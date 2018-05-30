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Спокойствие, только спокойствие!

30 мая 2018, 15:24  •  89 • Карикатуры

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Киев перестать критиковать Германию за ее участие в проекте "Северный поток — 2". По словам политика, Берлин прилагает усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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