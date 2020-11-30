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Спонсор Навального и криминал: лидера коптевской ОПГ "стёрли" ради "прекрасной России будущего?"

30 ноября 2020, 21:00  •  66 • Политика
Журналисты пришли к выводу, что семья Бориса Зимина имеет отношение к коптевской ОПГ. Впрочем, тут всё очень запутанно. Подозрения пали на Сергея Зимина, который совсем недавно значился братом спонсора Навального, но теперь был "стёрт" - не иначе как ради "прекрасной России будущего". Ведь именно её Навальный обещает своим адептам, почти потерявшим веру?
Телеканал RT выпустил расследование о семье Бориса Зимина - бизнесмене, которого в своё время основатель ФБК Алексей Навальный назвал своим спонсором. Впрочем, и сам Зимин написал ранее в соцсетях, что финансировал доставку Навального в Германию для лечения после инцидента на борту самолёта в России. Инцидент, как известно, назвали отравлением, однако расследовать происшествие не удаётся из-за нежелания немецкой стороны передавать информацию о якобы обнаруженных веществах.
Но вернёмся к спонсору. Журналисты полагают, что семья спонсора Навального может быть связана с криминалом. И тут следует рассказать о брате Бориса Зимина - Сергее, который удивительным образом стал тайной фигурой. По мере расследования, авторы пришли к выводу, что Сергей Зимин - лидер коптевской преступной группировки. Однако о нём семья с недавних пор предпочитает не говорить. Более того, когда писался материал, правки вносились даже в общедоступные статьи в "Википедии". Там теперь сообщается, что у Дмитрия Зимина лишь один сын - Борис. А Сергей, мол, просто однофамилец.
Авторы расследования полагают, что дело всё в подозрениях в адрес Сергея Зимина. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело. Но теперь в служебной базе МВД России информация о нём отсутствует. Хотя ветераны службы уверены, что дело велось, а розыск Сергея Зимина был прекращён в 2008 году. При этом он до сих пор остаётся в статусе подозреваемого в убийстве.
В то же время журналист Сергей Мардан, комментируя работу RT, написал в личном телеграм-канале:
"Отлично сделанное расследование, - отметил Мардан. - Боря "Зима" (не Зёма, а именно Зима) хорошо знаком криминальным репортёрам, которые занимались темой в 90-е. Но собрать столько бэкграунда по семье удалось впервые".

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