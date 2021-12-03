Список НКО-иноагентов пополнила ещё одна организация: Минюст обновил реестр

Минюст включил в реестры СМИ и НКО-иноагентов четырех человек и одну организацию. Статус получила "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"*.

Минюст России включил четырех человек и одну организацию в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Сообщается, что список иноагентов пополнила Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"*. Также иноагентами были признаны Регина Хисамова**, Регина Гималова**, Андрей Григорьев** и Алина Григорьева**.

Напомним, что Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через русские юрлица. Также иноагентами могут быть признаны физические лица.

Согласно законодательству России, иноагенты обязаны маркировать свои материалы соответствующим образом. Кроме того, в октябре в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях. Помимо этого, им запретили регистрировать организации в жилых помещениях.