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Список «Новых людей» на выборах в Госдуму возглавили Нечаев и Авксентьева

05 июля 2021, 17:00  •  69 • Политика
Федеральную часть списка от партии Алексея Нечаева «Новые люди» на выборы в Государственную думу восьмого созыва возглавили сам Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая была вынуждена досрочно оставить свой пост из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июля, Telegram-канал «Открытые медиа».
Отмечается, что решение было принято в ходе предвыборного съезда партии.
Вместе с тем в «Новых людях» рассказали, что федеральный список состоит из 37 региональных групп, состоящих из 238 кандидатов. При этом 215 кандидатов будут баллотироваться в Госдуму от партии по одномандатным округам.
У «Новых людей» есть льгота на участие в думских выборах. Она дает партии право не собирать подписи для участия в них, добавляет «Газета.ру».
Кроме того, лицом партии на выборах в Москве и Санкт-Петербурге также станет бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.
В апреле пресс-служба партии рассказала «Известиям», что экс-мэр Якутска будет баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», а также станет советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.
В марте Нечаев заявил, что для развития России нужны «вольные люди», которые могут сами принимать решения, нести ответственность и определять свое будущее.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
Параллельно с выборами в ГД будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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