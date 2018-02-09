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Сплошной обвал: Китайские биржи рухнули вслед за американскими
09 февраля 2018, 10:54 • 392 • В мире
Индексы на китайских биржах рухнули сразу после обвала на американских.
Стало известно о том, что сегодня утром основные индексы на китайских фондовых биржах рухнули на 2,7% - 5,2%.
Сообщается, что основной индекс Шанхайской фондовой биржи также обрушился, но уже на 5,15%. То есть обвал произошел сразу до 3094,03 пункта. В это же время в Гонконге индекс Hang Seng падает на 3,91%, до 29294,25 пункта.
Напомним, накануне сообщалось, что биржи США обрушились на 3,8% - 4,15%. В частности, промышленный индекс Dow Jones опустился на 4,15%. Как отмечают эксперты, это уже второй худший в истории день для Dow Jones. За день до этого он потерял 4,2%.
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