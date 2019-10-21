Сплетни бабки Клинтон: Кремль нашёл США нового президента на 2024 год

Автор:

Холмогоров Егор

Как известно всему свету, президента США назначает Россия. Ничуть не стесняясь, Путин сажает своих марионеток в Белый дом, и все либеральные и прогрессивные силы ничего не могут этому противопоставить.

По счастью, есть один человек, который систематически обличает этих агентов и выводит их на чистую воду. Это Хиллари Клинтон, отставная «первая леди», кровавый госсекретарь при Обаме и неудачница-кандидат на выборах в 2016 году. Ранее надежнейшие доказательства системы ОБС (одна бабка сказала) Клинтон привела относительно своего удачливого соперника-республиканца Дональда Трампа. Его вот уже три года травят всеми силами американского истеблишмента, расследуют, грозят импичментом — и всё совершенно безуспешно.

И вот «бабка» Клинтон обратила внимание на праймериз собственной демократической партии и решила столь же решительно, как и Трампа, разоблачить в качестве «агента Москвы» конгрессмена с Гавайев Тулси Габбард.

Тулси Габбард. Фото: Michael Brochstein/ZUMA/Globallookpress

Русские положили глаз кое-на кого из Демократической партии - и подговаривают эту женщину пойти на выборы третьим кандидатом. Она - фаворит русских. Они уже запустили несколько сайтов и ботов в ее поддержку, а также помогают ей и другими методами.

Выбор жертвы довольно парадоксален — тридцативосьмилетняя Габбард и без того не считается фаворитом праймериз, её рейтинг колеблется в районе 1,5%, рассчитывать на успех в 2020 году она попросту не может. Нет пока значительного потенциала у Габбард и в качестве третьего кандидата. Рассчитывать на успех она могла бы максимум на Гавайях, где Габбард и в самом деле популярный политик, но это всего 4 голоса выборщиков. Представить себе, что кандидат с полутора процентами поддержки электората может всерьёз оттянуть голоса у демократов, тоже не приходится.

Откуда же тогда старушечьи сплетни и страшилки от бабушки Хиллари? Неужели она банально по-женски позавидовала молодой и красивой женщине, у которой всё политическое будущее еще впереди? Дело наверняка не только в этом.

Для Тулси Габбард выборы 2020 года — тестовые. Она поднаберётся опыта, примелькается на телеэкранах — и можно пытаться более серьёзно в 2024 году, когда по законам американского политического маятника победа светит демократам с куда большей вероятностью. Да и позднее — если учесть, что сейчас лидер гонки у демократов семидесятилетняя Элизабет Уоррен, то у Тулси впереди ещё как минимум тридцать лет попыток. То есть и попытка Габбард, и сплетни Клинтон — с замахом на будущее. Неудачница-2016 пытается заранее утопить фаворитку демократов 2024-го и более поздних избирательных циклов.

Чем же так неудобна Тулси Габбард тем силам, голосом которых выступает Клинтон — коррумпированному вашингтонскому болоту, либеральным ястребам-империалистам, готовым развязывать войны по всему миру, топить в крови целые группы стран, лишь бы навязать химеру глобального либерального миропорядка, от которого отреклись даже сами американские избиратели?

Хиллари Клинтон. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMA/Globallookpress

Прежде всего, Габбард решительный и последовательный противник этих кругов. Она самый известный в Америке политик-антиинтервенционист. Она всегда резко обличала развязанные Клинтон и Обамой «войны за смену режимов» в Ливии, Сирии и других странах, выступает за то, чтобы США вывели свои войска отовсюду, где они не нужны для безопасности собственно Америки и перестали финансировать и вооружать мятежников, которые вскоре покажут себя как террористы, как это вышло с развернувшимися в Сирии ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Нусрой» (да-да, запрещена в РФ как экстремистская организация).

8 декабря 2016 года Габбард внесла в Палату законопроект Stop Arming Terrorists Act, запрещающий направлять бюджетные средства на поддержку. Закон в случае принятия положил бы конец любым попыткам американского правительства помогать экстремистам поставками оружия, обучением, разведданными. Также законопроект запрещал властям США оказывать содействие третьим странам, финансирующим терроризм.

Чтобы выразить свое неприятие интервенций, Габбард идёт порой на очень смелые шаги. В 2017 году она тайком посетила Сирию и встретилась с врагом Америки № 1 по версии либеральных медиа — президентом Башаром Асадом. Габбард постоянно выступает за вывод войск США из Афганистана и Ирака, против вмешательства в Сирии и так называемых «войн по смене режима». Когда в 2016 году и позднее американцы ставили вопрос о принудительном введении над Сирией бесполетной зоны, Габбард, будучи членом комитета Палаты представителей по международным делам высказывалась резко против, предупреждая, что это не приведет ни к чему, кроме опасного обострения с Россией.

При этом Габбард не обвинишь в антипатриотизме. Напротив, она один из наиболее именитых практических патриотов среди претендующих на президентское кресло американских политиков. Она майор национальной гвардии Гавайев. В 2004 году отправилась добровольцем в Ирак, отслужив год в медицинском батальоне. Удостоена медали. В 2007-м она лучшей на курсе закончила офицерские курсы военной академии Алабамы. Командовала взводом, а затем ротой военной полиции. Обучала нацгвардию Кувейта и получила награду ещё и той страны.

Тулси Габбард как нельзя более соответствует архетипу «спортсменка-комсомолка-красавица». Молодая, красивая, героическая, умная, независимая, способная относиться всерьёз ко всем решениям, принимаемым в жизни. Фото: Ronen Tivony/ZUMA/Globallookpress

На фоне других кандидатов-демократов, из которых только Пьер Буттиджич нюхал пороху в качестве офицера разведки в Афганистане, а остальные либо не служили, либо откосили, а то и вовсе, как Бето О'Рурк являются лишь случайно не севшими в тюрьму уголовниками, Тулси — просто образец американского патриота и ветерана с обширным военным опытом, занявшим без малого полжизни. С одной стороны, она готова к дискуссиям по военным вопросам, с другой — мнение такого заслуженного ветерана, что Америке нечего делать ни в Ираке, где она служила, ни вообще на Ближнем Востоке, где она тренировала кувейтцев, просто так не проигнорируешь.

Да и в целом Тулси Габбард как нельзя более соответствует архетипу «спортсменка-комсомолка-красавица». Молодая, красивая, героическая, умная, независимая, способная относиться всерьёз ко всем решениям, принимаемым в жизни. Скорее она слишком хороша для текущей американской политики, особенно с фланга демократов.

Есть у Тулси и недостаток, который несомненно повредил бы ей, будь она республиканкой. По своему вероисповеданию она кришнаитка. Её отец, влиятельный гавайский политик, наполовину самоанец Майк Габбард, и его жена Кэрол Габбард были последователями учения кришнаитского гуру Бхактиведанты Свами Брахупады.

И сама Тулси, хотя имела как католические, так и индуистские корни, осознанно выбрала кришнаизм. Когда она стала первой индуисткой-конгрессменом, присягу она приносила на той самой «Бхагавадгите как она есть», которая так памятна нам по раздачам в переходах метрополитена в 1990-е годы. Кстати, и миротворчество, и воинственность Тулси напрямую связаны именно с доктриной кришнаизма, где сказано: «Сражайся, Арджуна!»

О Арджуна, посвятив Мне все свои действия, полностью осознавая Меня, не желая выгоды, без притязаний на собственничество и стряхнув апатию — сражайся»,

— говорит в «Махабхарате» Кришна в Арджуне на поле битвы при Курукшетре. Воин должен быть всегда готов к сражению, но без корысти и во имя действительно значимых целей. Поэтому Габбард отправилась на войну, противницей которой была. Но при этом активно оппонирует любым американским империалистическим войнам.

Т. Габбард (слева) во время президентских дебатов CNN и New York Times 15 октября 2019 года. Фото: Brian Cahn/ZUMA/Globallookpress

Поскольку все минимально убежденные христиане в США голосуют за республиканцев и в «библейском поясе» Тулси в любом случае ничего не светило бы, то принадлежность к модной восточной религии для кандидата от демократов скорее плюс, чем минус. И несмотря на свою экзотическую религию, Тулси вполне может рассчитывать на успех.

По своей идеологии она классическая американская прогрессивная либералка. Хотя её отец Майкл Габбард — знаменитый противник ЛГБТ, добившийся на Гавайях принятия закона о том, что браком признаются только разнополые отношения, сама Тулси выступает теперь и за гей-браки, и за аборты, хотя в молодости была против. Тут возникает вопрос — насколько речь идет о действительных убеждениях или о мимикрии, поскольку ни с какой другой позицией карьера в Демпартии никому не светит.

А карьеру Габбард сделала нерядовую. С 2013-го по 2016 год она была вице-председателем Национального комитета Демпартии США и вышла из него в знак протеста против того, что комитет подыгрывал всемогущей Клинтон против её соперника Берни Сандерса, которого поддерживали и Тулси, и многие «прогрессивные» демократы.

При этом есть у Габбард и любопытные контакты с республиканцами. В ноябре 2016 года она встретилась с избранным президентом Дональдом Трампом и обсудила общие позиции. А их немало — оба антиинтервенционисты, оба критики неконтролируемой миграции, оба были противниками администрации Обамы. Пошли даже слухи, что демократка рассматривается на один из важных постов в республиканском кабинете. Ещё более уверенно говорили о том, что Тулси Габбард энергично поддерживает главный политический архитектор Трампа — Стивен Бэннон, в его глазах именно так и должны выглядеть лидеры Демпартии в будущем — противники либерального истеблишмента, антиинтервенционисты, антиглобалисты, люди не из системы.

С этого момента за Габбард закрепилась репутация «Трамп-френдли» демократического политика, который если и критикует Трампа, то за то, в чем он отходит от своей программы, — например, Габбард резко выступала против ударов по Сирии.

На фоне других кандидатов-демократов Тулси — просто образец американского патриота и ветерана с обширным военным опытом, занявшим без малого полжизни. Фото: House.org/ZUMA/Globallookpress

На демократических праймериз Габбард тоже играет неоднозначную роль. Она имеет невысокий рейтинг, но исправно нападает на дебатах на особенно опасных для Трампа кандидатов. Так, она фактически похоронила шансы на номинацию Камалы Харрис, указав на дебатах на факты нарушений Харрис в период её работы в должности генпрокурора Калифорнии. На последних дебатах Габбард сосредоточилась на критике в адрес Элизабет Уоррен, перехватившей лидерство у Джо Байдена. Причем ряд американских телекомпаний даже вырезали нападки Габбард. У многих аналитиков создается впечатление, что Тулси осознанно играет в игру Трампа, топя и ослабляя наиболее невыгодных для него кандидатов от демократов.

При этом Габбард не поддерживает и попытки свергнуть Трампа при помощи переворота-импичмента. На последних дебатах она прямо заявила, что демократы проиграли Трампу на выборах (а не в результате русского заговора) и победить его тоже должны у избирательных урн, а не махинациями.

Согласимся, всего этого более чем достаточно, чтобы прослыть в глазах бабки Клинтон и её команды «русским агентом». Хотя приписываемые Габбард коварные планы Кремля по выдвижению третьим кандидатом заведомо абсурдны. Это похоронит карьеру Габбард в Демпартии и ничего не даст ни ей, ни Трампу, ни мнимым «московским кураторам». Целью Тулси, для тех, кто её «ведет» и поддерживает на пути наверх, должно стать превращение её в «Трампа для демократов» в 2024-м или позднее. Ведь однажды Демпартия обязательно выиграет выборы, и тогда важно, чтобы кандидатом-победителем стал тот, кто продолжит в общих чертах трамповскую политику.

Насколько Москва заинтересована в Габбард? Конгрессвумен с Гавайев вызывает инстинктивную симпатию в России, поскольку придерживается понятной и симпатичной нам позиции по внешнеполитическим вопросам. Именно американские интервенции стали источником всех бед современного миропорядка от Ливии и Сирии до Украины. То есть не сочувствовать человеку, который это понимает и не боится говорить ез лицемерия, было бы с нашей стороны странно. «Русским трампистам» Габбард тоже наиболее симпатична как тип политика, выступающего против коррумпированного истеблишмента и готового продолжать чистить вашингтонское болото. Наверняка кто-то из них высказывается в поддержку Тулси и в соцсетях (и я тоже высказывался). В конечном счете она просто очаровательна, и на ее лице не лежит печать разложения, как на большинстве борющихся за Белый дом «боевых лесбиянок».

Белый дом, Вашингтон. Фото: White House/Globallookpress

Но всего этого, право же, недостаточно, чтобы подозревать Кремль в работе на Габбард (и тем более наоборот). В Москве отлично понимают, что любые линии, которые вели бы отсюда к самому лучшему из кандидатов, шли бы только ему во вред, что обвинение в связях с Россией стало в США чем-то вроде легальной формы охоты на ведьм. Поэтому обвинения в адрес Габбард в связях с Россией, прозвучавшие со стороны Клинтон, звучат просто смехотворно.

Сама кандидат это отлично поняла и немедленно перешла в контратаку на старушку-клеветницу: в своем твиттере Габбард назвала Клинтон «королевой поджигателей войн, воплощением коррупции и олицетворением той гнили, что уже давно поразила Демократическую партию».

В тот самый момент, как я объявила о намерении баллотироваться, против меня началась хорошо организованная кампания, цель которой — уничтожить мою репутацию. Мы задавались вопросом — кто ее начал и почему. Теперь мы поняли,

— перешла Габбард в контрнаступление, предположив, что её травит Клинтон, пользуясь своими связями в медийных и военных кругах.

Хватит трусливо прятаться за спины своих марионеток. Вступай в президентскую гонку сама,

— нанесла финальный удар гавайский майор.

Нападки такой знаменитости и политической небожительницы, как Клинтон, идут Габбард скорее на пользу. Теперь она уже не малозаметный кандидат-мышонок с 1,5% рейтинга, а главный противник самой Клинтон, ставленница всемогущего Путина. А уж если кремлевский властелин что-то решит, то он своего добьется, можете не сомневаться. Тулси Габбард стремительно переходит в разряд политических тяжеловесов, и Клинтон ей волей-неволей помогает своими нападками.

Вряд ли Тулси выиграет номинацию от Демпартии в 2020 году, да это ей и не нужно. Эти выборы должен выиграть Трамп, и он уже практически обречен их выиграть — после морального краха Байдена, погоревшего на украинской коррупции, вряд ли что-то сможет встать у Трампа на пути переизбрания. А вот на выборах 2024 года Габбард наверняка окажется в числе политических суперзвезд и если вдруг сможет стать номинантом и президентом, то закрепит общую стратегическую смену американского курса — отказ от либерального империализма и сосредоточение на внутреннем развитии.

Стоит ли нам страстно желать успехов Тулси, раз уж мы на самом деле не можем ей помогать? Вопрос непростой. С одной стороны, она, как и Трамп, человек бесконечно более симпатичный, чем большинство американского политического истеблишмента. С другой стороны, эта симпатичность имеет и обратную сторону, вряд ли России совсем уж выгодна череда в Америке по-настоящему сильных лидеров. Тем более что политик-кришнаитка по своему менталитету гораздо хуже просчитываема, чем представители более традиционных европейских религий. Никогда не знаешь, где она упрется и будет готова сражаться по весомом поводу, несмотря на весь свой пацифизм. Хотя «тестовый» случай религиозного индуиста Нарендры Моди показал, что такие политики во главе больших государств ведут себя вполне разумно и ответственно, ставя превыше всего национальные интересы своих стран.

Так или иначе, за американской политикой, изрядно поскучневшей за последние годы без «Карточного домика», снова становится интересно следить. Появилась яркая, почти сериальная героиня, с которой происходят увлекательные приключения. И этот «сериал» растянется ещё не на один год.