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Спонсор Навального заявил о "стыдной дичи", не забыв "кинуть камень" в российских врачей

23 августа 2020, 19:50  •  174 • Политика
Основной заказчик Навального оплатил его вывоз из Омска и призвал нести деньги в ФБК. "Политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство несёт какую-то стыдную дичь", - плачется в соцсетях Борис Зимин.
Фонд Зиминых и бизнесмен Борис Зимин оплатили перевозку Алексея Навального из омской больницы скорой помощи в берлинскую клинику Charite. На своей странице в Facebook бизнесмен заявил, что "борца с режимом" отравили, врачи несут "пургу", а государство - "какую-то стыдную дичь.
Из обнародованной Навальным декларации о доходах стало известно, что он кормится за счёт неких юридических услуг Зимину, хотя никаких доказательств, что он исполнял такую работу, нет. Быструю перевозку "борца с режимом", как оказалось, тоже оплатил Зимин.
В своём сообщении в Facebook он милостиво отказался принять деньги для компенсации затрат на вывоз Навального из России. Вместо этого он призвал слать деньги в ФБК и "Дом с маяком". Под конец Зимин не удержался и кинул несколько камней в огород российских врачей, учителей, правоохранителей и власти в целом.
Учителей бизнесмен обвинил в фальсификации выборов, полицейских - в подписании облыжных протоколов. Врачей обвинил в том, что те "несут пургу", хотя это они спасли и стабилизировали Навального. Не обошлось и без оскорбления властей.
"Государство (в разных своих ипостасях и через разные рупоры) несёт какую-то стыдную дичь", - написал Зимин в Facebook.

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