке" также были замечены работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

При этом она отметила, если бы русские дипломаты "перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании", то "вопли стояли бы на всю планету".