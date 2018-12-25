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Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц
25 декабря 2018, 15:54 • 60 • Украина
Более 200 физических и юридических лиц пополнили список специальных мер правительства России в связи с недружественными действиями Украины.
РИА Новости
«Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — приводит ТАСС сообщение кабмина.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.
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