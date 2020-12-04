«Спокойно, комфортно и быстро доехать до центра Москвы»: итоги первого года работы МЦД

В ближайшие годы в столичном регионе построят и откроют более десяти новых станций Московских центральных диаметров. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, развитие наземного метро — приоритет совместной транспортной программы правительств Москвы и Подмосковья, а также РЖД. 4 декабря градоначальник в режиме видеоконференции принял участие в открытии станции Крёкшино, которая станет частью будущего МЦД-4. Собянин констатировал, что итог работы транспортной программы для жителей столичного региона — возможность быстро и комфортно доехать до центра Москвы.

В пятницу, 4 декабря, после реконструкции была открыта станция Крёкшино, которая станет частью диаметра МЦД-4 на Киевском направлении Московской железной дороги. В церемонии открытия, прошедшей в режиме видеоконференции, приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Марат Хуснуллин и замгендиректора ОАО «РЖД» Олег Тони.

«Крёкшино, которое мы сегодня с вами открываем, — маленькая станция, на самом деле. Но в ней, как в капле воды, видно, что в конечном счёте получает потребитель, простой пассажир. Люди могут спокойно, комфортно сесть и доехать достаточно быстро до центра Москвы. Вот, собственно, итог нашей работы, он нужен в первую очередь для пассажиров — для москвичей, для жителей Подмосковья», — сказал Собянин.

Градоначальник назвал развитие пригородного железнодорожного сообщения и Московских центральных диаметров одним из важнейших направлений работы столичной мэрии.

По данным официального сайта мэра Москвы, поездка от станции Крёкшино до Киевского вокзала составит примерно 50 минут, тогда как на автомобиле на преодоление этого маршрута потребуется не менее одного часа 20 минут. Ожидается, что в ближайший год станцией будут пользоваться около 2 тыс. пассажиров в сутки, к 2030 году этот показатель возрастёт до 6,5 тыс.

Транспортный проект Москвы и Подмосковья — Московские центральные диаметры — объединяет в себе работу пригородных электричек и столичного метрополитена. На национальной премии «Формула движения» в ходе «Транспортной недели — 2020» МЦД был признан лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня.

«Начиная с запуска движения по МЦК в Москве и ближайших городах Московской области было открыто порядка 40 новых станций наземного метро. Ещё десятки станций прошли полную реконструкцию», — указал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Движение по первым двум диаметрам общей протяжённостью 132 км началось 21 ноября 2019 года. Маршруты МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) заменили пригородные электрички. Они работают с 05:30 до 01:00, фактически став новым, наземным метро. За год с момента открытия МЦД пассажиры совершили более 130 млн поездок, до начала пандемии пассажиропоток на двух диаметрах в среднем составлял 537 тыс. пассажиров в сутки.

Согласно статистике, транспортом в основном пользуются молодые люди и граждане среднего возраста. До эпидемии COVID-19 15% всех пассажиров составляли учащиеся. Также транспортом воспользовались 180 тыс. детей.

Поездки на диаметрах из Московской области стали дешевле за счёт субсидирования поездок со стороны Москвы. Введённые на МЦД тарифы только за год позволили пассажирам сэкономить примерно 1,5 млрд рублей. Наряду с этим на диаметрах можно воспользоваться картой «Тройка», которая также позволяет совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК (в течение 90 минут с момента первой валидации). За год пассажиры совершили свыше 16,5 млн бесплатных пересадок.

Добавим, что билетная система МЦД позволила Москве победить в номинации «Лучшая умная билетная система — 2020» на международной премии Transport Ticketing Global.

Так, в Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах. За 0,3 секунды рассчитываются все варианты тарифов с учётом скидок и комплексных пересадок.

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Ещё одной отличительной особенностью Московских центральных диаметров стали новые станции: на смену пригородным платформам пришли современные мини-вокзалы, имеющие навесы от дождя и снега, кассовые залы и безопасные переходы через пути, на станциях будут пандусы, эскалаторы и лифты для маломобильных пассажиров.

Вдобавок все транспортные проекты Москвы обеспечены бесплатным Wi-Fi, а в приложении «Метро Москвы» представлена не только карта метрополитена, но и схема МЦД. Для помощи пассажирам работает чат-бот Александра, которая, в частности, рассказывает о режиме работы станций, помогает составить заявку о забытых вещах или соединяет с оператором. Также на МЦД работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), его сотрудники помогают маломобильным гражданам: слабовидящим, лицам, передвигающимся на инвалидных колясках, детям с ограниченными возможностями.

На МЦД происходит переход от старых электричек к новым электропоездам. Так, отечественная «Иволга» имеет бесшумный ход, оборудована системой вентиляции, креплениями для велосипедов, USB-розетками в каждом сиденье, видеомониторами, Wi-Fi, удобными информационными табло, а также пеленальными столиками в туалетных комнатах.

Поезда «Ласточка» также оборудованы согласно всем современным стандартам комфорта. Составы оснащены кондиционерами, биотуалетами, информационными панелями, бесплатным Wi-Fi, розетками и велокреплениями.

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Интервалы движения поездов по МЦД в часы пик составляют 5—7 минут, также отменены дневные перерывы.

Работа на будущее

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, что в ближайшие годы совместно с РЖД и правительством Московской области планируется построить и открыть более десяти новых станций МЦД.

«Строительство новых станций наземного метро является приоритетом совместной транспортной программы РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области. Многие из этих станций откроются уже в 2021—2022 годах и сделают город ближе, а дорогу — комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья», — пояснил градоначальник.

В числе новых станций: Петровско-Разумовская, Щукинская, Марьина Роща, Печатники, Аминьевская, Минская, Поклонная, Кутузовская, Тестовская (Камушки).

РИА Новости

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Собянин подчеркнул, что создание наземного метро — сложный процесс, требующий модернизации железнодорожной инфраструктуры в условиях плотной городской застройки.

«Но прежде всего наземное метро — это новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы, которые ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров. А если новая станция открывается в депрессивной промзоне, то она даёт толчок развитию этой территории», — заявил мэр столицы.

Добавим, что ещё три диаметра МЦД планируется открыть до конца 2025 года. В настоящее время ведётся проектирование и подготовка к запуску МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова).