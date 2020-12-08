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Список веществ для создания химоружия пополнился: Путин внёс изменения в спецдокумент
08 декабря 2020, 13:15 • 77 • Политика
Путин изменил список химикатов для создания химоружия. Перечень пополнился 16 новыми веществами, за которыми будет установлен особый экспортный контроль.
Президент России Владимир Путин расширил список химикатов, оборудования и технологий, за которыми нужен особый контроль, так как они могут быть использованы для создания химического оружия. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из приложения к документу следует, что список пополнился 16 дополнительными химическими веществами. В указе говорится, что они внесены в список в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств России.
За всеми веществами в списке устанавливается особый экспортный контроль. Изменения вступают в силу через три месяца со дня официального опубликования документа.
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