Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России • 117 • Аналитика Проект «ЗЗ». Протесты оппозиции — лопнувший нарыв, обнаживший скрытый доселе кризис власти. Протестов такой силы никто не мог предсказать. В зарубежной прессе говорят о начале революционной ситуации в России и о том, что судьба Путина может стать параллелью судьбе Хрущёва. Также аналитики пишут о проблемах, которые не решает непопулярная пенсионная реформа, о желании 1/5 части россиян уехать за границу и о снижении влияния государственного ТВ на умы граждан РФ.









Кризис федерального уровня

Волна московских протестов, в которых участвовали «десятки тысяч людей», рассказывает Д. Чжэн в издании «L'Opinion», не утихает, несмотря «на строгое предупреждение мэра столицы Сергея Собянина, близкого друга Владимира Путина». Кремль «хранит молчание». Между тем Россия не видела столь крупных больших демонстраций с конца 2011 и 2012 гг.



На ситуацию проливает свет независимый политолог Аббас Галлямов (Abbas Galliamov).



По его словам, нынешний кризис не локальный, а федеральный, и выборы в Мосгордуму явились лишь спусковым крючком для прорыва «скрытого кризиса». Как и в случае с журналистом Голуновым, «никто не ожидал столь мощной мобилизации гражданского общества», отмечает эксперт.



По его мнению, истинная причина социального недовольства «на самом деле гораздо глубже, чем кажется». Российские избиратели всё более разочарованы «режимом». Они требуют, чтобы их голоса были учтены, а мнение услышано.



«Это народная борьба за демократию. Мы — свидетели начала революции».



Если прежде граждане требовали чего-то помимо власти, то теперь они требуют как раз власти. Политолог выделил ряд этапов на пути этой борьбы: в марте 2017 года на протестах, последовавших после публикаций Алексея Навального «о тайных владениях Дмитрия Медведева», вышедшие на улицу попросили Путина «избавить систему от коррупционеров»; в апреле 2018 года, после блокировки мессенджера «Telegram», улица потребовала «большей свободы слова»; чуть позднее, летом того же года, протестующие хотели отмены Путиным пенсионной реформы. Наконец, в июне 2019 года сотрудники полиции, необоснованно арестовавшие журналиста Голунова, были отстранены и привлечены к суду. Сегодня возник «экзистенциальный вопрос: кто должен управлять страной?» «Протестующие устали от авторитаризма», — резюмирует эксперт.



Между тем отношение населения к Путину «довольно сложное». Как показывает последний опрос, опубликованный 8 августа Фондом общественного мнения, действия президента РФ сегодня одобряют 60% россиян, однако при этом Путин получил бы только 43% голосов избирателей, и это наиболее низкий уровень с 2001 г. Эксперт приходит к следующему выводу: люди не отвергают Путина полностью, но счастливыми при нём себя уже не ощущают; они хотят перемен, понимая, что Путин «никогда не изменится».







Утратили доверие

Повышение пенсионного возраста в России не решило проблем пенсионной системы, а только позволило отложить их рассмотрение. Об этом пишет А. Мануйлова на сайте eurasianet.org.



Минул год после повышения возраста выхода на пенсию. По словам финансового омбудсмена России Юрия Воронина, которые приводит автор материала, повышение пенсионного возраста не решило ни одной проблемы, перед которой стоит пенсионная система. Это позволило лишь отложить их рассмотрение.



«Посредством увеличения пенсионного возраста нельзя сократить накопленные пенсионные обязательства государства перед человеком — просто их исполнение отодвигается во времени, причём к тому моменту, когда он всё же выйдет на пенсию, платить ему нужно будет больше».





По мнению г-на Воронина, вопрос сокращения количества плательщиков пенсионных взносов при одновременном роста числа пенсионеров решается более продуктивным способом: следует добиться роста производительности и увеличения заработной платы на рынке труда.



По данным Росстата, сейчас около половины российских работников получают зарплату менее тридцати четырёх тысяч рублей. По итогам минувшего года года Российская Федерация заняла 67 место в мировом рейтинге зарплат, составленном Международной организацией труда (МОТ).



Евгений Якушев, генеральный директор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации», отмечает, что за последние пятнадцать лет российское государство меняло условия работы пенсионной системы столько раз, что население утратило к этой системе доверие. Граждане предпочитают «жить здесь и сейчас», отметил эксперт:



«Стало нормой, когда значительная часть населения старается не платить или минимизировать страховые взносы, предпочитая жить здесь и сейчас».



Как полагает эксперт, дальнейшие изменения могут встретить ещё большее недовольство россиян и привести к новым протестам.







Жизнь шире телевизора

Наряду с пенсионной системой теряет доверие и российское гостелевидение.



Отчёт о российском медиаландшафте 2019 года «Левада-центра» показал, откуда граждане РФ черпают информацию о событиях. Отчёт выявил изменения в потреблении новостей. В последние десять—двадцать лет продолжается упадок телевидения, нарастает значение Интернета.



Это не значит, что ТВ полностью утратило свои позиции. Нет, до сих пор телевидение остаётся основным источником информации для многих россиян. Но тенденция сокращения аудитории налицо: 10 лет тому назад информацию по телевизору получали 94% россиян, а сегодня — 72%. Одновременно падает доверие к ТВ как источнику новостей. Показатель доверия за последние несколько лет держится возле уровня 55%. 10 лет назад доверие к ТВ как источнику новостей выражали около 80% населения. Зато Интернет с его соцсетями как источником новостей стал опережать все прочие источники, кроме телевидения. За десять лет соответствующая аудитория выросла втрое: с 9% до 1/3 населения.



Падение доверия к телевидению — «плохая новость для российского лидера Владимира Путина», отмечает eurasianet.org.



За последнее двадцатилетие лет «режим Путина активно использовал контролируемые государством телеканалы для формирования российского общественного мнения», а также «обеспечения поддержки своей политической повестки дня», замечает издание.







Куда пойти… уехать

На фоне падения доверия к телевидению «рекордными» темпами растёт число тех, кто желает покинуть страну и податься на Запад.



Ф. Кравацек, ст. научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине, и Г. Сассе, научный директор ZOiS, рассказали в «Вашингтон пост» о «рекордных» двадцати процентах населения России, желающих покинуть страну.



20% — это данные свежего опроса Gallup. Причём среди опрошенных молодых людей показатель намного выше: из тех, кому исполнилось от 15 до 29 лет, эмигрировать желают 44%.



Куда же они собрались? Лидируют два направления: Германия (15%) и Соединённые Штаты (12%).



Миграционные намерения, конечно, не то же самое, что фактический отъезд из страны, отмечается в материале экспертов. Тем не менее, ответы «иллюстрируют широко распространённое в России недовольство нынешним положением дел в стране». К тому же именно молодёжь находилась «в авангарде недавних протестов в Москве, требуя допуска независимых и оппозиционных кандидатов к участию в местных выборах».



В Центре восточноевропейских и международных исследований в 2018 году тоже был проведён опрос. В нём как раз уделялось основное внимание младшему поколению (людям в возрасте от 16 до 34 лет). Тот онлайн-опрос охватил 2000 респондентов, живущих в 15 городах Российской Федерации с населением 1 млн. чел. или больше. Стоит ли ожидать возвращения нейтронной бомбы?



В опросе ZOiS своё намерение мигрировать выразили 54% респондентов. Из них ровно половина, 50 процентов, рассматривают возможность переезда в пределах Российской Федерации, 21 процент предполагают переезд в страну Европейского союза и 7 процентов намерены уехать в Соединённые Штаты.



Анализ показал, что молодые россияне, которые хотели бы уехать в ЕС, значительно реже голосовали за Владимира Путина и, как правило, живут в Москве или Санкт-Петербурге, городами с международными связями. Наоборот, те, у кого мало или вообще нет транснациональных связей, ограничивали свои миграционные намерения территорией Российской Федерации.



«Результаты опроса, — пишут соавторы, — указывают на изменения в российском обществе, которые, вероятно, потребуют реакции со стороны политического режима». Молодые россияне по всей стране всё чаще отворачиваются «от плохо оплачиваемой работы в государственном секторе» и «играют весьма заметную роль в продолжающихся протестах в преддверии местных выборов в Москве».



На кону будущее

К чему же приведут протесты и недоверие к власти?



Нина Л. Хрущёва, правнучка того самого Никиты Сергеевича, профессор международных отношений в университете New School (Нью-Йорк), на сайте «Project Syndicate» провела вероятную параллель между судьбой Н. С. Хрущёва и В. В. Путина.



Сопоставив уличные протесты в Гонконге и Москве, Хрущёва пришла к выводу: «авторитарный дуэт» Си Цзиньпина и Владимира Путина напуган. По предположению исследовательницы, «московские протесты, крупнейшие за многие годы, должно быть, не дают Путину ночью спать». Иначе протестующих «не разгоняли бы с такой неослабевающей жестокостью». Вместо диалога с людьми Путин демонстрирует, что он «всё контролирует», пишет Хрущёва.



Выход людей на улицы стал «острым признаком снижения популярности Путина, в том числе среди российской элиты, чьи взгляды имеют значение, в отличие от других форм общественного мнения».



«Два десятилетия соперничающие фракции российской элиты в целом рассматривали Путина как главного гаранта своих интересов, в первую очередь интересов финансовых», — замечает автор. Однако российская экономика погрузилась в стагнацию, вызванную санкциями, и власть Путина уже не даёт былой защиты. Всё меньше и меньше россиян признают, что «Путин — это Россия, а Россия — это Путин». Надежды Путина на то, что Дональд Трамп улучшит отношения с Россией, выглядят недальновидными. Российские элиты в курсе, что их страна плохо подготовлена к победе в гонке ядерных вооружений с США — так же плохо был подготовлен и Советский Союз в предыдущие десятилетия, считает профессор Новой школы. «Недавний взрыв ракетно-ядерного двигателя на испытательном полигоне на северном арктическом побережье России является мрачным напоминанием о глубокой некомпетентности», — приводит Хрущёва аргумент. Наконец, в отличие от Путина, «российские элиты глубоко обеспокоены тем, что отчуждение от США превратит Россию де-факто в вассальное государство по отношению к Китаю».



Внешний мир может предполагать, продолжает автор, что Кремль подчиняется Путину, а высшее руководство Китая подчиняется Си. Однако многие думали то же самое о советском Политбюро и Никите Хрущёве в 1964 году. А ведь Хрущёва сместили с поста уже в конце того года.



Сегодня ни один лидер не может быть уверенным, резюмирует автор, что избегнет судьбы Хрущёва.







* * *



Аналитики и эксперты собрали целый ворох признаков революционной ситуации в России. Взволнованы элиты, которым Путин уже не представляется достаточным гарантом; обеспокоен и народ, которому всё меньше нравятся каналы государственного телевидения и всё больше — соцсети. Протесты в Москве собирают десятки тысяч людей, а молодые люди указывают на своё намерение эмигрировать из страны. Конечно, пока это только намерение. Но что будет завтра? Протесты оппозиции — лопнувший нарыв, обнаживший скрытый доселе кризис власти. Протестов такой силы никто не мог предсказать. В зарубежной прессе говорят о начале революционной ситуации в России и о том, что судьба Путина может стать параллелью судьбе Хрущёва. Также аналитики пишут о проблемах, которые не решает непопулярная пенсионная реформа, о желании 1/5 части россиян уехать за границу и о снижении влияния государственного ТВ на умы граждан РФ.Волна московских протестов, в которых участвовали «десятки тысяч людей», рассказывает Д. Чжэн в издании «L'Opinion», не утихает, несмотря «на строгое предупреждение мэра столицы Сергея Собянина, близкого друга Владимира Путина». Кремль «хранит молчание». Между тем Россия не видела столь крупных больших демонстраций с конца 2011 и 2012 гг.На ситуацию проливает свет независимый политолог Аббас Галлямов (Abbas Galliamov).По его словам, нынешний кризис не локальный, а федеральный, и выборы в Мосгордуму явились лишь спусковым крючком для прорыва «скрытого кризиса». Как и в случае с журналистом Голуновым, «никто не ожидал столь мощной мобилизации гражданского общества», отмечает эксперт.По его мнению, истинная причина социального недовольства «на самом деле гораздо глубже, чем кажется». Российские избиратели всё более разочарованы «режимом». Они требуют, чтобы их голоса были учтены, а мнение услышано.Если прежде граждане требовали чего-то помимо власти, то теперь они требуют как раз власти. Политолог выделил ряд этапов на пути этой борьбы: в марте 2017 года на протестах, последовавших после публикаций Алексея Навального «о тайных владениях Дмитрия Медведева», вышедшие на улицу попросили Путина «избавить систему от коррупционеров»; в апреле 2018 года, после блокировки мессенджера «Telegram», улица потребовала «большей свободы слова»; чуть позднее, летом того же года, протестующие хотели отмены Путиным пенсионной реформы. Наконец, в июне 2019 года сотрудники полиции, необоснованно арестовавшие журналиста Голунова, были отстранены и привлечены к суду. Сегодня возник «экзистенциальный вопрос: кто должен управлять страной?» «Протестующие устали от авторитаризма», — резюмирует эксперт.Между тем отношение населения к Путину «довольно сложное». Как показывает последний опрос, опубликованный 8 августа Фондом общественного мнения, действия президента РФ сегодня одобряют 60% россиян, однако при этом Путин получил бы только 43% голосов избирателей, и это наиболее низкий уровень с 2001 г. Эксперт приходит к следующему выводу: люди не отвергают Путина полностью, но счастливыми при нём себя уже не ощущают; они хотят перемен, понимая, что Путин «никогда не изменится».Повышение пенсионного возраста в России не решило проблем пенсионной системы, а только позволило отложить их рассмотрение. Об этом пишет А. Мануйлова на сайте eurasianet.org.Минул год после повышения возраста выхода на пенсию. По словам финансового омбудсмена России Юрия Воронина, которые приводит автор материала, повышение пенсионного возраста не решило ни одной проблемы, перед которой стоит пенсионная система. Это позволило лишь отложить их рассмотрение.По мнению г-на Воронина, вопрос сокращения количества плательщиков пенсионных взносов при одновременном роста числа пенсионеров решается более продуктивным способом: следует добиться роста производительности и увеличения заработной платы на рынке труда.По данным Росстата, сейчас около половины российских работников получают зарплату менее тридцати четырёх тысяч рублей. По итогам минувшего года года Российская Федерация заняла 67 место в мировом рейтинге зарплат, составленном Международной организацией труда (МОТ).Евгений Якушев, генеральный директор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации», отмечает, что за последние пятнадцать лет российское государство меняло условия работы пенсионной системы столько раз, что население утратило к этой системе доверие. Граждане предпочитают «жить здесь и сейчас», отметил эксперт:Как полагает эксперт, дальнейшие изменения могут встретить ещё большее недовольство россиян и привести к новым протестам.Наряду с пенсионной системой теряет доверие и российское гостелевидение.Отчёт о российском медиаландшафте 2019 года «Левада-центра» показал, откуда граждане РФ черпают информацию о событиях. Отчёт выявил изменения в потреблении новостей. В последние десять—двадцать лет продолжается упадок телевидения, нарастает значение Интернета.Это не значит, что ТВ полностью утратило свои позиции. Нет, до сих пор телевидение остаётся основным источником информации для многих россиян. Но тенденция сокращения аудитории налицо: 10 лет тому назад информацию по телевизору получали 94% россиян, а сегодня — 72%. Одновременно падает доверие к ТВ как источнику новостей. Показатель доверия за последние несколько лет держится возле уровня 55%. 10 лет назад доверие к ТВ как источнику новостей выражали около 80% населения. Зато Интернет с его соцсетями как источником новостей стал опережать все прочие источники, кроме телевидения. За десять лет соответствующая аудитория выросла втрое: с 9% до 1/3 населения.Падение доверия к телевидению — «плохая новость для российского лидера Владимира Путина», отмечает eurasianet.org.За последнее двадцатилетие лет «режим Путина активно использовал контролируемые государством телеканалы для формирования российского общественного мнения», а также «обеспечения поддержки своей политической повестки дня», замечает издание.На фоне падения доверия к телевидению «рекордными» темпами растёт число тех, кто желает покинуть страну и податься на Запад.Ф. Кравацек, ст. научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине, и Г. Сассе, научный директор ZOiS, рассказали в «Вашингтон пост» о «рекордных» двадцати процентах населения России, желающих покинуть страну.20% — это данные свежего опроса Gallup. Причём среди опрошенных молодых людей показатель намного выше: из тех, кому исполнилось от 15 до 29 лет, эмигрировать желают 44%.Куда же они собрались? Лидируют два направления: Германия (15%) и Соединённые Штаты (12%).Миграционные намерения, конечно, не то же самое, что фактический отъезд из страны, отмечается в материале экспертов. Тем не менее, ответы «иллюстрируют широко распространённое в России недовольство нынешним положением дел в стране». К тому же именно молодёжь находилась «в авангарде недавних протестов в Москве, требуя допуска независимых и оппозиционных кандидатов к участию в местных выборах».В Центре восточноевропейских и международных исследований в 2018 году тоже был проведён опрос. В нём как раз уделялось основное внимание младшему поколению (людям в возрасте от 16 до 34 лет). Тот онлайн-опрос охватил 2000 респондентов, живущих в 15 городах Российской Федерации с населением 1 млн. чел. или больше.В опросе ZOiS своё намерение мигрировать выразили 54% респондентов. Из них ровно половина, 50 процентов, рассматривают возможность переезда в пределах Российской Федерации, 21 процент предполагают переезд в страну Европейского союза и 7 процентов намерены уехать в Соединённые Штаты.Анализ показал, что молодые россияне, которые хотели бы уехать в ЕС, значительно реже голосовали за Владимира Путина и, как правило, живут в Москве или Санкт-Петербурге, городами с международными связями. Наоборот, те, у кого мало или вообще нет транснациональных связей, ограничивали свои миграционные намерения территорией Российской Федерации.«Результаты опроса, — пишут соавторы, — указывают на изменения в российском обществе, которые, вероятно, потребуют реакции со стороны политического режима». Молодые россияне по всей стране всё чаще отворачиваются «от плохо оплачиваемой работы в государственном секторе» и «играют весьма заметную роль в продолжающихся протестах в преддверии местных выборов в Москве».К чему же приведут протесты и недоверие к власти?Нина Л. Хрущёва, правнучка того самого Никиты Сергеевича, профессор международных отношений в университете New School (Нью-Йорк), на сайте «Project Syndicate» провела вероятную параллель между судьбой Н. С. Хрущёва и В. В. Путина.Сопоставив уличные протесты в Гонконге и Москве, Хрущёва пришла к выводу: «авторитарный дуэт» Си Цзиньпина и Владимира Путина напуган. По предположению исследовательницы, «московские протесты, крупнейшие за многие годы, должно быть, не дают Путину ночью спать». Иначе протестующих «не разгоняли бы с такой неослабевающей жестокостью». Вместо диалога с людьми Путин демонстрирует, что он «всё контролирует», пишет Хрущёва.Выход людей на улицы стал «острым признаком снижения популярности Путина, в том числе среди российской элиты, чьи взгляды имеют значение, в отличие от других форм общественного мнения».«Два десятилетия соперничающие фракции российской элиты в целом рассматривали Путина как главного гаранта своих интересов, в первую очередь интересов финансовых», — замечает автор. Однако российская экономика погрузилась в стагнацию, вызванную санкциями, и власть Путина уже не даёт былой защиты. Всё меньше и меньше россиян признают, что «Путин — это Россия, а Россия — это Путин». Надежды Путина на то, что Дональд Трамп улучшит отношения с Россией, выглядят недальновидными. Российские элиты в курсе, что их страна плохо подготовлена к победе в гонке ядерных вооружений с США — так же плохо был подготовлен и Советский Союз в предыдущие десятилетия, считает профессор Новой школы. «Недавний взрыв ракетно-ядерного двигателя на испытательном полигоне на северном арктическом побережье России является мрачным напоминанием о глубокой некомпетентности», — приводит Хрущёва аргумент. Наконец, в отличие от Путина, «российские элиты глубоко обеспокоены тем, что отчуждение от США превратит Россию де-факто в вассальное государство по отношению к Китаю».Внешний мир может предполагать, продолжает автор, что Кремль подчиняется Путину, а высшее руководство Китая подчиняется Си. Однако многие думали то же самое о советском Политбюро и Никите Хрущёве в 1964 году. А ведь Хрущёва сместили с поста уже в конце того года.Сегодня ни один лидер не может быть уверенным, резюмирует автор, что избегнет судьбы Хрущёва.Аналитики и эксперты собрали целый ворох признаков революционной ситуации в России. Взволнованы элиты, которым Путин уже не представляется достаточным гарантом; обеспокоен и народ, которому всё меньше нравятся каналы государственного телевидения и всё больше — соцсети. Протесты в Москве собирают десятки тысяч людей, а молодые люди указывают на своё намерение эмигрировать из страны. Конечно, пока это только намерение. Но что будет завтра? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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