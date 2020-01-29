«Сплочены русофобией»: почему страны Восточной Европы всё чаще обвиняют Россию в «переписывании истории»

В парламенте Эстонии заявили, что Россия «пытается переписать всю историю в угоду своим целям». С подобными заявлениями выступили недавно и представители Литвы, Польши и Украины. В Киеве, в частности, обвинили Москву в приписывании «чужих побед» и перекладывании на других «ответственности за преступления». Владимир Зеленский, в свою очередь, посчитал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Между тем Москва неоднократно выражала обеспокоенность тем, что ряд стран Восточной Европы замалчивают некоторые исторические факты. По мнению экспертов, эти государства стремятся, с одной стороны, «освежить антироссийские настроения», а с другой — принизить роль России как правопреемника СССР.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы стремится переписать историю «в угоду своим целям». Его слова опубликованы на официальном сайте рийгикогу.

«Эстония и Польша — хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», — цитирует Пыллуааса пресс-служба эстонского парламента.

По его словам, примером этому якобы могут послужить прозвучавшие недавно в адрес Польши «обвинения в развязывании Второй мировой войны», а также «события в Грузии и на Украине».

«Мы решительно осуждаем подобную деятельность, — сказал парламентарий. — Всё это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ».

На заявление Пыллуааса отреагировал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Самое главное, что чем ближе великая дата 9 Мая, 75 лет победы над фашисткой Германией, тем всё больше и больше будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата... Чем кощунственнее ложь, тем она больше распространяется по различным информационным каналам, и мы к этому должны быть готовы и противостоять», — подчеркнул Водолацкий в разговоре с RT.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, назвал «истерией» слова эстонского парламентария.

«Россия не будет оставлять без внимания подобные заявления и, без сомнения, станет реагировать на подобные выпады... Страны Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками», — сообщил собеседник RT.

Как отмечает главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, «эстонская внешняя политика в этом вопросе не отличается самостоятельностью».

«Тезисы, которые продвигает эстонский парламентарий, не блещут оригинальностью, они скопированы у польской стороны», — пояснил аналитик в разговоре c RT.

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© Алексей Куденко

Оленченко также добавил, что обвинения в адрес России связываются в данном случае эстонской стороной с пресловутой «российской угрозой» — в том числе, «чтобы объяснить наращивание военного присутствия НАТО на прибалтийской территории и в Польше».

«Обвинения в несостоятельности тех или иных исторических подходов выдвигают именно те страны, которые либо не обладают выверенной исторической концепцией государственности, либо пытаются её сконструировать из подсобного и не всегда подходящего материала. В случае с Эстонской Республикой именно это мы и наблюдаем», — заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с RT.

Не первый случай

Эстония — далеко не единственная страна Восточной Европы, которая за последнее время выступила с подобными обвинениями в адрес России.

Аналогичный тезис прозвучал и со стороны Литвы. Так, президент этой балтийской республики Гитанас Науседа

23 декабря написал на своей странице в Facebook, что якобы «в последнее время Россия усердно пытается переписать историю».

«Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова — Риббентропа на болезненную историю Европы», — заявил Науседа.

По словам президента прибалтийской республики, соглашения между нацистской Германией и СССР якобы привели «к последующей оккупации стран Балтии».

За день до этого в польском МИД выразили «обеспокоенность» заявлениями представителей России, в том числе президента РФ Владимира Путина, о причинах и ходе Второй мировой войны. По версии польской стороны, эти утверждения представляют «ложную картину событий». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Польши.

В нём также указывается, что в 1930-е годы польская республика якобы придерживалась «мирной политики» и стремилась к нормальным отношениям как с Германией, так и с СССР, а потому заключила с обеими странами пакт о ненападении, однако они его «нарушили».

Кроме того, замглавы украинского МИД Василий Боднар в статье для интернет-издания «Зеркало недели» утверждает, что Москва якобы «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».

Подобные обвинения посыпались на Россию после того, как в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что в 1939 году советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Российский лидер напомнил, что в этот момент правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», и поэтому «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Как напоминают аналитики, страны Балтии и Польша уже долгое время проводят курс на переписывание истории. Варшава, в частности, пытается убедить всех в том, что СССР «напал» на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия, указывают эксперты.

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При этом в «доказательство» Польша приводит пакт Молотова — Риббентропа, который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Одновременно с этим документом был принят дополнительный протокол, согласно которому разграничивались сферы интересов СССР и Германии. Как подчёркивают аналитики, содержание документа не противоречило нормам международного права и договорной практике стран. По оценке военных историков, пакт дал возможность Советскому Союзу получить «передышку», чтобы подготовиться к войне, а также предотвратить нападение Японии на СССР.

При этом архивные материалы доказывают, что соглашение с Берлином СССР заключил последним из всех европейских стран. До этого аналогичные документы уже были подписаны правительствами ряда стран Европы. Именно их действия, в том числе Мюнхенский сговор, который позволил нацистской Германии и Польше получить часть Чехословакии, стали одним из фактором развязывания Второй мировой войны.

Искажение исторической правды

При этом Россия не раз заявляла, что Польша и ряд стран Европы стремятся переписать историю, в то время как Москва выступает за сохранение исторической справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу 28 января также заявил, что считает СССР одним из виновников начала Второй мировой войны. Трансляцию брифинга вёл телеканал Newsone.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — цитирует РИА Новости Зеленского.

По его словам, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Кроме того, украинский лидер не упомянул СССР, рассказывая об освобождении советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим). Однако он подчеркнул, что в операции участвовали уроженцы Украины.

В Кремле заявили, что Москва категорически не согласна с заявлением украинского лидера о начале Второй мировой войны, назвав высказывание «оскорбительным» для десятков миллионов граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравеций опубликовал в издании Politico статью под названием «Москва переписывает историю холокоста». В колонке польский глава правительства утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву, Советский Союз мог бы освободить Освенцим раньше, однако не сделал этого, а «советская оккупация» Центральной Европы якобы стоила «миллионов» жизней.

На эту публикацию отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что данной статьёй польский премьер «убил в себе человека».

«И это несмотря на десятки монографий и научных трудов, основанных на документах и свидетельствах очевидцев, которые зафиксировали в истории подвиг советских солдат!», — отметила Захарова.

День спустя официальный представитель МИД России заявила, что Польша приняла решение начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны. Среди причин таких мер Захарова назвала «переписывание истории», а также «обслуживание собственных и чужих политических интересов».

При этом, как отметил президент России Владимир Путин, подобную политику ведёт и руководство Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Об этом он заявил в конце декабря на неформальной встрече глав государств СНГ, сообщив, что его «удивила и задела»резолюция Европарламента. Президент напомнил, что в документе говорится, что пакт Молотова — Риббентропа «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». По словам российского лидера, Европа намеренно замалчивает правду об исторических событиях — так государства Запада стремятся скрыть неудобные моменты собственной истории.

«Принизить роль России»

По мнению Николая Межевича, Польша, страны Балтии и Украина «выступили единым фронтом», безосновательно обвиняя Москву в «переписывании истории».

«Это довольно опасно, поскольку под угрозой историческая правда. Эти страны Восточной Европы идеологически сплочены русофобией и готовы воевать с Россией на полях исторической памяти. При этом они не могут нападать на Москву, не переписывая свою историю. Иначе у них просто не будет аргументов», — заявил аналитик.

Владимир Оленченко, в свою очередь, отмечает, что Польша, страны Балтии и Украина ставят сейчас перед собой единую цель — «омрачить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и принизить роль России как правопреемника СССР».

«Эти заявления направлены на то, чтобы каким-то образом очернить Советский Союз, который вынес на своих плечах все тяготы войны. Если бы не было победы СССР, то не было победы и над Гитлером. Этим странам хочется уверить своё население, общественность в том, что победили именно они», — сообщил эксперт.

Кроме того, Оленченко считает, что такая «историческая карта разыгрывается», в том числе, чтобы «освежить антироссийские настроения».

«Однако среди населения Европы много людей, которые объективно смотрят на историю, высказываются за нормализаций отношений с Россией», — подчеркнул аналитик.

При этом обвинениями в адрес Москвы некоторые страны Восточной Европы «пытаются прикрыть невыгодные для них исторические факты», полагает Оленченко.

«Однако Москва должна и будет бороться с этим в информационном пространстве», — заключил эксперт.