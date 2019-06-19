Список подозреваемых в гибели MH-17 обнародовали к саммиту ЕС

Автор:

Гасанов Камран

После недолгого затишья в деле о крушении малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году сделана ещё одна серьёзная попытка привлечь Россию к ответственности за гибель лайнера. Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Голландии, Украины и Малайзии, назвала имена четырёх подозреваемых, якобы организовавших крушение самолёта над Донбассом.

Список четырёх

ССГ обнародовала следующие имена: экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его заместитель Олег Пулатов. В докладе Гиркин представлен как полковник ФСБ, а Дубинский и Пулатов – офицерами ГРУ. В списке фигурирует также один украинец – Леонид Харченко, командир одного из подразделений армии ДНР.

Фото: sspopov / Shutterstock.com

Все четверо подозреваются в организации поставок зенитно-ракетных комплексов «Бук» из России в ДНР. Генпрокурор Нидерландов и член ССГ Фред Вестербеке отметил, что, хотя упомянутые лица «сами не нажимали на кнопки», но «тесно работали для получения системы «Бук» и её доставки на место запуска с целью сбить самолёт».

В отношении подозреваемых группа собирается выдвинуть обвинения в убийстве и выдать международные ордеры на их арест. По словам Вестербеке, их экстрадиции ССГ добиваться не будет, но Россию попросят допросить их. Самих обвиняемых следователи тоже готовы выслушать.

Аргументы России

Нпомним, самолёт «Боинг-777» малайзийских авиалиний потерпел катастрофу 17 июля 2014 под Донецком (около населённого пункта Торез), когда выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 пассажиров погибли. В 2015 году комиссия Совбеза Нидерландов назвала виновником Россию, так как лайнер был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной из ЗРК «Бук». Последний якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, размещённой в Курске.

ДНР и Россия многократно отрицали свою причастность. Ополченцы утверждают, что на тот момент не обладали системой ПВО, способной поразить самолёт на 9-километровой высоте. А российская сторона передала Нидерландам документы и показатели своих радаров, доказывающих принадлежность «Буков» Украине. ССГ эти аргументы игнорирует. Владимир Путин считает, что у Москвы нет оснований доверять международному расследованию, так как к нему Россия не допущена.

«Копипастом»

Надо сказать, озвученные ССГ подозреваемые совпадают с более расширенным списком, опубликованным ранее британским интернет-изданием Bellingcat. По данным этого издания, к авиакатастрофе причастны три структуры: минобороны ДНР, ГРУ ДНР, группа Безлера и батальон «Восток» – один из крупнейших групп ополченцев на Донбассе. Помимо вышеупомянутых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, там называются ещё восемь имён.

Царьград побеседовал с одним из них. Это бывший секретарь Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

То, что меня включили в этот список, говорит о том, что это расследование шито белыми нитками. Я могу по секундам доказать своё там пребывание. Технические возможности позволяют проверить моё местонахождение. Расследование безграмотное, некомпетентное, это фальсификация и исключительно политический заказ,

– сказал он.

Ходаковский напомнил, что в момент катастрофы находился в Донецке.

Все телефоны, которыми я пользовался – а их установить несложно, – привязаны к Донецку. Все мои телефонные переговоры происходили из Донецка. То есть ни к крушению, ни к обстоятельствам, связанным с авикатастрофой, я никакого отношения и дела не имею,

– добавил командир.

Отчёт международного расследования – фактически «рерайт» обвинений, выдвинутых Bellingcat. Эта британское агентство, специализирующееся на журналистских расследованиях, согласно частной переписке в Wikileaks, завербовано Ми-6. Bellingcat уже дискредитировало себя во всех громких убийствах, в которых Запад ответственность взвалил на плечи Москвы. В частности, в химических атаках в сирийской Думе и попытке ликвидации Сергея Скрипаля в Солсбери. Официальный представитель МИД России отмечала, что Bellingcat никакого расследования не проводит, а занимается «сливом» информации от нужных источников.

Фото: www.globallookpress.com

Под саммит Евросоюза

В отсутствие участия российских специалистов и отказе учитывать предоставленные Москвой сведения международная группа продолжает публиковать и оглашать всё новые «факты», переводящие стрелки на ДНР, а значит, на Россию.

В конце мая, казалось, наступил переломный момент. Малайзийский премьер Махатхир Мохамад поставил под сомнение версию о том, что сбивший «Боинг» «Бук» был российским. Но сегодня всё вернулось в прежнее русло. Малайзия как участник ССГ не препятствует докладу, противоречащему заявлению его премьера. Видимо, западные спецслужбы предостерегли Куала-Лумпур от реверансов в адрес Москвы.

Игнорирование аргументов российской стороны в расследовании дела об MH-17 всё больше убеждает в политизированности процесса. Выявление «роли России» будет служить аргументом для тех, кто намерен расширить санкции против Москвы и распространить их на «Северный поток – 2». Как раз завтра, 20 июня, состоится саммит Евросоюза, и заседание ССГ станет удобным оправданием для продления ограничительных мер без обсуждения.

В долгосрочной перспективе дело об MH-17 лишает всех шансов на нормализацию между Украиной и Россией, а значит и на улучшение отношений с США. Не случайно советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на днях дал понять, что мир в Донбассе служит ключом для налаживания отношений США и России.