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«Список террористов, действующих в нашем регионе, пуст»: Кадыров заявил о ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева

21 января 2021, 02:10  •  56 • В России
Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации последней группы боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. Глава республики сообщил об успешной операции, в результате которой уничтожены шесть боевиков, один из которых причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году. В Кремле заявили, что Владимир Путин поздравил Кадырова и других участников операции. Отмечается, что все задействованные в ликвидации боевиков силовики будут представлены к государственным наградам. После проведения операции СК завёл уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
 
Бойцы элитного спецподразделения Чеченской Республики РИА Новости © Саид Царнаев
 

Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с уничтожением банды Аслана Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провёл беседу с Кадыровым по телефону.

«Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идёт о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАК», — пояснил Песков.

Он отметил, что в операции принимали участие структуры Росгвардии и оперативного полка Чеченской Республики. Об успешном выполнении операции сообщил сам Кадыров в своём Telegram-канале.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в федеральном розыске», — написал Кадыров.

Он отметил, что спецоперация была спланирована давно. Сам Кадыров «лично принимал участие в разработке плана», а осуществил его командир полка Замид Чалаев.

«Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова», — добавил глава республики.

По его словам, шестеро боевиков уничтожены на месте, опознаны «Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев».

Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены, подчеркнул Кадыров. Он добавил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении банды.

Российский президент с самого начала был в курсе проведения спецоперации и «лично вносил корректировки», а также поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава, добавил Кадыров.

Кадыров отметил, что ликвидированные в результате недавней операции боевики были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики.

«Да, есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за её пределами — на Ближнем Востоке. Но если они либо кто-то другой захотят нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь», — отметил Кадыров.

Информацию о ликвидации террористов в Чечне также подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете. Как заявили в НАК, в Чечне в ходе спецоперации ликвидирована группа бандитов.

«Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что теракт в международном терминале московского аэропорта Домодедово произошёл 24 января 2011 года. Находившийся в толпе террорист-смертник Магомед Евлоев привёл в действие взрывное устройство.

В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан, 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Антитеррористическая деятельность в 2020 году

В 2020 году сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов удалось предотвратить в России 41 террористический акт, сообщили в минувшем декабре в Национальном антитеррористическом комитете.

Председатель ведомства, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что в результате скоординированных действий силовых структур в 2020 году не допущено террористических актов. В частности, во время контртеррористических операций нейтрализованы 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.

Кроме того, на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, отметили в НАК. В ходе работы силовых ведомств изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов.

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