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Список санкций России против Украины расширен более чем на 200 лиц

25 декабря 2018, 15:54  •  60 • Украина
Более 200 физических и юридических лиц пополнили список специальных мер правительства России в связи с недружественными действиями Украины.
 
РИА Новости
 

«Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — приводит ТАСС сообщение кабмина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.

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