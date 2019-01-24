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Список врагов Мадуро: Грузия поддержала лжепрезидента Венесуэлы

24 января 2019, 11:09  •  76 • В мире
Грузия признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Список фактически стран-врагов действующего лидера Николаса Мадуро на данный момент представляют США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Панама, Парагвай, Чили, Эквадор и страны ЕС.
Легитимность лжепрезидента Венесуэлы Хуана Гуаидо признали в Грузии. Как заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, спикер парламента латиноамериканской страны, ранее назвавший себя главой государства, является таковым.
Это значит, что список признавших власть Гуаидо пополнился еще одной страной. Ранее в поддержку венесуэльской оппозиции выступали США, Канада, а также Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Панама, Парагвай, Чили, Эквадор, Гондурас, выказывали солидарность в ЕС. Теперь этот список пополнила Грузия.
В Тбилиси отмечают, что Гуаидо является "временным президентом".
"Грузия приветствует заявления наших партнеров и поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу", - говорится в сообщении министра в Twitter.
Отметим, что в поддержку избранного президента Мадуро ранее высказались представители России, Турции, Кубы, Мексики и Уругвая.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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