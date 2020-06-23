Список преемников готов. Кого выберет Путин

Автор:

Аля Самитова

В документальном фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин", отрывок которого был показан в минувшее воскресенье, каждый зритель искал ответы на свои вопросы. И главные из них – будет ли баллотироваться Путин на новый срок, если 1 июля народ проголосует за поправки, и кто же будет его преемником.

"Я не исключаю возможности баллотироваться на новый срок, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет. Если этой поправки не будет, года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", - заявил президент.

Мы все понимаем: кто бы ни сменил главу государства на этом посту, он продолжит пользоваться системой, которую 20 лет выстраивал Владимир Путин. Собственно, именно об этом и сказал несколько дней назад спикер Госдумы Вячеслав Володин: "После Путина будет Путин".

Что же до поправки об "обнулении сроков", на которой готовы расстаться с жизнью представители всех видов оппозиции, то она, конечно, говорит не о том, кто именно входит в круг потенциальных преемников, имена которых до поры до времени вслух называть, понятное дело, никто не станет.

"Вам, дуракам, президент говорит – сейчас работать надо"

Поправка – она совершенно о другом: президент должен иметь возможность продолжить нормально работать, а не ощущать себя этакой политической "хромой уткой", с истекающим сроком полномочий, когда руководителя страны начинают слушать вполуха.

Путин дал ответ на тот вопрос, который постоянно звучит в медиасфере. Я в какое СМИ ни зайду – там обязательно тут же столкнусь с обсуждением, вот, будет там Путин в 24-м году участвовать в выборах или нет. Ребята, а вы не хотите жить днём сегодняшним, ну, так, для начала, вот, в 2020-м? Вам президент, дуракам, говорит, что сейчас работать надо, а не болтовнёй заниматься. Ну, я понимаю, конечно, что, наверное, проще действовать вот в такой модели – ни за что не отвечать, а заниматься исключительно словоблудием. Но сам Путин-то вам всё объяснил по этому поводу,

– прокомментировал слова президента в беседе с Царьградом политолог Армен Гаспарян.

Вопрос о преемнике будоражит общественность и экспертов уже довольно давно. Стоит только появиться в окружении главы государства новому лицу – его почти сразу "назначают" преемником. И это даже можно отчасти понять: кому-то не хватает во власти круто замешанного шоу, может быть, даже драмы, динамики, движухи, скандала. Впрочем, особо страдающим без таких шоу можно предложить посмотреть известный сериал "Карточный домик" и удовлетвориться хотя бы тем, что у нас подобной "динамики", слава Богу, нет.

Не менее остро стоит этот же вопрос и для политической элиты. Именно им Путин адресовал эту фразу про "рысканье глазами" в поисках мифического преемника, предложив не гадать, то есть не создавать какие-то подковёрные коалиции, а действительно работать.

Если вы спрашиваете мою точку зрения, то я на сегодняшний момент не вижу реальной серьёзной альтернативы Путину во главе государства. Я вижу болтунов. Которые ни за что не готовы отвечать, в принципе. А людей, которые готовы брать на себя ответственность и эту ответственность нести потом ещё годами, я не вижу среди тех, кто там судачит по поводу того, что там будет в 2024 году. Что нам предлагается взамен? Лживый уголовник Навальный или сидящий под домашним арестом Платошкин? Ну, пускай один будет президентом в "Твиттере", а второй будет президентом во "ВКонтакте", и всё. И на этом закончим эту историю. Это не политика. А, извините, серьёзных политиков нет,

– уверен Гаспарян.

Однако Навальный, Платошкин или даже "сбитый лётчик-клубничник" Грудинин – это всё несерьёзно, по большому счёту это, как говорится, "шутка юмора". Ну, невозможно представить во главе такой страны, как Россия, кого-то из этих шутовских персонажей.

Давайте посмотрим на этот вопрос более серьёзно. Так кого же прочили и прочат в следующие президенты?

Рискнёт ли Медведев?

Однако общественность продолжит свои гадания на политической кофейной гуще, тем более что живые поводы для этого всё-таки есть. Взять к примеру, бывшего премьера Дмитрия Медведева. Стоило только президенту отправить его в отставку, сразу поползли слухи – "о! пошёл готовиться сменить Путина".

Конечно, нельзя исключать, что Дмитрий Медведев ещё раз захочет оказаться у руля власти. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Конечно, такой вариант "замены" мы уже видели в 2008-2012 годах. И к слову, в недолгое время руководства страной, которое кое-кто воспринял как "оттепель", случилась и "война" с Грузией и началась такая активная оптимизация в медицине, что икается нам по сей день.

Подстегнула обсуждение кандидатуры Медведева в качестве преемника и недавно написанная им "программная статья", в которой ряд экспертов, усиленно вглядываясь, смогли рассмотреть "президентские амбиции" экс-премьера.

Конечно, нельзя исключать, что Дмитрий Медведев ещё раз захочет оказаться у руля власти. Однако эта попытка едва ли будет поддержана российским обществом. "Вечно спящий" президент, роняющий фразы типа "денег нет, но вы держитесь", – фигура малопривлекательная.

"Серый кардинал правительства"

Резкая смена правительства в начале текущего года, как утверждалось, "на фоне подготовки транзита власти", была воспринята весьма положительно: в обществе правительство Медведева давно воспринимали как "балласт, тормозящий развитие". Пост премьера занял Михаил Мишустин, а первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.

И эксперты ликующе воскликнули: "Теперь мы точно знаем, кто будет преемником – Белоусов". Его моментально нарекли "серым кардиналом нового правительства", который "совершенно точно" сменит Владимира Путина, когда он уйдёт со своего поста в Госсовет. Тем более что Андрей Белоусов, по мнению многих, сторонник государственного подхода к социально-экономической политике, а после того, как он сможет одержать победу "в схватке бульдогов под ковром", в которой ему будут противостоять Силуанов и (не спрашивайте почему, это несколько другая тема) Михаил Мишустин, Белоусов "ещё больше утвердится в роли кандидата №1".

"Силовик в гражданской одежде"

К слову, некоторая часть аналитиков "кандидатом в преемники" видела и Михаила Мишустина. Ведь его совершенно неожиданное назначение на пост главы правительства застало всех врасплох.

Однако другие эксперты утверждают, что это не так – мол, "исходные позиции у него слишком слабые", а должность премьера в России, по традиции, является "громоотводом для общественной критики". Ведь не просто так рейтинг Медведева за годы работы в правительстве упал с 64% до 37%.

К слову, некоторая часть аналитиков "кандидатом в преемники" видела и Михаила Мишустина. А ещё не так давно "большое политическое будущее" прочили мэру столицы Сергею Собянину. Фото: kremlin.ru

Тем не менее и они не отрицают того, что "силовик в гражданской одежде" сможет побороться за главный пост в стране, "наведя мосты" между чиновничеством и органами безопасности.

"Пандемический облом"

Ещё не так давно "большое политическое будущее" прочили мэру столицы Сергею Собянину. Мне, как рядовому обывателю, его фигура казалась слишком незначительной и слабой для такого серьёзного поста. Да, пусть на меня обижаются антисобянисты, московский мэр немало успел сделать для столицы и, действительно, "никогда Москва не была так хороша". Всё испортил "карантинный вопрос", точнее – самоизоляция.

А ведь ещё не так давно Сергей Собянин воспринимался как "игрок, который отлично встроен в системы политических отношений". Эксперты отмечали его способность создавать вокруг себя "определённые политические ожидания". Именно это и делало его в глазах некоторой части элиты "потенциальным преемником".

Но потом неожиданно случился "пандемический облом". Насколько прав или не прав был Собянин, загоняя москвичей на жёсткую самоизоляцию, вводя цифровой пропускной режим и так далее, можно будет проанализировать позднее. Однако всё это очень отрицательно сказалось на и без того неоднозначном отношении жителей Москвы к своему мэру.

Неодобрительно отреагировали на действия Собянина и в Кремле, откуда его буквально одёрнули, что дало экспертам сделать вывод, что "операция «Преемник» завершилась, даже не начавшись". Более того, поползли слухи, что он может лишиться и занимаемого сейчас поста.

С другой стороны, если в столице Собянина многие "на дух не переносят", то вне Москвы отношение к нему куда как более положительное: публика видит в нём "эффективного мэра" и "политика национального масштаба", то есть в регионах он поддержку получить сможет. Как "человек, преданный президенту", он вполне мог бы занять одну из высоких строк в "списке Путина".

Имя "фаворита" застанет российскую элиту врасплох?

Конечно, этот наш обзор не охватил всех имён, к которым уже успели добавить определение "преемник". К примеру, не так давно журнал Politico "очень вероятной кандидатурой" называл министра обороны России, народного любимца Сергея Шойгу, который, по мнению обозревателя издания Алека Луна, "настолько близок к президенту Путину, что постоянно проводит вместе с ним отпуск в Туве.

На роль преемника примеряли и экс-заместителя главы Минобороны, а ныне губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Самостийные кремленологи также видели в этой роли бывшего заместителя Владимира Колокольцева - главу Ярославской области Дмитрия Миронова.

Некоторые фигуры, которых записывали в преемники, могут вызывать недоумение, однако эксперты всегда найдут обоснование для своих "прогнозов". Пока же аналитики гадают, в Кремле никто не торопится "раскрывать карты". Видимо, для того, чтобы имя "фаворита" не стало известным слишком рано и не спровоцировало "битву элит", по мнению всё тех же экспертов.

Так что, когда оно всё-таки будет названо, это, вполне возможно, застанет врасплох наш отечественный политический олимп. А может, так и оно было задумано, чтоб "не расслаблялись"?