|
Спокойствие, только спокойствие!
30 мая 2018, 15:24 • 89 • Карикатуры
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Киев перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2". По словам политика, Берлин прилагает усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
25 мая 2018, 09:54
|
29 мая 2018, 04:54
|
27 мая 2018, 00:54
|
26 мая 2018, 08:39
|
26 мая 2018, 15:09
|
27 мая 2018, 00:39
|
29 мая 2018, 08:09