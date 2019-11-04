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Спокойно уйти не дали: Американская военная колонна попала под обстрел по дороге в Ирак

04 ноября 2019, 15:24  •  42 • В мире
Северную Сирию продолжают покидать последние подразделения армии США. Однако спокойно уйти им не дают: в провинции Хасака колонна американских военных попала под обстрел боевиков протурецкой исламистской террористической группировки, воевавшей ранее против сирийских правительственных войск.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, обстрел произошел в тот момент, когда военные приближались к пограничному пункту в районе Тель-Тамр в провинции Хасака.
Как сообщается, колонна американских военных покинула свою базу "Сиррин" в долине реки Евфрат. В общей колонне двигалось больше сотни единиц техники. Информации о погибших или раненых среди американских военных не поступало.
Напомним, в начале октября Дональд Трамп сообщил о выводе американского контингента из Сирии. Почти сразу после этого Турция начала военную операцию на северо-востоке страны с целью вытеснить оттуда курдских боевиков из организации YPG.
Поддерживающие последних США начали угрожать Анкаре санкциями и даже применением силы, если турки не остановятся. Все кончилось тем, что, отхватив 10-километровый коридор, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи договорился с Владимиром Путиным убрать YPG вдоль всей сирийско-турецкой границы и передать 30-километровую зону президенту Сирии Башару Асаду.
Сделка Путина и Эрдогана лишила США влияния на территориях за пределами зоны турецкого контроля за рекой Евфрат. Она вынудила Трампа заявить, что Вашингтон остается исключительно в нефтеносных районах.

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