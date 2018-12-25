Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц

Более 200 физических и юридических лиц пополнили список специальных мер правительства России в связи с недружественными действиями Украины.

«Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — приводит ТАСС сообщение кабмина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.