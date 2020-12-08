Список веществ для создания химоружия пополнился: Путин внёс изменения в спецдокумент

Президент России Владимир Путин расширил список химикатов, оборудования и технологий, за которыми нужен особый контроль, так как они могут быть использованы для создания химического оружия. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из приложения к документу следует, что список пополнился 16 дополнительными химическими веществами. В указе говорится, что они внесены в список в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств России.

Постановляю: внести изменения в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия, - гласит распоряжение главы государства.

За всеми веществами в списке устанавливается особый экспортный контроль. Изменения вступают в силу через три месяца со дня официального опубликования документа.