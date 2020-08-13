Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / В мире

Спиваков отказался от белорусского ордена. Его поступок не поняли: "Совесть нужно иметь!"

13 августа 2020, 16:50  •  74 • В мире
Дирижёр Владимир Спиваков выступил с обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и отказался от выданного им ордена Франсиска Скорины. Правда, в Сети этот поступок восприняли неоднозначно. "Для Лукашенко и власти должен быть урок - не следует разбрасываться наградами. А Спивакову - совесть нужно иметь!" - отметил комментатор под ником Master.
Дирижёр Владимир Спиваков сообщил в Сети, что отказывается от вручённого ему в 2014 году ордена Франсиска Скорины. В своём открытом письме, размещённом в Instagram Московского международного Дома музыки, дирижёр выражает несогласие с действиями белорусской власти.
По мнению музыканта, лидер республики создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни. Спиваков подчеркнул, что сейчас его "сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь".
Потому он решил отказаться от награды, вручённой Лукашенко.
"Ваша "чёрная" сила - это Ваша огромная слабость", - заметил артист
Однако такой поступок дирижёра не поняли в рунете. Комментаторы сайта РИА Новости назвали поступок Спивакова хамским.
"В следующий раз, правители, награждайте лучше хорошего слесаря, или токаря, или строителя. Они не плюнут вам всенародно в ответ. И не придадут, как бохэма", - отметил paren8765.
"Для Лукашенко и власти должен быть урок - не следует разбрасываться наградами. А Спивакову - совесть нужно иметь!" - добавил Master.
"Правильно! Очень дальновидный человек! Ему ещё по ЕС гастролировать", - иронично заметил Smell77.
"Если такой "принципиальный, то и украинский орден "За заслуги" III степени тоже надо бы вернуть. Поступок неблагодарного хама", - констатировал Yar-braz.
"С 2014 года прошло 6 лет, Спиваков думал, отдавать - не отдавать обратно орден? Беларусь и Лукашенко и 6 лет назад были Беларусью и Лукашенко. Странный поступок, больше похожий на спектакль и неважную игру", - добавила Елена Смольникова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 23:25
"Русские действительно доказали?": Вакцина от COVID-19 озадачила главного инфекциониста США
13 августа 2020, 01:15
"Русские входили в Берлин трижды": Болгары съязвили о немецкой "противоарматной" новинке
13 августа 2020, 11:20
Внук повторил фото своего деда 73 года спустя: Такого совпадения люди не ожидали увидеть
13 августа 2020, 01:15
Обнаружились неожиданные плюсы пандемии. Но не для людей
12 августа 2020, 23:20
Управляемая политика: что может стоять за выдвижением Камалы Харрис на должность вице-президента США от Демпартии
12 августа 2020, 21:35
"Закрывали глаза и выглядели не лучшим образом": Русский хакер похитил личные фото принца Гарри
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.