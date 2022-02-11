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Список стран, советующих гражданам покинуть Украину, расширился до девяти

11 февраля 2022, 23:05  •  157 • Политика
Вслед за США ещё восемь стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины. Некоторые даже начали эвакуацию отдельных лиц.
На данный момент рекомендацию покинуть территорию Украины своим гражданам озвучили США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания. Людям посоветовали выехать в ближайшее время.
Власти Израиля начали организовывать эвакуацию членов семей дипломатов в Киеве. Министерство иностранных дел этой страны призвало граждан воздержаться от посещения Украины, пишет Reuters.
В Норвегии власти обнародовали рекомендацию не ездить в регионы России, которые находятся в радиусе 250 километров от границы с Украиной.
Посольство Великобритании в Киеве приостановило оказание консульской помощи. Идёт эвакуация сотрудников.

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