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Сползание под стол и мужские слезы: НВО показали, как актеры "Игры престолов" реагировали на финал саги

28 мая 2019, 00:54  •  15 • В мире
Телеканал НВО показал, как актеры саги "Игра престолов" реагировал на финал, читая сценарий. У кого-то неожиданная концовка вызвала скупую мужскую слезу, а кто-то даже сполз под стол – то ли от смеха, то ли от притворного ужаса.
Реакция артистов была показана в рамках документального фильма. Он был посвящен процессу съемок популярного сериала в стиле фэнтези. Оказался заснят момент того, как актеры за общим столом читают сценарий последних серий.
Как пишет Лента, отрывки с реакцией артистов фанаты тут же разобрали. Так, один из пользователей поделился отрывком, где все узнают, кто именно убьет Короля Ночи. Все аплодируют актрисе, играющей Арью Старк.
Самой яркой реакцией, пожалуй, смог похвастаться Кит Харрингтон – исполнитель роли Джона Сноу. Прочитав, что по сюжету его герой убьет свою возлюбленную Дейенерис Таргариен, он буквально пришел в ужас. Актер схватился за голову и на его глазах даже сверкнули слезы.
Сама Дейенерис - вернее, исполнительница роли Эмилия Кларк - отреагировала куда жизнерадостнее. Она засмеялась, сделала уже ставшее фирменным движение бровями и сползла под стол – то ли от смеха, то ли шуточно имитируя ужас перед сидящим напротив Харрингтоном, который убьет ее героиню.

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