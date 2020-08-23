Спонсор Навального заявил о "стыдной дичи", не забыв "кинуть камень" в российских врачей

Фонд Зиминых и бизнесмен Борис Зимин оплатили перевозку Алексея Навального из омской больницы скорой помощи в берлинскую клинику Charite. На своей странице в Facebook бизнесмен заявил, что "борца с режимом" отравили, врачи несут "пургу", а государство - "какую-то стыдную дичь.

Из обнародованной Навальным декларации о доходах стало известно, что он кормится за счёт неких юридических услуг Зимину, хотя никаких доказательств, что он исполнял такую работу, нет. Быструю перевозку "борца с режимом", как оказалось, тоже оплатил Зимин.

В своём сообщении в Facebook он милостиво отказался принять деньги для компенсации затрат на вывоз Навального из России. Вместо этого он призвал слать деньги в ФБК и "Дом с маяком". Под конец Зимин не удержался и кинул несколько камней в огород российских врачей, учителей, правоохранителей и власти в целом.

Учителей бизнесмен обвинил в фальсификации выборов, полицейских - в подписании облыжных протоколов. Врачей обвинил в том, что те "несут пургу", хотя это они спасли и стабилизировали Навального. Не обошлось и без оскорбления властей.