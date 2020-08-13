Спиваков отказался от белорусского ордена. Его поступок не поняли: "Совесть нужно иметь!"

Дирижёр Владимир Спиваков сообщил в Сети, что отказывается от вручённого ему в 2014 году ордена Франсиска Скорины. В своём открытом письме, размещённом в Instagram Московского международного Дома музыки, дирижёр выражает несогласие с действиями белорусской власти.

По мнению музыканта, лидер республики создал для народа несовместимые с гуманизмом условия жизни. Спиваков подчеркнул, что сейчас его "сердце бьётся в унисон с народом Республики Беларусь".

Потому он решил отказаться от награды, вручённой Лукашенко.

"Ваша "чёрная" сила - это Ваша огромная слабость", - заметил артист

Однако такой поступок дирижёра не поняли в рунете. Комментаторы сайта РИА Новости назвали поступок Спивакова хамским.

"В следующий раз, правители, награждайте лучше хорошего слесаря, или токаря, или строителя. Они не плюнут вам всенародно в ответ. И не придадут, как бохэма", - отметил paren8765.

"Для Лукашенко и власти должен быть урок - не следует разбрасываться наградами. А Спивакову - совесть нужно иметь!" - добавил Master.

"Правильно! Очень дальновидный человек! Ему ещё по ЕС гастролировать", - иронично заметил Smell77.

"Если такой "принципиальный, то и украинский орден "За заслуги" III степени тоже надо бы вернуть. Поступок неблагодарного хама", - констатировал Yar-braz.

"С 2014 года прошло 6 лет, Спиваков думал, отдавать - не отдавать обратно орден? Беларусь и Лукашенко и 6 лет назад были Беларусью и Лукашенко. Странный поступок, больше похожий на спектакль и неважную игру", - добавила Елена Смольникова.