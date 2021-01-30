|
Спонсора Навального заподозрили в махинациях с госконтрактами: Бизнесмен бежал за границу
30 января 2021, 14:30 • 102 • Политика
Одного из спонсоров Алексея Навального - главу компании "СтройИнжиниринг" Александра Хоменко заподозрили в махинациях с госконтрактами. Бизнесмен бежал за границу. Согласно информации СК, он в настоящее время скрывается на Украине.
На главу компании "СтройИнжиниринг" Александра Хоменко завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, указано на портале СК.
Согласно информации Следственного комитета, руководитель строительной корпорации, а также другие лица прибегали к махинациям с госконтрактами в период 2017-2019 годов.
Так, по версии следствия, Хоменко совместно с сообщниками направлял сотрудникам Минобразования Подмосковья сфабрикованные данные о стоимости проведённых работ.
Речь о 10 госконтрактах на ремонт здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. В СК отмечают, что в настоящее время подозреваемый скрывается на Украине. Его объявили в розыск.
Напомним, Хоменко предоставлял финансовую поддержку ФБК. Данный фонд, основателем которого является блогер Алексей Навальный, признан иностранным агентом на территории России.
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 20:20
|
24 января 2021, 15:30
|
27 января 2021, 10:25
|
28 января 2021, 16:40
|
24 января 2021, 15:30
|
28 января 2021, 01:05
|
23 января 2021, 19:20